Reactie op gestolen pinpas: ‘ING loopt duidelijk achter en is dus medeschuldig’

Gestolen bankpas | ING kan wel waarschuwen

‘Opschrijven pincode dure fout, bank vergoedt gestolen geld niet’ (AD 5-9). Een boef haalde in twee dagen 7000 euro van een bankrekening van een hoogbejaarde vrouw. ING wil niet vergoeden, liet pas na twintig opnames in twee dagen iets horen. ‘U bent waarschijnlijk opgelicht.’ Daar breekt mijn klomp. Begin dit jaar wist iemand mijn banknummer en pincode via een slinkse manier op internet te bemachtigen. Na vier geslaagde kleine opnames en een poging tot een grotere had ABN Amro dit door en belde mij. Binnen een paar uur was het lek gedicht en de politie ingeschakeld. Zo functioneert een goed beveiligingssysteem. ING loopt duidelijk achter en is dus, wat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ook zegt, medeschuldig.



Peter van Wermeskerken, Den Haag.

Proces Wilders | Wat wil hij nou eigenlijk?

‘Wilders schuldig aan beledigen Marokkanen’ (AD 5-9). Wat een walgelijke politieke spelletjes weet Geert Wilders te spelen. Hij zou alleen een vraag hebben gesteld: willen jullie meer of minder Marokkanen? Wilders vindt niet dat deze vraag beledigend is. Hij gaat nu in cassatie, zoals dat heet. Nog meer reclame voor hem. Laat hij gewoon eens eerlijk zeggen wat hij wil en hoe hij dat gaat aanpakken. Maar daar is hij te laf voor.



Veronica Magro, Amsterdam.

Proces Wilders 2. | De heren zijn uit op veel aandacht en die krijgen ze

Zowel Geert Wilders als Marco Kroon is door de rechter veroordeeld. Dure advocaten staan ze bij en zijn er als de kippen bij om hun zakken te vullen. Wat deze personen met elkaar gemeen hebben is dat zij niet tegen hun verlies kunnen. Ik vraag mij alleen af: wat kost de maatschappij deze flauwekul? Wees een kerel en draag je verlies. Beide heren zijn alleen uit op aandacht en wat mij betreft hebben zij dat genoeg gehad.



Ton Scholte, Berkhout.

In de podcast Achter het Verhaal praten presentator Kevin Goes en Tobias den Hartog over het proces tegen Geert Wilders en over de bewuste avond waarop de ‘minder Marokkanen’-uitspraak gedaan is. Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Marco Kroon | Excuus aan toenmalige koningin is op zijn plaats

‘Kroon: Wildplassen was pure overmacht’ (AD 4-9). Ik zie hem al in het oorlogsgeweld waar hij het mannetje was, tenminste uit zijn verhalen. Maar hoe ging dat dan toch? ‘Mannen in de aanval! Ho wacht effe, ik moet even plassen. Gaan jullie vast vooruit’. En dat telkens. En dat mag zich drager van de Militaire Willems-Orde noemen. Excuses aan prinses Beatrix door mensen die dit zielige mannetje op de troon hebben gezet, zouden op hun plaats zijn.



Dick van der Kolk, Delden.

Betaalde seks | Het CDA kan beter voor een basisinkomen zorgen

‘CDA wil verbod op betaalde seks’ (AD 3-9). Het CDA wil dat er een einde komt aan prostitutie in Nederland en betalen voor seks strafbaar stellen: ‘Het wordt nu echt tijd om een stap verder te gaan’, aldus CDA-Kamerlid Anne Kuik. Misschien mag ik haar een betere oplossing voorstellen: zorg voor een universeel basisinkomen dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan. Dat voorkomt dat mensen uit financiële nood gedwongen worden te kiezen voor betaalde seks, maar ontziet degenen die er uit vrije wil voor kiezen.



Joop Böhm, Amersfoort.

Interview Akwasi | Zonde, die vier pagina’s

‘Mijn vader leerde mij trots te zijn op mijn naam’ (AD Magazine 5-9). Wat jammer dat u als AD vier pagina’s verspilt aan deze zielige meneer, die afgeeft op het land waar hij alle kansen kreeg. Het was KWF-week, had daar aandacht aan besteed. Wat een misser.



Joke van der Wilt.

Francis van Broekhuizen | Bedankt voor het inkijkje

Wat heb ik genoten van het AD Magazine, mooie interviews met Nelleke Noordervliet en Francis van Broekhuizen. Ik zag haar in Maestro, daar was ze ook erg spontaan. In de Slimste Mens was ze geweldig zichzelf, komisch en ook grote kennis. Bedankt voor de inkijk in het leven van Francis. En ze is beslist niet lelijk. Met haar haren los in de finale zelfs knap.



M. Huisman, De Koog, Texel.

Volledig scherm Still uit De slimste mens van 2020 met kandidaat Francis van Broekhuizen © KRO-NCRV

Joost Prinsen | Ik kijk altijd naar hem uit

Wat heerlijk dat hij weer terug is. Zijn rubriek is een van de smaakmakers van deze krant. Ik kijk er elke week naar uit. Daar zit zo veel humor in. Dan kan je gewoon de hele week met een goed gevoel verder. Ik hoop dat hij er nog heel lang mee door wil gaan.



Charles van Schaik, Zwartewaal.

Dood arrestant | Schandalige behandeling

‘Man in VS gestikt na arrestatie’ (AD 4-9). Al gebruikte Daniel Prude drugs, hij zou toch liever aan een overdosis zijn overleden dan door verstikking door de politie. De agenten trokken een zak over zijn hoofd en drukten hem tegen de grond. Schandalig.



Jeanne van Geloven-van der Toorn, Schiedam.

