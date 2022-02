Reactie op gijzeling Apple Store: ‘De politie heeft een pluim verdiend’

Gijzeling Apple Store | Een pluim voor de politie

Russische inval Oekraïne | Poetin gaat heil zoeken bij China en dat is niet prettig

Russische inval Oekraïne II | Een slecht geheugen komt op ongelegen moment

‘Vladimir Poetin ziet veel troepen aan zijn grens’ (Brieven 23-2). In AD is er ruimte om lezers hun mening te laten geven over de spanningen om Oekraïne. In een aantal van die reacties worden fouten van de VS benadrukt. Op dat land is genoeg aan te merken, maar zijn de lezers vergeten wat er in 1956 in Hongarije is gebeurd of in 1968 in Tsjecho-Slowakije? De mensen aldaar zijn in ieder geval niet vergeten hoe de Russen hen behandeld hebben en vinden bepaald niet dat Poetin op dit ogenblik ‘zich nog netjes gedraagt’. De inwoners van Estland, Letland, Litouwen en Polen zijn als de dood dat het Russische leger ook bij hen ‘vrede komt brengen.’ Zij kijken juist naar de VS om ze te helpen de Russen buiten de deur te houden. Het feit dat er in ons land in de krant kritiek kan worden geleverd, toont aan dat er hier in ieder geval vrijheid is om dingen te zeggen. Maar vergeet niet dat je voor die vrijheid in Rusland jaren de gevangenis in gaat. Of zijn we Navalny, de Tsjechen of Hongaren vergeten? Een slecht geheugen komt bij alle spanningen om Oekraïne wel op een heel ongelegen ogenblik.



