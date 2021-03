Reactie op het interview met Geert Wilders: ‘Wat mij opviel is de gematigde toon’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 11 maart in de krant verschenen over onder meer het interview met Geert Wilders en de rel in het Britse koningshuis.

Geert Wilders | Ook voor Wilders geldt: de daad bij het woord voegen

‘Als Rutte mij uitsluit levert hij zich uit aan links’ (AD 10-3). Het is mooi dat Wilders de samenwerking met VVD niet uitsluit. Is het verkiezingsretoriek of feit? Dat zal pas na de verkiezingen duidelijk worden. Het uitsluiten van andere partijen is op zich al van de gekke. De mening van de kiezer wordt daarmee volledig genegeerd. Is dat de Nederlandse democratie? Het gezegde luidt: ‘De meeste stemmen gelden’. Als de grootste partijen na de uitslag nu eens normaal samenwerken, los je de versnippering en eenmansfracties hopelijk op. Wel zo overzichtelijk. En Geert Wilders, ga eens nadenken over ‘geen woorden maar daden’.



Norbert van Rossum, Beneden Leeuwen.

Geert Wilders 2. | Zijn toon is anders dan we zo van hem gewend zijn

Wat mij opviel, is de gematigde toon in het interview. Ook zijn visie op Marokkanen en de islam is anders dan wij van hem gewend zijn. Hij doet zelfs een handreiking naar Mark Rutte. In principe hebben de VVD en het CDA nee gezegd tegen een samenwerking met de PVV. Maar toch is het misschien mogelijk tot een vergelijk te komen. Het is al een zegen dat de onruststoker en waanzinspreker Baudet van de tafel is geveegd. Met hem in het kabinet zou het land zeker in een catastrofe belanden.



Jan Dammes, Bleiswijk.

Volledig scherm Geert Wilders en Mark Rutte voorafgaand aan het RTL Verkiezingsdebat. © ANP

Geert Wilders 3. | CDA, VVD en PVV lossen energieprobleem zo op

Geert Wilders vermeldde in zijn interview in het AD dat de kosten van immigratie, recentelijk in een wetenschappelijk rapport uitgebracht, vanaf 1995 een duizelingwekkend bedrag van 400 miljard euro bedroegen. Het zij nog te vermelden dat vanaf 2020 tot 2040 de verwachte kosten oplopen naar 600 miljard. Het pleidooi van Wilders om met de drie grootste partijen een regering te vormen zal één groot probleem oplossen. De VVD, het CDA en de PVV zijn allen vóór kernenergie. Met de bouw van kerncentrales los je bijkomstig de problemen omtrent klimaat van de ‘groene’ partijen op. Die blijven vasthouden aan meer windmolens en zonneparken. Hun klimaatdoelen worden echter alleen met kernenergie behaald. Overigens een uitstekend en realistisch interview met Geert Wilders dat heel veel mensen zal aanspreken.



Bert van der Heijden, Hoevelaken.

Ingrijpen vechtpartij | In dat verhaal zitten enige voorbeelden voor velen

‘Jeroen móest wel slaan met die knuppel’ (AD 10-3). Er zullen veel reacties komen op het ingrijpen van Jeroen bij een vechtpartij in Rotterdam. Hij zal als held vereerd worden maar het mooiste aan hem zit in een klein zinnetje: ‘Het is totaal onnatuurlijk om geweld te gebruiken, je slaat niet iemand keihard’. Hoeveel mensen zouden niet eens met dat zinnetje bij zichzelf te rade moeten gaan?



C. Lamens, Swifterbant

Volledig scherm De tweet van Baudet in kwestie, met onderin een melding die waarschuwt voor misleidende informatie. © Twitter

Waarschuwing Twitter | Met een stem op Baudet, krijg je Lange Frans erbij

‘Twitter bestempelt tweet van Baudet als misleidend’ (AD.nl 9-3). Twitter waarschuwt tegen het fakenieuws van Thierry Baudet. Baudet telt slechts 151 doden jonger dan 70 jaar aan corona in 2020. Met verbijstering zullen alle nabestaanden van die duizenden slachtoffers dit bericht aanhoren. Schaamteloze complotverzinsels. Als je Baudet een stem geeft, krijg je Lange Frans er gratis bij. Meneer ontpopt zich tot leider van de complotwappies. Het wordt dus tijd om de naam van FVD te veranderen in Complot tegen Democratie.



H. Roest, Den Haag.

Btw groente en fruit | Steunt supermarkt Dirk een suikerbelasting ook?

‘Supers houden zich afzijdig van btw-petitie’ (AD 6-3). Het is erg simpel te denken dat een verlaging met 3 procent van de btw op groente en fruit (goedkope Dirk-stunt) het gebruik ervan zal stimuleren. Bij een gezin van vier personen zal dit hooguit 1 tot 1,25 euro per week opleveren. Een forse suikerbelasting lijkt mij een gezonder idee. Maar daar zal Dirk wel niet voor te porren zijn.



R. Meerman, Maassluis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vaccinatie | Met zijn opmerking ‘nul begrip’ gaat hij veel te ver

Hugo de Jonge zegt nul begrip te hebben voor mensen die zich niet laten vaccineren. Wat een verwerpelijke opmerking is dit voor een minister van Volksgezondheid. Gelukkig leven we in een democratie, en zijn we ook nog baas over ons eigen lichaam. We zijn hier niet in Rusland of China. Wie denkt hij wel dat hij is? Zo’n opmerking is een brug te ver. Wordt hij zelf regelmatig getest? En is hij al gevaccineerd? Hij zit zo vaak in praatprogramma’s. Er wordt vaak gezegd dat hij zich een slag in de rondte werkt, maar dat wil niet zeggen dat hij de plank niet vaak misslaat.



Pauline Borst, Rotterdam.

Britse koningshuis | Middeleeuwse toestanden zijn onleefbaar

Ik was nooit geïnteresseerd in roddels over bekende mensen zoals ze dat in Engeland kennen. Maar voor Oprah heb ik een zwak, dus ik keek het interview. Ik hoorde de verhalen voor het eerst. Verbaasd dat er na de dood van Diana niets lijkt veranderd. Dat doet onze Alex een stuk beter. Dat Harry er eerst niet bij stilstond dat zijn geliefde ‘een vrouw van kleur’ was, lijkt me niet zo vreemd. Ze lijkt op het eerste gezicht een bleke Spaanse. Meghan kwam slecht voorbereid in de afwijkende cultuur van het Britse koningshuis terecht. Kwam zonder leerproces erg naïef over. Maar wie verwachtte dan ook dat zij een hoffelijke buiging moest maken voor haar schoonmoeder? Rare jongens, die Britten! Ik zie al voor me dat Máxima dat moet doen bij de oma van haar kinderen. Beatrix zou zomaar de slappe lach kunnen krijgen. Het keurslijf van ons koningshuis is niet gemakkelijk, maar de middeleeuwse toestanden op het Britse eiland lijken mij onleefbaar. Zeker voor Harry, die zijn moeder verloor door de jacht op foto’s. Dat Meghan dit verhaal, net als Diana, openbaar maakt zou een eyeopener moeten zijn. Maar de fotografen leveren hun jachtvergunning nooit vrijwillig in. En de stijve Britten kunnen genieten van sappige verhalen. Jammer. Het Britse koningshuis had het voortouw kunnen nemen in opheffen van ongelijkheden. Kunnen tonen dat all lives matter. Dat we allemaal rood (of blauw) bloed hebben, ongeacht de tint van ons velletje. Dan ben ik toch blij met onze koning die als een echt mens zijn verontschuldigingen aanbiedt aan Indonesië. En die als koning zijn familie wel beschermt tegen de haaien.



Francinia Steenstra, Den Haag.

Bekijk hier al onze video’s over Harry en Meghan: