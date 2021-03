Reactie op het verkiezingsdebat: ‘Een enorm gekakel door elkaar’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 2 maart in de krant verschenen over onder meer het RTL-verkiezingsdebat en de voetbalwedstrijd tussen PSV en Ajax.

Diefstal persoonsgegevens | Internetwinkels moeten gewoon iets aanpassen

‘Explosieve toename hacks en datadieftstal’ (AD 1-3). Nu datadiefstal een steeds groter probleem wordt, moet het voor de internetwinkels toch een kleine aanpassing in het bestelproces zijn dat als mensen een bestelling plaatsen en deze willen laten bezorgen op een ander bezorgadres of bij een afhaalpunt, er alleen de mogelijkheid is om direct via iDeal te betalen. Dit zal een hoop ellende voorkomen.



Desiree van der Donk, Wilhelminaoord.

Verkiezingsdebat | Beetje partijdig feestje bij Eva Jinek, na het debat

‘Rutte blijft doelwit voor de rest’ (AD 1-3). Vond het debat bij RTL4 uitstekend. Wel jammer dat je je bij Jinek blijkbaar kunt inkopen. Wouter de Winther (Telegraaf, in verkiezingstijd het huisorgaan van de VVD) en Jort Kelder ( VVD’er, persoonlijke vriend van Rutte) mochten hun ‘onpartijdige mening’ geven. Niet natuurlijk.



Jan Tolsma, Leiden.

Verkiezingsdebat 2. | Voorspelbaar en niet veel toegevoegde waarde

Voorspelbaar, dat was het verkiezingsdebat. Mark Rutte, de geoliede machine met Wopke Hoekstra aan zijn handje, die af en toe kritisch was. Sigrid Kaag als een soort koele onderwijzeres die alles al een keer heeft meegemaakt. Werd boos over de Zwarte Piet-opmerking van Geert Wilders, het zielepietje was zij in feite zelf, over dit onderwerp. Dit soort debatten heeft voor mij niet zoveel toegevoegde waarde.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Verkiezingsdebat 3. | Gelukkig ontaardde het niet in gepraat door elkaar

Wat je ook mag vinden van dit soort debatten en of het mij als kiezer duidelijkheid heeft gebracht, zal de komende zestien dagen blijken. Veelal ontaarde ze in een enorm gekakel door elkaar. Dus een groot compliment aan de twee leiders van dit debat. Zodra er een begin ontstond van door elkaar heen praten, greep Frits Wester correct in. Zo behoort het ook te gaan . Ook al ben je het niet eens met de ander, wacht je beurt af.



J. van Haaren, Geldrop.

Tupperware | Nu zitten we met bakjes uit wegwerpmaatschappij

‘De Tupperware-party is over’ (AD 1-3). Het Tupperware-tijdperk is dus voorbij. Geen gezellige avondjes meer, waar de consulente bekwaam uitlegt hoe je in de leuk gekleurde, grappig benaamde schaaltjes een heerlijke salade kan maken. En na het proeven wordt er veel van verkocht. Meer dan je wilde en zeker meer dan dat je wilde uitgeven. Dat was een tactiek van de consulente. Ze kon alles erg goed verkopen. Prijzig, maar met levenslange garantie. We zullen het gaan missen. Nu aan de schaaltjes en bakjes van de wegwerpmaatschappij. Zuinig omgaan met wat we nog hebben.



W. van der Nat, Westland.

Vete Dumfries en Tadic | Zij hebben hun vak een slechte dienst bewezen

‘Intense topper’ (AD Sportwereld 1-3). De lachwekkende aanvaring tussen de aanvoerders (!) van PSV en Ajax wordt in de krant totaal verkeerd ingeschat. In de verslagen valt meermaals de term ‘intens’ en in de columns van Hugo Borst en Willem van Hanegem wordt het voorval ook mild beoordeeld. Ik vind aan het wangedrag van de opgewonden standjes helemaal niks intens. Intens heeft voor mij een positieve lading. Dat Tadic hardlopend de spelersbus moest zien te bereiken vanwege woedende PSV-supporters, is het trieste gevolg van zijn eigen gedrag. En dat Dumfries na afloop zijn wangedrag goedpraat omdat Tadic iets over zijn moeder had gezegd, zegt alles over zijn onvermogen tot zelfreflectie. Al met al bewijzen de heren hun bedrijfstak op deze wijze een hele slechte dienst.



Harry Verheul, Alkmaar.

Volledig scherm Denzel Dumfries (links) en Dusan Tadic tijdens de wedstrijd PSV-Ajax afgelopen weekend. © Pro Shots / Stanley Gontha

Column Willem van Hanegem | Hij is milder, of vergeet zijn eigen acties van vroeger

‘Tadic moet normaal doen’ (Column 1-3). ‘Die haat en nijd tussen die grote clubs. Ik heb er echt niets mee’. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik deze uitspraak van Willem van Hanegem las in zijn column. Dit naar aanleiding van het penalty-incident tussen Dumfries van PSV en Tadic van Ajax. Als er nu één haat, nijd en intimidatie uitstraalde als speler bij wedstrijden tegen Ajax en PSV, dan was het de Kromme wel. Zou Willem naarmate hij ouder wordt vergeetachtig of milder worden?



Andre Duivenvoorde, Noordwijkerhout.

Column Angela | Liefst zo scherp mogelijk

Angela de Jong is met haar columns over Barbera Baarsma en Peter R. de Vries hard op weg om in de voetsporen van de legendarische tv recensent Gerrit Komrij te treden. Hulde en ga vooral zo door, liefst zo scherp mogelijk.



Paul Lalleman, Rotterdam.



Brief van de dag | Dat verhaal laat maar weer eens zien dat niets vanzelfsprekend is

‘Mijn ouders namen in een videocall afscheid van elkaar’ (AD 27-2). Ontroerend en prachtig opgeschreven, het artikel in Z van afgelopen zaterdag over de twee broers die binnen een week hun ouders moesten missen. Voor mijn vrouw en mij zeer herkenbaar.



De uitvaart van mama vindt plaats terwijl papa aan de beademing ligt op de ic. Niet voor te stellen allemaal. Een horrorfilm is er niets bij, bizar Wat mag je toch dankbaar zijn als jou dat lot niet treft. Aan het einde van dit hartverscheurende verhaal verbaast het de zoon dat mensen te weinig nadenken over de gevolgen die corona kan hebben en blijkbaar niet beseffen hoe ernstig het allemaal is. Neem de beperkingen voor lief, het kan je zomaar overkomen, maak je daaruit op. Het zal je maar gebeuren wat deze broers, partners en dierbaren hebben moeten doorstaan. Verschrikkelijk, en het artikel spreekt voor zich. Mijn vrouw en ik hebben zelf twee zonen, schoondochters en kleinkinderen, een geweldig clubje. We moeten er niet aan denken als ons dit onheil zou treffen. De maatregelen accepteren we en zijn voorzichtig. Mark Rutte en Hugo de Jonge zijn niet te benijden en doen regelmatig een beroep op de bevolking, waarvan een deel helaas niet wil luisteren. Medeleven, uiteraard voor de broers, partners, kinderen, veel kracht en sterkte gewenst. Het leven gaat voor hen door, maar wel onwezenlijk. Bedankt AD, voor dit aangrijpende artikel, waaruit des te meer blijkt dat je moet koesteren wat je hebt en dat alles in het leven niet vanzelfsprekend is.



H. Wijnants, Den Haag.