Reactie op illegale feesten: ‘Niet alleen de feestvierders zijn schuldig, ook diegene die gedogen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 5 januari in de krant verschenen over onder meer vaccineren en illegale feesten.

Brief van de dag | Ik hoop op een snelle vaccinatie, dan kan ik weer normaal lesgeven

En daar gingen we dan weer met het thuisonderwijs... Waar we aan het begin van het schooljaar nog de hoop hadden dat het met de besmettingscijfers van corona de goede kant op zou gaan en het onderwijs, en vooral het contact met de ouders er steeds beter uit zou gaan zien, zijn we nu eigenlijk weer terug bij af. Het contact met de ouders bestond het afgelopen half jaar uit zwaaien naar elkaar als de kinderen weer aan hen werden overgedragen. Inloopochtenden en kijkmiddagen werden geschrapt. En de oudergesprekken van november werden telefonisch afgehandeld. Toen we daags voor de kerstvakantie te horen kregen dat ook de basisscholen (weer) moesten sluiten, waren het ongeloof en de schrik groot. Net nu we zo hard bezig waren de achterstanden van de thuiswerkperiode uit de eerste lockdown in het voorjaar in te halen.



Zorgen

Helaas is het niet anders. Ik moet zeggen dat ik ook wel zorgen heb over de nieuwe (Britse, red.) variant van het coronavirus. Hoe kan ik fysiek lesgeven, als kinderen het virus waarschijnlijk aan mij kunnen doorgeven? Het is heel verwarrend. Aan de ene kant wil je graag lesgeven in de klas, aan de andere kant staat mijn gezondheid ook bovenaan.



Fijn is anders

Gisteren schoof ik even aan bij de opstart met de klas via Teams. Het is mooi dat het op deze manier kan, maar fijn is anders. Ik hoop daarom dat ik heel snel aan de beurt ben om gevaccineerd te worden, zodat ik in elk geval weer gewoon in de klas les kan geven. Niet alleen fijn voor mij, maar vooral ook voor de kinderen.



Iris Kaiser-Okkes, leerkracht groep 3, Leidschendam.

Vuurwerkshows | Het is niet meer van deze tijd, stop er gewoon mee

‘Plan voor lokale vuurwerkshows’ (AD 4-1). Er was toch een vuurwerkverbod afgekondigd voor 2020? Ik heb er weinig van gemerkt, iets minder vuurwerkafval, dat wel, maar toch een hoop geknal. Het is te hopen dat we hier ooit eens af komen. Het is niet meer van deze tijd. Vuurwerkshows? Waarom? Stop hier gewoon mee. En iedereen die zo nodig auto’s in de fik moet steken, politie, brandweer en andere hulpverleners met vuurwerk moet bekogelen, oppakken en de schade op hun opvoeders verhalen. Misschien dat ze ze dan de eerstvolgende jaarwisseling binnen houden.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Demonstratie | Bij gebrek aan optreden verdwijnt het draagvlak

‘Grote demonstratie tegen coronamaatregelen in Haarlem’ (AD.nl 3-1). Demonstreren is een groot recht in een democratie als de onze. Er worden bij de aanvraag ervan bij de gemeente ongetwijfeld eisen gesteld, zoals voldoende afstand houden en het dragen van een mondkapje, als dat niet goed mogelijk is. Zondagavond liet het NOS Journaal zien dat aan die voorwaarden zichtbaar niet voldaan werd. Politie stond erbij en keek ernaar, terwijl de demonstratie beëindigd had moeten worden. Natuurlijk eerst waarschuwen, tijd geven om mensen te laten vertrekken. Geen vertrek, dan verbaliseren. Niets van dat alles. Geen wonder dat we als samenleving verder verzanden in het laconiek of helemaal niet handelen volgens de coronamaatregelen. Weg draagvlak, leve het drijfzand ?



Otto Bronk, Den Haag.

Demonstratie 2. | Verbied de demonstraties tegen het coronabeleid

Weer werden we geconfronteerd met een groep mensen, die de coronaregels aan hun laars lapten. Zo’n 1750 mensen moesten in Haarlem zo nodig bij elkaar komen om tegen de coronaregels te protesteren. Niks 1,5 meter afstand en natuurlijk ook geen mondkapjes. Ik kan niet anders dan concluderen dat deze mensen schijt hebben aan de overgrote meerderheid in Nederland die zich wel aan de coronaregels houdt. Zo komen we er natuurlijk nooit vanaf. Feitelijk hadden al die egoïsten een flinke boete moeten krijgen. Met hun gedrag wordt geen enkel respect getoond voor de kwetsbare mensen en de hulpverleners van onze samenleving. Hoe hypocriet ben je dan om zelf wel respect te vragen? Dit getuigt van hersenloos gedrag. Tenslotte zou ik er voor pleiten demonstraties, gericht tegen de coronaregels, te verbieden.



G. de Graaf, Doetinchem.

Feest in Bretagne | Europees leider die een illegaal feest niet stopt

‘Franse politie breekt op derde dag grote raveparty af’ (AD.nl 2-1). President Macron presenteert zich overal als de onbetwiste leider van Europa, maar als je niet eens in staat bent een illegaal feest van 2000 man te laten stoppen kan je maar beter burgemeester van een klein plattelandsdorp worden.



Paul Lalleman, Rotterdam.

Illegale feesten | Door gedogen krijg je de geest niet meer in de fles

Helaas, niet de feestvierders zijn alleen schuldig, maar zeker diegene die gedogen, altijd maar weer gedogen. Als men dat eerder had gestopt, was het zeker niet zo ver gekomen. Nu is men bang dat er gevechten ontstaan bij het afbreken van een illegale feestpartij. De feestvierders voelen zich sterk. Arme politieagenten die alles maar moeten slikken. Soms worden ze gewoon uitgelachen. En dan maar rustig blijven.



J. Dorland-van Beest, Delft.

Nicolaas Klei | Ik ben ook zo fanatiek met de stappenteller bezig

‘Lopen van maat xxxl naar medium’ (Magazine 2-1). Met plezier las ik het verslag van Nicolaas Klei. Heel herkenbaar. Ook ik ben zo’n fanatiekeling. Een jaar geleden kreeg ik van een vriendin voor mijn 80ste verjaardag een stappenteller. Inmiddels staat mijn dag gemiddelde op 17.300. Ten overvloede heb ik ook de gezondheidsapp van Erik Scherder geïnstalleerd. Mocht ik een dag niet veel zin hebben om naar buiten te gaan, dan roept Erik mij tot de orde. Ik doe dat dan direct. Ik voel me er goed bij. Op naar de 82.



Bep Clemens, Steenvoorden.

Terug naar normaal | Ego opzij en even geduld

‘Geduld! Het komt eraan, dat échte leven’ (AD 2-1). Ik wil feesten, ik wil op wintersport, ik wil op vakantie. Ik neem gewoon dat risico en als ik al besmet raak en daarmee anderen besmet: jammer dan. En dan eis ik natuurlijk ook nog mijn plek in de overbelaste ziekenhuizen op. Daar heb ik recht op. Mijn wens voor 2021: laten we om elkaar denken en dat enorme ego opzijzetten. Al die leuke dingen die we willen, komen dan vanzelf weer terug.



Els de Jong, Franeker.