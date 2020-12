Reactie op interview Marion Koopmans: ‘Te gek voor woorden dat zij bedreigingen krijgt’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 21 december in de krant verschenen over onder meer Bram van der Vlugt en het interview met Marion Koopmans.

Marion Koopmans | Die bedreigingen zijn toch te gek voor woorden?

‘Achteraf is het makkelijk praten’ (AD 19-12). Goed interview met Marion Koopmans in het AD van zaterdag. Voor mij de viroloog van Nederland. Grote kennis van zaken en alles helder en duidelijk uitleggend. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat zij in het uitoefenen van haar professie bedreigingen krijgt. Zij doet haar werk in het belang van het land en haar verschijning in de media draagt daar positief aan bij.



Jan Dammes, Bleiswijk.

Column Saskia Noort | Recht op demonstratie is vastgelegd in de wet

‘Dit is wat ratten in de val doen’ (Column 19-12). Saskia Noort maakte in deze krant een opmerking over ‘irritante mondkaplozen’ die stonden te fluiten tijdens de toespraak van premier Rutte. Helaas vergeet ze dat het recht op demonstratie bij wet is vastgelegd. Ook is het dom om te wijzen op het ontbreken van mondkapjes. Ze zou toch moeten weten dat het dragen van mondkapjes in de buitenlucht zinloos is. Dit nog afgezien van het feit dat de wetenschappelijke onderbouwing voor bescherming via mondkapjes in de publieke binnenruimte ontbreekt. Het betreft een gedragsexperiment waarvoor de massa zich gretig laat gebruiken.



J. Oosterman, Spijkenisse.

Mondkapje | Luisteren naar 17 miljoen meningen helpt zeker niet

‘Voor een longpatiënt voelt zo’n kapje wel onprettig’ (Brieven 19-12). Ik wil reageren op de brief van Jacomien Winkels die de mondkapjes afkeurt. Ik ben zelf COPD-patiënt en voel mij er veilig bij. Laten we niet allemaal op de stoel van het RIVM en de viroloog gaan zitten, met 17 miljoen meningen. Maar laten we luisteren naar de mensen die er verstand van hebben, dan komen we het verst. Dus mondkapjes dragen en zeker de risicogroepen.



S. Tettero, Den Haag.

Jeroen Pauw | Geen aanstellerig gedrag, maar vakmanschap, top!

Vrijdag met genoegen naar Op1 gekeken waar Jeroen Pauw eenmalig de presentatie overnam van Astrid Joosten en Paul de Leeuw. Wat een verademing! De juiste vragen werden gesteld om gasten hun verhaal te laten vertellen. Geen aanstellerig, aandacht trekkend gedrag (De Leeuw). Vakmanschap van de bovenste plank. Jeroen Pauw, de beste interviewer die Nederland rijk is.



Rita Timmers-Rohaan, Nunspeet.

Bram van der Vlugt | Dag Sinterklaasje...

‘Acteur Bram van der Vlugt (86) overleden’ (AD.nl 19-12). Met het overlijden van Bram van der Vlugt verliest de jeugd van weleer definitief een illuster duo: meneer Aart ging hem voor, begin van dit jaar. Bram en Aart, beter bekend als Sinterklaas en zijn gastheer, horen in het rijtje Floris en Sindala, Jip en Janneke, Pipo en Mamaloe, Peppi en Kokki en Tommie en Pino. Zij hebben iets toegevoegd aan de opvoeding van kinderen en stonden jarenlang garant voor educatief kinderamusement. De Nederlandse televisie is een markant personage armer. Dag Sinterklaasje...



Aart van Veen, Doorwerth.

Bram van der Vlugt 2. | Hij speelde het niet eens

Hij spéélde geen Sinterklaas, hij wás Sinterklaas!



Sipco Hellinga, Arnhem.

Oudejaarsconference | Oh nee, alsjeblieft niet!

‘Youp bevestigt dat oudejaarsconference doorgaat’ (AD.nl 19-12). Nee! Alsjeblieft geen eindejaarsconference van Youp van ’t Hek. Wij hebben genoeg van hem. Kies liever iemand anders of een leuke comedy. Bij mij komt die vloekende en tierende man niet meer op de buis. En ik hoop dat heel Nederland er zo over denkt.



Thijs Schipper, Middelburg.

Lezersbrieven | Ik vroeg me al jaren af: wie doet dat toch, die brieven?

‘Ik stop ermee, maar het circus der meningen gaat door’ (Opinie 19-12). Al wat jaartjes vraag ik mij af wie er toch voor zorgt dat er zoveel lezersbrieven in ons aller AD worden opgenomen. Het blijkt redacteur Inge van den Blink te zijn die nu met pensioen gaat. Prachtig voor haar, maar eigenlijk ook wel jammer voor de lezers, hoewel de opvolgers wel zullen klaarstaan. Ik hoop dat mevrouw lang mag genieten van haar rust temidden van degenen die haar lief zijn! Reuze bedankt.



W. Vizee, Tiel.

Lezersbrieven 2. | Nog veel gezonde jaren!

Na jaren van selecteren en redigeren gaat redacteur Inge van den Blink met een welverdiend pensioen! Met hartelijke dank voor haar werk met de lezersbrieven, waarmee ze heeft bijgedragen het AD gestalte te geven, wens ik haar nog heel wat pensioenjaren in goede gezondheid, want ze verdient het.



Arie Kesman, Zennewijnen.

