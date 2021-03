Reactie op interview Meghan en Harry: ‘Waar rook is, is meestal vuur’

Brief van de dag | Ik had geluk: met het verwijderen van de tumor was ik van kanker af

‘Vaak onjuiste diagnose bij zeldzame kankers’ (AD 8-3). Goed dat u aandacht besteedt aan zeldzame vormen van kanker. En aan de rol van artsen. Ook bij minder zeldzame vormen kan het fout gaan. Dertien jaar geleden werd bij mij darmkanker ontdekt. In de jaren daarvoor was ik verschillende keren bij de huisarts geweest met heftige buikklachten. Ik kreeg een laxeermiddel, de buikpijn werd toegeschreven aan fibromyalgie. Ik denk dat de huisarts een keer liet vallen dat het misschien verstandig zou zijn een colonscopie te doen. Hij drong niet verder aan. Op een bepaald moment kwam ik in het ziekenhuis terecht met een zeer laag kaliumgehalte, zo laag dat ik een hartstilstand had kunnen krijgen. Daar heb ik vier weken gelegen. Een van de internisten beet zich vast in mijn kwaal omdat hij dacht dat er meer achter moest zitten. Veel specialisten hebben zich over mij gebogen, onder wie een maag-darm-leverarts die mijn buik voelde en zei dat die soepel voelde. Dat is voor mij nog altijd een raadsel, want ik kon toen al nauwelijks meer naar toilet. Pas na vier weken werd ontdekt dat ik een tumor in mijn darmen had. Te horen dat die er al jaren zat, was een grote klap. Tijdens de operatie bleek dat er bij de tumor meerdere ontstekingen zaten, dat verklaarde de koortsaanvallen die ik al maanden had. Met het verwijderen van de tumor was ik van de kanker af. Geen uitzaaiingen, geen chemo, geen stoma. Zo kan een mens door het oog van de naald gaan. Ik heb geluk gehad dat ik in het ziekenhuis terechtkwam met een arts die niet opgaf. Alert blijven is de boodschap, voor patiënt en arts.



B. de Bruin-Bijl, Vleuten.