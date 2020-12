Reactie op interview Rob Jetten: ‘U valt mij behoorlijk tegen, gelukkig is het bijna 17 maart’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 4 december in de krant verschenen over onder meer Marco Kroon en het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus.

Vaccinatie | Nu het bijna zover is, slaan twijfel en onzekerheid toe

‘Massaal inenten vanaf augustus’ (AD 3-12). Ik zet er vraagtekens bij, want de berichten en commentaren vliegen ons om de oren. En we hebben zo uitgekeken naar dit moment. Een vaccin. En niet één soort, maar meerdere. We kunnen nog kiezen ook. We kunnen niet wachten. Of toch wel? Nu het dichterbij komt, slaat de onzekerheid toe. Wat minister Hugo de Jonge ook zegt, er komt commentaar. Hij doet het nooit goed. Dan weer te enthousiast, dan weer te afwachtend. Ik zie hem met de dag ouder worden. Wendbaar blijven in de vaccinatiestrategie? Maar wij Nederlanders zijn niet wendbaar, dat is bijna een groter probleem. Ik mag hopen dat er niet nog een minister letterlijk omvalt.



Truus Groothuis, Culemborg.

Interview Rob Jetten | Rutte zal wel blij zijn met deze coalitiepartner

‘Jetten wil andere aanpak: Het kan en moet slimmer’ (AD 3-12). Premier Rutte zal wel blij zijn met D66 in de coalitie. Omdat hij Rutte niet kan overtuigen gaat fractievoorzitter Rob Jetten openlijk vertellen dat het allemaal anders moet. Dat getuigt niet echt van teamoverleg. Nee meneer Jetten, u valt mij behoorlijk tegen. Ik had u slimmer verwacht. Gelukkig is het bijna 17 maart.



Hans Bonefaas, Schiedam.

Marco Kroon | De conclusie is duidelijk: wie zijn billen brandt...

‘Gekrenkte Kroon vecht voor vrijspraak in kopstootkwestie’ (AD 3-12). Er is al veel over gezegd en geschreven. U draagt een kikkerpak en denkt dan ineens alles te kunnen doen? U bent van mening dat dragers van de hoogste militaire onderscheiding, de Willems-Orde, geen schennis plegen, terwijl u wel met de piemel zwaait? Beste Marco Kroon, kunnen we niet gewoon de volgende conclusie trekken: wie zijn kikkerbillen brandt, moet op de blaren zitten!



Yvonne van Oudheusden, Schiedam.

Marco Kroon 2. | Erg opgeblazen, vind ik

Ik sta volledig achter Marco Kroon, de hele rechtsgang staat niet in verhouding tot de opgeblazen carnavalsuitspatting. Ik kan mij de beweging naar achteren goed voorstellen met stevige handboeien en de broek nog open. Jongens die met messen steken lopen na een paar weken weer op straat. Een borrel tijdens het carnaval en dan die commotie, is mijns inziens buiten proporties.



Marga Thomassen, Voorhout.

Marco Kroon heeft een trauma opgelopen door de heftige gebeurtenissen op een geheime missie in Afghanistan in 2007, aldus zijn behandelend psycholoog:



Transportsector | Eerlijk en simpel: wie veel rijdt, betaalt wat meer

‘Miljardenschade files’ (AD 30-11). Transportorganisatievoorzitter Elisabeth Post zegt het simpel: als we denken dat meer asfalt niet helpt, dan kunnen we beter terug naar paard-en-wagen. Zij wil ons dus graag trakteren op meer fijnstof, vieze lucht, longaandoeningen en een korter leven. Wat een slecht idee! Waarom niet pleiten voor investeren in openbaar vervoer? En rekeningrijden: wie op drukke tijden rijdt, betaalt meer. Redelijker, eerlijker en zinniger kan toch niet? Waarom kwam in dit artikel enkel de asfaltlobby aan het woord? Zo lijkt het wel alsof het asfaltgeloof in dit land het enige is dat er bestaat.



F. Boon, Delft.

Flappie | Hou Tarantino uit de buurt

‘Flappie in Amerika’ (AD 3-12). De Amerikaanse popmuzikant Todd Rundgren heeft een eigen versie opgenomen van de Nederlandse kerstklassieker Flappie van Youp van ’t Hek. Pas maar op dat Quentin Tarantino er niet mee aan de haal gaat. Want dan weet je niet waar Flappie eindigt.



Maarten van Lankvelt, Veghel.

Olifant Buba | Ze kan het zelf niet zeggen

‘Olifant Buba verdient nu een mooie oude dag’ (Opinie 3-12). De Tweede Kamer wil dat olifant Buba bij het circus blijft. Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren wil dat niet. Volgens haar moet Buba haar laatste jaren slijten in een verblijf in Frankrijk. Iedereen heeft het beste voor met Buba, dus ook bij de circusmensen met wie zij al jaren vertrouwd is. Je kunt je afvragen waar Buba beter bij gebaat is: een nieuwe omgeving in een ander land met andere mensen of toch bij het circus waar ze alles en iedereen kent? We kunnen het haar helaas niet vragen, evenmin aan de andere dieren die nog steeds aan circussen verbonden zijn.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Dick Advocaat | Hij zal voor geen haar op zijn hoofd spijt hebben

‘Hij stopt (als clubtrainer)’ (Sportwereld 2-12). De foto op de voorpagina van Sportwereld geeft Dick Advocaat wel een erg triest beeld. Zo’n succesvolle trainer verdient een beter plaatje. Het enige wat zo te zien niet zo’n succes is geweest op langere termijn, blijkt de haarimplantatie. Maar ik denk dat Advocaat daar voor geen haar op zijn hoofd spijt van hoeft te hebben.



Bas Dielemans, Schiedam.

Brief van de dag | Wacht ons na de toeslagenaffaire ook een miskleun bij pensioenen?

Met veel belangstelling heb ik de verhoren over kinderopvangtoeslag gevolgd. Het gemak waarmee een overheid burgers buitenspel kan zetten was verbijsterend. Door de uitvoerders bij de Belastingdienst enerzijds en een kabinet dat van niets wist anderzijds. Terecht dat bewindslieden door het stof moesten. Duizenden ouders zijn door de overheid benadeeld en de bewindslieden vonden dit heel erg. Inclusief premier Rutte. Maar we zien ook dat pensioenfondsen in zwaar weer verkeren, vooral de twee grootste: ABP en PFZW. Er wordt al van kortingen uitgegaan. Voor de duidelijkheid: het gaat om geld van de gepensioneerden. De overheid bepaalt echter de spelregels. Natuurlijk is het afschuwelijk dat er zoveel ouders zijn gedupeerd, maar er staat ons een nog groter schandaal te wachten: kortingen op de pensioenen. Dit heeft direct impact op het inkomen van miljoenen gepensioneerden én werknemers. Inmiddels zijn er rechtszaken om die ramp te voorkomen. De overheid kan er heel makkelijk een einde aan maken: schaf de belachelijke (fictieve) rekenrente af en hanteer de rendementen van de pensioenfondsen om de verhoging te berekenen. Geld is er genoeg en dat is van gepensioneerden. De staat wordt hier beter van door hogere belastingopbrengsten. Wij moeten ons geen zand in de ogen laten strooien door verhalen van Klaas Knot (DNB) of Wouter Koolmees. De staat blijkt niet erg betrouwbaar en het zou gênant zijn als er over een paar jaar een enquêtecommissie is die zich moet buigen over het probleem: hoe heeft het zo fout kunnen gaan met de pensioenen?



Erik van Oudheusden, Wijk bij Duurstede.

