Reactie op kabinetsformatie: ‘Niemand is perfect, maar vertrouwen is wel belangrijk’

Brief van de dag | Vanuit de duistere machtspolitiek moet nu lering worden getrokken

De uiteindelijke verliezer van de laatste maanden is Lodewijk Asscher. Wie alles op een rijtje zet van de laatste weken én de toeslagendebatten erbij neemt, moet tot die conclusie komen. Niemand heeft het nog over hem. Zo gaat dat in die kringen. Maar vergeten wordt dat hij wél de beslissing nam om op te stappen. Heb ik iemand zijn verantwoordelijkheid zien nemen de laatste dagen? Jesse Klaver die zijn utopische idealen in een gesprek van 45 minuten te grabbel gooide, zoals bleek uit de notities. Sigrid Kaag met nieuw leiderschap, dat na een week alweer de prullenbak in kan. Kan nog wel een stelletje opnoemen maar duidelijk is dat we inmiddels het dieptepunt hebben bereikt van een machtspolitiek die zwaar beschamend was en is. Kunnen we op verbetering rekenen? Ik ben bang van niet. Wie zo schaamteloos aan de macht blijft kleven, heeft geen recht van spreken. Maar ziet dat zelf natuurlijk anders en dat is welhaast een nog groter punt van zorg.



Nog niet ten einde

Kijk wat er nog aan zit te komen aan onderzoeken: de toeslagenaffaire is nog niet teneinde. En zo zijn er nog meer zaken die straks aan het licht brengen wat er verzwegen is en weggestopt. Kortom, we zijn er nog niet. Triest voor Asscher die aan de zijkant zit en zich vol ongeloof zal afvragen ‘waarom alleen ik?’ (en Eric Wiebes, maar die werd geofferd door de VVD). Is er nog hoop op verandering? Vanuit mijn eigen ervaringen in het leven ontstaan vaak vanuit een donker dieptepunt de mooiste dingen. Laten we hopen dat er eindelijk lering wordt getrokken en we omhoog kijkend uit de donkere machtspolitieke put licht zien.



Ad van Ekeren, Leerdam.



AstraZeneca | Prik door, ernstige corona is een veel groter risico

‘Onbegrip over wéér prikpauze’ (AD 6-4). In het artikel wordt met betrekking tot het prikken met AstraZeneca de terechte conclusie getrokken dat de kans op ernstige bijverschijnselen heel klein is. Dat klopt en vergeleken met het risico van een ernstige coronabesmetting voor mensen in bepaalde groepen, is dat een goede aanleiding gewoon door te prikken. Voor mensen zonder verhoogd risico is de kans ernstig ziek te worden of te overlijden echter kleiner. Het vaccineren van jongere gezonde mensen is en blijft daarom volslagen overbodig en potentieel zelfs schadelijk.



Louis Frank, Rhoon.

Kabinetsformatie | Veel te onbetrouwbaar om Nederland weer te leiden

‘D66 en CDA nog niet van Rutte af’ (AD 6-4). Wat voor een mens ben je, als je als minister-president jarenlang Kamerleden (Omtzigt en Leijten) op alle mogelijke manieren tegenwerkt in een onderzoek naar duizenden slachtoffers in een toeslagenaffaire? Hoe geloofwaardig is het toen de zaak toch boven tafel kwam, dan te beweren het verschrikkelijk te vinden voor de gedupeerden? Hoe rancuneus is het na de val van zijn kabinet te proberen stiekem de lastige Pieter Omtzigt uit de Kamer te houden? Dan ben je onbetrouwbaar en is het onmogelijk dit land te leiden. Onbegrijpelijk dat Wopke Hoekstra nog steeds de deur voor Mark Rutte open laat na wat die ‘onze Omtzigt’ heeft aangedaan. Een regelrecht bewijs dat het CDA Omtzigt keihard laat vallen.



Bert van der Heijden, Hoevelaken.

Kabinetsformatie 2. | Niemand is perfect, maar vertrouwen is belangrijk

Mark Rutte die na 10 jaar nog moet werken aan het herstel van vertrouwen? Je kan niet altijd alles wegschuiven of weglachen. Niemand is perfect, maar vertrouwen is wel belangrijk. Het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag, zit ons land daar wel op te wachten? Er zal toch wel een echte leider te vinden zijn, die ook nog zo eerlijk mogelijk is? Genoeg werk te doen in ieder geval.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Kamervoorzitter | Kamerleden, stap over uw eigen schaduw heen

‘Bosma (PVV) kandidaatvoorzitter’ (AD 6-4). Wat zou het mooi zijn wanneer de Tweede Kamerleden over hun schaduw heen zouden kunnen stappen, en voor Martin Bosma zouden kiezen. Tenslotte gaat het om de persoon, en Bosman is slim, scherp en heeft een prima gevoel voor humor. Arib heeft het goed gedaan, maar Bosma kan dit zeker overnemen. Elke partij heeft mindere punten, maar goede mensen aan de kant blijven zetten, zegt ook iets over de volksvertegenwoordiging. Een nieuw kans krijgen ze dus nu.



Pauline Borst, Rotterdam.

Spandoeken in De Kuip | Het gaat om neutraal veld

‘Logica van bangeriken regeert’ (Column 6-4). Het gaat niet om of de KNVB het belangrijk vond om op zijn reglementaire strepen te staan. Het gaat erom dat het een neutraal terrein moet zijn. En niet een stadion van een voetbalclub uit Rotterdam. Ik weet zeker dat als Feyenoord de finale had gespeeld, dit ook weggehaald had moeten worden. En anders leggen ze de spandoeken toch weer terug na de finale? Dan kan de onbetaalbare liefde gewoon weer plaatsvinden.



Wim Bogerd, Uit Bilthoven.

Spandoeken in De Kuip 2. | Sfeer en spanning is toch beter dan kale stoeltjes?

Wat ben ik het eens met Sjoerd Mossou: belachelijk om die spandoeken in onze geweldige Kuip te verwijderen. Deze zijn gemaakt met zoveel clubliefde van supporters, dat is een unicum. Het geeft zoveel meer sfeer dan lege blauwe stoeltjes. Dat de KNVB dit nu niet inziet. Ongelofelijk, zouden ze dan toch met hun gedachten meer aan Ajax denken dan aan wat voetbal voor de supporters betekent? Eigenlijk zouden we een petitie moeten starten om de spandoeken te laten liggen. Ben benieuwd wat de uitkomst hiervan zou zijn. Tot slot KNVB (mijnheer Gudde), wat is belangrijker: sfeer beleving en spanning in een wedstrijd of een totaal leeg stadion?



Frans Kieboom, Maassluis.

Vladimir Poetin | Bizar en dieptriest

‘Poetin tekent wet waardoor hij tot 2036 president kan blijven’ (AD.nl 5-4). De Russische president Vladimir Poetin is al 20 jaar de machtigste man van Rusland. Terwijl oppositieleider Navalny wegteert in een cel, tekent Vladimir doodleuk een wet die het hem mogelijk maakt om tot 2036 president te blijven. Bizar en dieptriest.



Simon Tom, Zoutelande.

Selectief geheugen | Zeker, de meesten deugen

Natuurlijk, de meeste mensen (inclusief die van de oppositie) zullen deugen. Maar een schoon geweten is vaak het gevolg van een slecht geheugen.



Rob Bal, Roosendaal.