Reactie op kappers open voor ons welbevinden: ‘Wat een flauwekul!’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 24 februari in de krant verschenen over onder meer de versoepeling van enkele coronamaatregelen en politici.

Brief van de dag | Zorgwekkend, dat gesjoemel met cijfers rond Schiphol en Lelystad

‘Net voor de verkiezingen nog even geschiphold’ (Opinie 23-2). Eindelijk iemand in de Tweede Kamer, Suzanne Kröger, (GroenLinks) die ook in de gaten heeft dat aan de uitbreiding van Schiphol een luchtje hangt. Alle vervuilers moeten een stap terug doen maar oh wonder, het is de cijfersjoemelaars weer gelukt om Schiphol dusdanig uit de wind houden dat uitbreiden weer mogelijk is. Zelfs nog een extra baan aanleggen is niet ondenkbaar, om omwonenden te verblijden met nog meer vluchten in de regio. Wat de Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder Schiphol ook bedenkt om de rem op Schiphol te zetten, steeds worden zij met een kluitje het riet in gestuurd, met als eindconclusie dat er weer meer toestellen over je dak komen. Opvallend was ook dat net bij het logeernachtje (februari 2020, red.) van minister Van Nieuwenhuizen het opmerkelijk rustig was, zodat Cora in juichstemming kon mededelen dat die overlast héél erg meeviel. Het is heel andere koek als je als inwoner van Assendelft 33 jaar in deze herrie mag bivakkeren, maar daar hebben de politiek en Schiphol geen boodschap aan. Allemaal zeikerds zijn het, met hun geklaag, dat kon Cora na één nachtje wel vaststellen. Ook het gesjoemel rond Lelystad Airport is zorgwekkend. Als Schiphol en minister daar ook het heft in handen krijgen, is het eind helemaal zoek. En zie je in de toekomst boven Nederland overal vliegverkeer heen en weer crossen. Inmiddels zijn we naar Krommenie verhuisd waar het momenteel bijzonder rustig is, ook vanwege de coronaheisa. Dus ik hoop voor mijn gezonde nachtrust dat het herstel van Schiphol voorlopig een ver-van-mijn-bedshow zal blijven.



Guda Bes-Foeth, Krommenie.

Versoepeling | Niets inconsistents aan beperken van bewegingen

‘Horeca: na wanhoop komt muiterij’ (column 23-2). Het geduld van de horeca is op, schrijft Eus. De mensen zijn moe en gedeprimeerd. Hij vergelijkt de supermarkt met de horeca en concludeert dan dat het komt door inconsistentie van de overheid. Iedereen rekent in zijn eigen straatje. Als de supermarkt open mag, dan kan een terrasje buiten toch ook wel open? Maar er is niets inconsistent aan, want de overheid heeft duidelijk aangegeven dat het aantal bewegingen beperkt moet worden. Vandaar ook een avondklok. Er zijn genoeg zaken met elkaar te vergelijken en dan ontbreekt soms de logica. Dat heeft niets met een zwalkend beleid (inconsistentie) te maken, maar wel met het beperken van bewegingen.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Versoepeling 2. | Kappers open voor ons welbevinden? Flauwekul!

Blij dat er versoepelingen aangekondigd worden, want inderdaad, de rek is eruit. Het blijft het beetje dubbel, want de besmettingen lopen niet echt terug. Welk effect heeft een en ander op de verspreiding van het virus? Nu ligt de focus vooral op de jongeren, wat best begrijpelijk is. Maar ook de actieve ouderen missen veel sportieve activiteiten. Daar mag ook wel aandacht voor zijn. Een groep die heel goed beseft hoe om te gaan met de coronaregels. Dat kun je niet van een grote groep Nederlanders zeggen. Tot slot: kappers mogen open. Reden: het welbevinden van de mens! Wat een grote flauwekul! Dit moet dan de geloofwaardigheid verhogen?



J. Marinussen, Culemborg.

Pieter Omtzigt | Jammer dat hij mijn partij niet vertegenwoordigt

‘Het gebrek aan tegenmacht sloopt ook mij’ (AD 23-2). Dank AD, voor het geweldige artikel over Pieter Omtzigt. Een bevestiging van wat we al wisten over deze politicus. Tegen alle blokkades in, zelfs van zijn eigen CDA, krijgt hij de grootste politieke schandalen boven water door zich daarin vast te bijten. Hij is daarbij het stralende voorbeeld voor 149 andere Kamerleden. Hij zou ieders stem verdienen, helaas voor mij de belemmering dat hij een partij vertegenwoordigt die beslist de mijne niet is.



J. Blekxtoon, Berkel en Rodenrijs.

SGP | Van overbevolking trekt die partijzich niet veel aan

‘SGP: er moet meer geld naar gezinnen’ (AD 23-2). De geste van Kees van der Staaij (SGP) om bij de geboorte van het vierde kind van staatswege een extra tegemoetkoming te doneren, gaat er bij hun electoraat, zo’n drie procent van de bevolking, natuurlijk in als Gods woord in een ouderling. De rest gruwelt daarvan, hoop ik. Het parlement zou er dan ook goed aan doen eens fundamenteel te debatteren over alles rondom overbevolking. In ons land is die in ieder geval volop en ruim zichtbaar aanwezig.



Nico Polderman, Hendrik-Ido-Ambacht.

Ayaan Hirsi Ali | Ze was een verademing tussen laf geneuzel hier

‘Ik hield heel erg van Nederland’ (AD Magazine 20-2). Ayaan Hirsi Ali, een vrouw met ballen. Ze was een verademing tussen kleinzielig en laf geneuzel van politiek en burgerij. In plaats van deze dappere vrouw te steunen in haar strijd tegen islamitische dwingelandij, werd ze weggepest. Nederland laat zijn oren liever hangen naar islamitische ingezetenen die onverdraagzaamheid prediken uit het boek van hun profeet dan naar iemand die daardoorheen prikt en de waarheid durft te zeggen. Wat een voorbeeld voor onze pappen-en-nathoudencultuur. En ze propageert vrijheid van opvoeding. Als haar kinderen moslim worden, nou, dan is het maar zo. Ze geeft ze in ieder geval de keus om later zélf te beslissen, in tegenstelling tot de opvoeding in de meeste religieuze gezinnen. Ik had haar graag gezien als boegbeeld van een politieke partij van seculier denkenden. Daar is veel behoefte aan. Ayaan, kom terug!



Krijn Kooijman, Dordrecht.

Feyenoord | Ze vragen straks weer of ik wil afzien van restitutie

‘En ja hoor, daar is het weer hetzelfde liedje’ (Sportwereld 23-2). Binnenkort kan ik als seizoenkaarthouder van Feyenoord de smeekbede verwachten of ik weer van teruggave wil afzien, omdat het water aan de lippen staat. Normaal zou ik als liefhebber van Feyenoord zonder meer akkoord gaan. Dat zou in een situatie zijn waarbij de club zich nederig opstelt, wat helaas niet het geval is. Ze blijven namelijk miljoenen pompen in een achterlijk duur stadionplan dat, behalve in de gemeenteraad, vrijwel geen draagvlak heeft en waar ze als club, financieel gezien, ook bijzonder weinig mee opschieten. Door te stoppen met dit plan toon je realiteitszin en creëer je draagvlak om van restitutie af te zien. Gevoelsmatig gooi ik mijn geld liever niet in een bodemloze put genaamd Feyenoord City. Ik hoop dat ze dit in het Maasgebouw ook begrijpen.



Coen Hendriks, Bergschenhoek.