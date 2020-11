Reactie op kinderopvangaffaire: ‘Met stijgende verbazing en woede las ik het verslag’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 18 november in de krant verschenen over onder meer vaccinatie en de kinderopvangtoeslagaffaire.

Vaccinatie | Hopelijk is er voldoende

‘Kwetsbaren en zorgers als eersten gevaccineerd’ (AD 17-11). De kop van dit krantenartikel kan ik heel goed begrijpen maar de laatste zin niet: ‘De verwachting is dat kan worden gevaccineerd in de eerste kwartalen van 2021, als wereldwijde vraag niet te groot is’. Dit had men mijns inziens kunnen weten. Hopelijk is er voldoende ingekocht zodat heel Nederland het tweede kwartaal van volgend jaar is gevaccineerd.



Betsie Zuijderwijk, Wateringen.

Kinderopvangtoeslag | Met gesloten ogen de wet uitvoeren, is dus het motto

‘Ondanks buikpijn ging terugvorderen toeslag door’ (AD 17-11). Met stijgende verbazing en woede las ik het verslag van de ondervraging van oud-directeur van de Belastingdienst Hans Blokpoel over de kinderopvangtoeslagaffaire. Hij beweerde ‘buikpijn’ te hebben gehad over de snoeiharde wet die vele ouders in de afgrond heeft gestort. Coulanter kon niet omdat staatssecretaris Wiebes en het ministerie er niets van wilden weten. Ondanks dat hij begreep dat gezinnen in de problemen kwamen, ging Blokpoel door met de uitvoering van de wet. De beloofde compensaties zijn nog niet betaald. Premier Rutte ontmoette begin dit jaar gedupeerde ouders en hield het naar eigen zeggen niet droog. Hij moet nog worden gehoord, dan blijkt of het echte of krokodillentranen zijn geweest.



Jelle de Kleine, Den Haag.

Coronaregels | Kan het iets minder kort door de bocht, misschien?

‘Zijn drinkers, rokers en dikkerds niet asociaal’? (Brieven 16-11). Briefschrijver De Later gaat er vanuit dat alle ‘dikzakken’ die op de ic terecht komen daar zelf schuld aan hebben. Er is al zo vaak geschreven dat overgewicht niet altijd van te veel eten komt. Ik hoor zelf ook bij die ‘dikzakken’ (of ik weer op school zit) en eet gezond, rook niet, drink niet en snoep nagenoeg niet. Helaas gebruik ik medicijnen waarvan je zwaarder wordt, waardoor je niet afvalt, hoeveel moeite je ook doet. Ik ben positief getest, heb luchtwegklachten en hoop dat die niet zo ernstig worden dat ik in het ziekenhuis beland of, erger, bij die dikzakken van mevrouw of meneer De Later op de ic. Misschien in het vervolg wat minder kort door de bocht en eerst nadenken voor u wat schrijft.



Joke van Rosmalen, Rotterdam.

Pornohandelaar | Kennelijk is er een markt

‘Gruwelpornohandelaar had tieners in zijn greep’ (AD 17-11). Michael M. is opgepakt voor het verkopen van gruwelporno. Hij verdiende er miljoenen aan. Als de wereld vol normale mensen was, had hij geen enkele klant gehad, toch?



C. Guise, Rotterdam.

Appende automobilist | Het gaat voornamelijk om het binnenhalen van geld

‘Slimme camera loert ook naar onder stuur verstopte telefoon’ (AD 17-11). Word je betrapt, dan kan dat een prent van 240 euro opleveren. Prima zaak. Veel mensen overschatten naar mijn mening dat je meer dingen tegelijk kunt doen. Als je een auto bestuurt en aan het verkeer deelneemt, heb je alle aandacht daarvoor nodig. Nu lees ik in het artikel dat in een testperiode twee camera’s op één dag al ruim vierhonderd bestuurders met een telefoon in hun hand hebben betrapt. Goed voor bijna 100.000 euro. Ik denk dat het dus allemaal gaat om het binnenhengelen van geld. Afgezien van een uitleg over de afkorting SWOV, waarin de V dan staat voor verkeersveiligheid, wordt in het hele artikel verder met geen woord gerept over het verbeteren van de verkeersveiligheid; toch dus dat geld?



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Zwarte piet | Die omslag is geleidelijk, maar niet meer te stoppen

‘ME moet activisten Kick Out Zwarte Piet beschermen’ (AD 16-11). En weer laat Kick Out Zwarte Piet zich horen. Zien ze niet dat er zo langzamerhand een omslag is ingezet die niet meer te stoppen is? Zoals ik had gehoopt, is het redelijk geleidelijk gegaan. Niet iedereen kan tegen veranderingen, maar laten we niet vergeten dat Zwarte Piet in 1850 voor het eerst verscheen en in Keulen en omgeving is de knecht van Sinterklaas een niet al te snuggere boerenjongen met piekhaar. Dus roetvegen of marsmannetjes-groen, ik vind het inmiddels best. En de kinderen zo te zien ook. En daar gaat het om. Dus KOZP, jullie hebben wat bereikt en daar zouden jullie blij mee moeten zijn. Daarom stel ik voor bij een volgende intocht te applaudisseren voor de Nieuwe Pieten. Dat is wat opbouwender.



Hans Walrecht, Sint Pancras.

Column Özcan Akyol | Sinterklaasfeest blijft leuk

‘Misschien niet het beste cadeau’ (Column 17-11). Özcan Akyol, bedankt voor je column. Tranen met tuiten gelachen. Jeugdsentiment. Wat een heerlijk feest, we gaan het weer beleven dit jaar, ook al is het anders. Maar het sinterklaasfeest blijft bestaan. Dat gunnen we ook onze kleinkinderen. Iets positiefs in deze tijd.



J. Voshart, Ter Aar.

Brief van de dag | Juist kleintjes zijn onbevangen in nieuwe inzichten rond Sint en Piet

‘Ook handpop van juf Annet heeft roetvegen’ (AD 12-11). Met verwondering las ik hoe de mythe van Sinterklaas door Nederlandse pedagogen wordt voorzien van een set onhandige leugens. Volgens juf Annet zijn de pieten met weinig roetvegen jong en onervaren, omdat ze nog niet vaak door de schoorsteen zijn gegaan. De volledig zwarte pieten, veel schoorsteenervaring, zijn achtergebleven in Spanje, ‘om klusjes te doen voor Sinterklaas’. Pardon? Welke chef stuurt de jongste en minst ervaren medewerkers voor een miljoenenoperatie naar het buitenland en laat de meest geroutineerde werkkrachten achter voor de minst belangrijke projecten? Begrijp me niet verkeerd, het gaat me niet om de zwartepietendiscussie en de wens in Nederland om afstand te nemen van het slavernijverleden. Waar ik me zorgen om maak, is dat de werkelijkheid zo onhandig wordt verdraaid voor de jongste generatie. Kunnen de tere kinderzieltjes het niet aan om een pedagogische uitleg te krijgen over de gelijkheid van mensen, ongeacht hun huidskleur of afkomst? De kleinste kinderen in Nederland zijn slim, mediawijs en stellen al op jonge leeftijd kritische vragen. Het grootste voordeel is dat de jeugd op de basisschool nog onbevangen is en openstaat voor nieuwe inzichten. Het sinterklaasfeest kan zijn magie behouden door dichtbij het oorspronkelijke verhaal te blijven en dit te combineren met uitleg over nieuwe normen en waarden. Je kunt bijvoorbeeld uitleggen dat sommige pieten roetvegen hebben door het werken in de schoorsteen en dat sommige pieten uit andere landen komen. En vooral dat Sinterklaas alle mensen die hem helpen even belangrijk vindt.



Johan Verhaark, Houten.

