Reactie op Maurice de Hond: 'Eerst wordt hij door wetenschappers aangemerkt als irritante horzel'

Griekse eilanden oranje | Het is te gek voor woorden

Ik hoop dat iemand me kan vertellen op welke cijfers het oranje advies voor de Griekse eilanden is gebaseerd. Zijn die cijfers openbaar? Ik kan ze niet vinden. Ik woon zelf op Naxos. Hier waren en zijn geen coronabesmettingen. Dat we op dezelfde hoop worden gegooid als eilanden die wel besmettingen hebben, is te gek voor woorden. Engeland heeft zeven eilanden een negatief reisadvies gegeven en voor de rest van Europa zijn helemaal geen restricties. Ik ga bijna in een complot geloven.



Petra Vogel, Naxos.

Griekse eilanden oranje 2. | Onze vakantie verpest en een arm land gedupeerd

Wij zitten met ons gezin op Kreta, niets aan de hand. Nou ja: lege straten en terrassen, hotels maar deels bezet. Van corona geen sprake. Maar helaas moeten we naar huis omdat het OMT dit advies geeft aan onze ministeries. Laat ze eerst eens onderzoeken waar de knelpunten liggen en niet de vakanties van mensen zoals ons verpesten met het dringende advies om snel naar Nederland terug te vliegen. Zo komt de geloofwaardigheid van de experts ernstig in gevaar. Ze helpen de Griekse toeristenindustrie om zeep en geven achterlijke activisten een podium.



Hans van Beek, Rotterdam.

Negatief reisadvies Spanje | En niemand stelt vragen?

Wat is hier aan de hand? Nederland kleurt heel Spanje oranje, omdat er in sommige plaatsen veel besmettingen zijn. Dat dupeert reizigers, de luchtvaart, de reisbranche en inwoners van Spanje. Waarom niet net als in Nederland specifieke plaatsen oranje maken en in de gaten houden? Kijk op de officiële website van Spanje en je ziet hun R-factor. Die is in veel provincies en autonome gebieden rond of onder de 1. Gebieden, groter dan Nederland. Totaal onlogisch. Nu gebeurt dit ook met de Griekse eilanden. En niemand die er onze regering vragen over stelt?



Jos van Ginneken, Hellevoetsluis.

Nieuw mestbeleid | Dat wordt ‘Boer met stront zoekt vrouw met grond’

‘Nieuw mestbeleid Carola Schouten’ (AD 9-9). Dit wordt een nieuwe tv- show. Boer met stront zoekt vrouw met grond.



Kees Verschuren, Kloosterzande.

Twee op de fiets | Wij fietsen achter elkaar

‘Twee op de fiets naast elkaar vaak gevaarlijk’ (Opinie 9-9). Helemaal eens met Koos Spee. Als ouderen fietsen wij al jaren achter elkaar in plaats van naast elkaar. Is veiliger. De fietspaden zijn te druk geworden en er wordt onverantwoord gereden. Wij moeten allemaal onze verantwoording nemen.



Kees en Janny Zevenbergen, Rhoon.

Coronacijfers | Stop met paniek zaaien

Ik doe mijn welgemeende beklag over die overdreven angstaanjagerij betreffende corona. ‘Veel nieuwe besmettingen!’. Elke dag weer die paniek. Het aantal besmettingen zegt niets. Het overgrote deel krijgt totaal geen klachten. Het enige waar het om gaat, zijn nieuwe ziekenhuisopnames, ic-opnames en overlijdens. Verreweg de meeste mensen overlijden aan kanker, hart- en vaatziekten en herseninfarcten. Niet aan corona. 6200 doden tot nu toe, dat is veel minder dan bij een griepgolf. Corona stelt heus niet zo veel voor.



M. Busschers, Delden.

Maurice de Hond | Hij krijgt terecht gelijk

‘Opiniepeiler in medisch vakblad’ (AD 8-9). Het kan verkeren. Eerst wordt Maurice de Hond door wetenschappers maandenlang aangemerkt als een irritante horzel en nu krijgt hij volop de ruimte voor zijn onderbouwde theorieën in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Terecht. En ook wel sportief dat Jaap van Dissel en longarts Hans in ‘t Veen het nu voor hem opnemen.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Nederlandse vergisbom | Je haren rijzen ten berge

‘Schadevergoeding voor Irakees om vergisbom’ (AD 9-9). Als je leest op basis van welke flinterdunne aanwijzingen het huis van Irakees Basim Razzo werd kapotgebombardeerd en zijn familie vermoord, rijzen je de haren ten berge. Het motto van de alliantie was kennelijk ‘Dood ze allemaal, God zal de zijnen herkennen’, de beroemde kreet uit de Albigenzische Kruistochten van achthonderd jaar geleden. Ik dacht dat we sindsdien wijzer waren geworden.



Rob Hooft van Huijsduijnen, Genève, Zwitserland.

Nederlandse vergisbom 2. | Wat gaat dit ons kosten?

Niet dat ik Basim Razzo de schadevergoeding niet gun. Maar ik vraag me af of de minister zich realiseert wat dit betekent voor het verdere verloop van dit drama. Het zal door de Nederlandse advocatuur en andere Irakese slachtoffers ongetwijfeld worden aangegrepen om ook hun vergoeding te willen gaan halen. Dit gaat Nederland weer veel geld kosten.



Bert Bikker, Vianen.

Brief van de dag | De Gouden Koets wegzetten is knotsgekke uitwas van fanatisme

De Gouden Koets is gerenoveerd en zou zo weer gebruikt kunnen worden.



De koets werd in 1898 geschonken aan Koningin Wilhelmina, bij haar inhuldiging. Op de koets is aan één zijde het paneel Hulde der Koloniën afgebeeld, prachtig geschilderd door Nicolaas van der Waay.



Duidelijk is op dat paneel te zien hoe de arbeid van de bewoners van die koloniën bijdraagt aan de welvaart van die landen en ons eigen land.



Nergens blijkt dat de donkere mensen worden weggezet als ‘minderwaardig’ aan de blanke mensen, of dat zij in ketenen leven als slaven. Integendeel: het is een voorstelling van vreedzame arbeid in gezamenlijkheid.



De hulde die wordt gebracht is aan het staatshoofd, het symbool van die realiteit.



De Gouden Koets is een nationaal symbool, net als onze vlag, de beeltenis van de Nederlandse Leeuw en het Nederlands Elftal. Een klein aantal schreeuwers, met Jeffrey Afriyie voorop, afkomstig uit Ghana, noemt de afbeelding omstreden. Ik raad hen aan eens trots te worden op hun eigen kleur en niet altijd uiting te geven aan jaloezie op mensen die blank geboren zijn. Zwart is een prachtige kleur, niets mis mee!



Een handjevol mensen wil opnieuw hun mening doordrukken. Als autochtone, blanke, Nederlandse vrouw ben ik niet trots op deze knotsgekke uitwassen en het ondemocratische gedrag van een klein groepje onruststokers! Van de overheid verwacht ik daadkracht en vastberadenheid in deze! Wij zijn en blijven een blanke, democratische natie, het is wat het is! Wie dat niet bevalt, staat het ten allen tijde vrij om te vertrekken. Je maintaindrai!



M. Beijer-Korzelius.

