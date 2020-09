Reactie op mondkapjesidee: ‘Speel geen spelletjes met volwassen mensen’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 28 september in de krant verschenen over onder meer de nieuwe partij van De Mos en Plasman en een mogelijke mondkapjesplicht.

Nieuwe partij | Een straatrover heeft kennelijk minder rechten

‘De Mos en Plasman willen Kamer in’ (AD 26-9). Ze tonen in het interview meteen hun ware aard. Plasman stelt: ,,Stop iemand na een straatroof meteen in de cel, niet na een rechtsgang van drie jaar.’’ Verderop, over de mogelijke corruptie van zijn compagnon: ,,Ik ga resoluut uit van de onschuldpremisse: iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.” Dat geldt blijkbaar niet bij de verdachte van straatroof. Klassenjustitie? Of meten met twee maten? De heren lijken dikke maatjes, het zal dus het laatste wel zijn.



Adrie Kooijman, Nieuw Beijerland.

Nieuwe partij 2 | Straks is een rol behang nodig in het stemhokje

Wanneer wordt politiek Den Haag wakker en gaan ze een kiesdrempel invoeren? Als dit zo doorgaat moeten we in maart op een rol behang stemmen. Dan zijn er net zoveel partijen als Kamerzetels!



Rut Verhoef, Maartensdijk.

Nieuwe partij 3 | De Tegenpartij, nu echt!

In 1980 begonnen Jacobse en van Es (Kees van Kooten en Wim de Bie) de Tegenpartij. Topsatire, maar zó populair dat ze er al snel de stekker uittrokken. Het duo De Mos en Plasman doet mij hieraan denken, alleen mínder grappig. Ik vrees dat ze serieus zijn.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Mondkapjesplicht | Burgemeester Jorritsma heeft veel te veel macht

Burgemeester John Jorritsma, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, wil bijna overal een mondkapjesplicht invoeren. Wordt hiermee de macht van zo’n persoon niet te groot? Ik vind van wel. Hij wil mensen straffen, alleen voor gedragsverandering en niet vanwege het nut voor de volksgezondheid. Jaap van Dissel zegt dat mondkapjes niet helpen tegen het virus. Hij haalt zelf voorbeelden aan van landen met een mondkapjesplicht die oplopende besmettingscijfers hebben, en landen zonder die plicht waar juist minder verspreiding is. De regering moet dit machtsmisbruik van burgemeesters een halt toeroepen. Overweeg alleen nuttige, bewezen maatregelen en speel geen spelletjes met volwassen mensen.



Kees Naaktgeboren, Barendrecht.

Eus en de kwestie tilburg | Liever feestvieren in de openlucht dan binnen

‘Leiderschap’ (column 26-9). Ik ben het niet eens met Özcan Akyol over het leiderschap van de burgemeester van Tilburg. Het lijkt mij beter, gezonder, om in de openlucht bij elkaar te komen dan in groepjes in een huis of café.



Ellen Vijverberg, ’s Gravenzande.

Groepsimmuniteit | Dat lijkt niet realistisch

M. van der Kaaij vraagt zich af (Brieven 24-9) of er niet opnieuw aandacht moet komen voor groepsimmuniteit voor corona. Dit lijkt me niet zinvol. Inmiddels is bekend dat na een corona-infectie antistoffen snel verdwijnen. Bovendien is bij een aantal mensen na een ‘schone’ tussenperiode opnieuw corona geconstateerd. Daarmee lijkt groepsimmuniteit geen realistische oplossing.



Martijn Janssen, Utrecht.

Sjaak de gouw | Snel die vieze baard eraf!

GGD-directeur Sjaak de Gouw waarschuwt dat we heel snel aan de 100.000 besmettingen per dag kunnen zitten (AD 25-9). Het valt me op dat hij een snor en een baard heeft. Realiseert hij zich dat alles wat hij door zijn neus uitademt ook door zijn snor en baard strijkt, zodat die beharing een broeikas voor corona wordt? Coronahygiène is ook: je gezicht scheren. Bij iemand die dat niet doet, blijf ik extra ver uit de buurt.



Martin van Raay, Culemborg.

Lege voetbalstadions | Laat alleen 65-plus erin



Als alle voetbalstadions dadelijk weer leeg zijn vanwege nieuwe coronamaatregelen, is het misschien een idee om alle 65-plussers die al jaren naar het voetbal gaan op vertoon van hun jaarkaart toe te laten. Genoeg afstand, met verplicht mondkapje. De meesten van hen hebben al maanden geen uitjes meer omdat zij alle drukte mijden. De ouderen zijn blij en alle voetbalclubs hebben toch nog publiek.



E. Bogert, Rotterdam.

Volledig scherm Publiek van Feyenoord tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord Rotterdam en ADO Den Haag in de Kuip op 27 september. © ANP

Column ‘Likmevestje’ | Klasse van Saskia Noort

‘Actiegroep van likmevestje’ (AD 24-9). Grandioos verwoord. Ik lees haar af en toe met gekrulde tenen, maar deze is van grote klasse.



Cornelis Keijzer, Ede.

Column ‘likmevestje’ 2 | Op dezelfde plek als Eus?

Ik heb weer genoten van de column van Saskia Noort. Is het geen idee om haar doordeweeks afwisselend met Özcan Akyol te plaatsen? Beiden schrijven prachtig en slaan de spijker altijd op zijn kop.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

Bekijk hier alle afleveringen uit de serie Brieven met Eus, waarin columnist Özcan Akyol in gesprek gaat met brievenschrijvers:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Hieronder staat de reactiemogelijkheid aan: