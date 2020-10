Reactie op Nicky Verstappen: ‘Het zwijgrecht is hier een wurggreep voor de familie’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 15 oktober in de krant verschenen over onder meer de coronamaatregelen en de Nobelrpijs voor de Vrede.

Nieuwe maatregelen | Een betonnen plaat voor je hoofd helpt nu niet meer

‘Rutte erkent: Het is niet gelukt’ (AD 14-10). Wederom een uitmuntende uitleg over waar we staan en waar we ons aan te houden hebben. We mogen nu toch echt hopen dat degenen die een driedubbele betonnen plaat voor hun hoofd hebben nu wel inzien dat deze niet helpt tegen besmetting met covid-19. Dus landgenoten, doe gewoon mee met het uitvoeren van de adviezen. Inclusief het gebruik van de corona-app.



J. Verwijs, Dronten.

Nieuwe maatregelen 2 | Volledige lockdown is het alternatief, willen we dat?

Tja, dit soort maatregelen hadden we kunnen verwachten. Leuk is anders, maar corona is ook niet leuk. Er zal wel weer als een idioot gehamsterd gaan worden natuurlijk, want stel je toch eens voor dat je je kont niet kan afvegen. Mensen, wees niet zo eigenwijs. Denk aan je familie en vrienden die je kwijt kunt raken. Als na deze vier weken blijkt dat de besmettingen blijven oplopen, gaat álles op slot. Daar zit niemand op te wachten. Dus voor iedereen: houd afstand, mondkapje op, en hopen, bidden desnoods, dat het niet verder oploopt.



I. van der Wielen, Rozenburg.

Nieuwe maatregelen 3 | Heelmeesters, stinkende wonden: nog altijd actueel

Het aankondigen van nieuwe maatregelen heeft geen enkel nut als we niet bereid zijn om te handhaven. Zouden we wel hebben gehandhaafd, dan zouden nieuwe maatregelen niet nodig zijn geweest. Kortom: ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’, is nog steeds actueel.



Reinier Pijnacker, Voorthuizen.

Nicky Verstappen | Het zwijgrecht is hier een wurggreep voor de familie

‘Advocaat: Zwijgen maakt van ‘ideale verdachte’ Brech nog geen dader’ (AD 13-10). Volgens advocaat Gerald Roethof maakt zwijgen van Brech geen dader. Zowel de advocaat als de mogelijke dader van Nicky Verstappen geven stof tot nadenken. Namelijk dat het recht van zwijgen uit het Wetboek van Strafvordering, Artikel 29, geschrapt zou moet worden. Een klassiek burgerrecht dat een slachtoffer of familie voor jarenlang in de wurggreep houdt, is dat rechtvaardig? Nee! Het is volkomen onacceptabel en tart de grenzen van fatsoen. Bovendien is en blijft dit een zaak waar bloed aan kleeft, schuldig of niet.



Tine Dorothy Kooiman, Texel.

Wie van de drie? | Dat was een teleurstelling

‘Martien’ (Column 13-10). Angela de Jong laat weten dat ze best gecharmeerd is van de terugkeer van Wie van de Drie? Ik had me er ook zeer op verheugd. Vroeger heb ik geen uitzending gemist. Maar wat een teleurstelling. Het leek wel of er een paar 15-jarigen achter de camera’s stonden. Verder was het nauwelijks te verstaan en liep de ondertiteling niet synchroon met de tekst. Een euvel dat aan de meeste programma’s kleeft. En dat kan toch niet zo moeilijk zijn in een tijd dat we karretjes op mars laten rijden?



M. Smitt, Westbroek.

Nobelprijs | De VN heeft al veel bereikt

‘Nobelprijs saai? Nee, juist goed!’(Commentaar 12-10). Hans Nijenhuis geeft in dit artikel precies aan wat er speelt. De meeste mensen reageerden bijna ongeïnteresseerd op de Nobelprijs voor de Vrede, omdat hij werd gewonnen door de VN en niet door de meer aansprekende kandidaten: Greta Thunberg, Alexej Navalny of de Black Lives Matter-beweging. De Nobelprijs is er volgens mij voor twee dingen: media-aandacht en het geld. Zelf had ik nog niets gehoord over het voedselprogramma. Veel aandacht was er dus nog niet. Van de andere mogelijke kandidaten had iedereen al wel gehoord. De Verenigde Naties hebben met hun programma al miljoenen mensen geholpen en kunnen nu nog meer mensen helpen, of een ander plan opzetten. Het comité heeft een goede keuze gemaakt door de prijs te geven aan een organisatie die al iets heeft bereikt en dat nu kan voortzetten.



Wessel van den Dool, 14 jaar, Velp.

Patricia Paay | Justitie moet niet al te coulant zijn in deze zaak

‘Weer rechtszaak over verspreiden seksfim van Patricia Paay’ (AD 14-10). Michel Vellema vindt dat alleen hij de dupe is geworden van deze rel. Volgens hem hoeft niemand medelijden te hebben met Patricia Paay, want zij doet er op tv alleen maar lollig over. Ik heb het artikel met verbazing gelezen. Hij heeft geen spijt en duikt als een zielig mannetje in de slachtofferrol. Hij staat waarschijnlijk symbool voor veel zolderkameractivisten die het een kick vinden om vooral bekende Nederlanders te schofferen. Ik hoop dat justitie geen medelijden met hem heeft en dat door de uitspraak zijn soortgenoten zich voortaan achter hun oren zullen krabben, voordat zij iets op internet verspreiden.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Brief van de dag | Voor echt succes tegen corona is serieus handhaven noodzakelijk

Ik ben werkzaam in één van de bovengemiddeld getroffen branches: de horeca. Ik begrijp dat het nu aan alle kanten uit de klauwen loopt, maar waar ik bijzonder weinig aandacht voor zie, is handhaving. Daar kan ik met mijn pet niet bij. Agenten in een touringcar kijken of mensen zitten te bellen, agenten die bij een winkelcentrum mensen beboeten die fietsen waar dat niet mag. Het land staat in brand. Zijn dit de prioriteiten? En voor er weer gereageerd wordt over personeelstekort: genoeg alternatieven, lijkt mij. Schiphol ligt op zijn gat, marechausseepersoneel genoeg dat wat anders kan doen. Misschien kortzichtig, wel een idee. Dus ik zou zeggen, verzamel alle mogelijke handhavers. Politie, leger, marechaussee, boa’s, en handhaaf op de maatregelen. Dit had vanaf 1 juni behoorlijk kunnen schelen. Want wat wij gemiddelde Nederlanders wel hebben bewezen, is dat wij te weinig discipline hebben om het zelf op te lossen. In mijn stad kan ik moeiteloos zes of zeven restaurants noemen die vanaf dag één deels lak hebben gehad aan de regels. Een publiek geheim. Deze mensen mogen dus bij een totale lockdown in de spiegel kijken en trots zijn op die duizenden euro’s die ze extra hebben verdiend. Zonder controle is het misschien nog wel slim ook. Als de politie zou zeggen: ‘Je mag maar 100 km op de snelweg, maar als je 180 rijdt, krijg je geen boete’, hoe hard gaan wij dan rijden? Juist. En niemand is heilig. Ik schrijf deze brief niet omdat ik een modelburger ben. Daarom is de handhaving juist nodig. De regels zijn duidelijk, de boetes ook. Deel die dan ook keihard uit.

