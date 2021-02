Reactie op niet doorgaan Elfstedentocht: ‘Eindelijk iemand die snel en doordacht iets besluit’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 10 februari in de krant verschenen over onder meer de Elfstedentocht en de krant die weer werd bezorgd.

Brief van de dag | Jongeren zijn hard in de realiteit gevallen en dat is confronterend

‘Veel jeugd zit op randje van burn-out’ (AD 6-2). Prima, die aandacht. Ik snap dat jongeren het nu niet naar hun zin hebben. Het valt mij op dat jongeren minder weerbaar zijn. Zij hebben alles wat hun hartje begeert en nu er grote tegenslag is, kunnen zij er niet mee omgaan. Je zou kunnen zeggen dat zij verwend zijn met jarenlange aandacht en materiële zaken. De prinsjes en prinsesjes van deze eeuw. Toen alles kon. Zij realiseerden zich dat toen niet, alles was vanzelfsprekend. Ja ik weet het, dat hoort bij hun leeftijd. Ze wonen in de bubbel die ze om zich heen hebben getrokken. Die is doorgeprikt en zijn ze hard op hun gat gevallen. Zo de grote-mensenwerkelijkheid in. En dat is confronterend. Nu wordt ook van hen gevraagd sterk te zijn in deze periode. En wat blijkt? Dat zit kennelijk niet in hun talentenpakket. Ondanks dat ze via moderne communicatiemiddelen contact kunnen hebben met elkaar weten ze niet wat ze moeten doen. Nu kunnen zij elkaar de hele dag de put in praten in plaats van de mogelijkheden te zien van wat nog wél kan. Als jongeren eenzaam en verdrietig zijn door coronamaatregelen kunnen zij gerust zijn: niets duurt eeuwig. Er komen andere tijden. In de tussentijd kun je geruik maken van de mogelijkheden die er wél zijn. En jongeren die eenzaam waren vóór corona, hebben een probleem dat toen al aangepakt had moeten worden. Een groot deel zat thuis al veelvuldig te gamen zonder contact met anderen. Daar maakte men zich grote zorgen over. De jeugd heeft de toekomst, maar als zij nu al niet in staat zijn om tegenslag te incasseren, ziet die toekomst er somber uit. Kom op lieve jeugd, geef elkaar een oppepper. Verzin iets leuks. Je kunt het. Fijne dag!



Maria Hogenhout, Leidschendam.

Vervoer vaccins | Je wordt constant verrast in het dossier van corona

‘Vervoer vaccins amateuristisch’ (AD 9-2). Met veel verbazing las ik dat een zeer belangrijk schaars goed, het coronavaccin, wordt vervoerd door plaatselijke krokettenleveranciers. Iedere keer word ik in het coronadossier verrast. We starten te laat met het prikken, houden bewust voorraden aan, veel discussies over priklocaties, geen duidelijkheid wie eerst, persoonsgegevens zijn niet veilig. En nu schudden we tijdens het transport dusdanig het vaccin door elkaar dat deze vernietigd moet worden. Ben nu al weer benieuwd naar de volgende verrassing.



Alex Kammeraat, Nijkerk.

Elstedentocht | Het zou een heel positieve injectie geweest zijn nu

Het zal toch niet gebeuren dat er dit jaar, eindelijk na 24 jaar, geen Elfstedentocht verreden zal worden? Als er één moment is waarmee de politiek, met de verkiezingen voor de deur, kan scoren dan is het wel nu. Al maanden zitten we in een dip. We kunnen wel een opstekertje gebruiken. Desnoods alleen voor de wedstrijdrijders. Heel Nederland kan voor de buis genieten van een oer-Nederlandse traditie. Even de zinnen verzetten. Na de toeslagenaffaire en het amateuristische disfunctioneren van Pro(bleem)Rail die niet eens de treinen kan laten rijden bij een sneeuwbui, zou het een positieve injectie geven aan de bevolking door de Elfstedentocht door te laten gaan.



Ben Luiten, Voorschoten.

Elfstedentocht 2. | Treurig dat het al zover is

Een Elfstedentocht, in afgeslankte vorm met alleen lokaal publiek, zou niet kunnen worden georganiseerd, omdat er bij voorbaat vanuit gegaan wordt dat een deel van onze bevolking de adviezen en regels van overheden toch aan de laars zal lapt, terwijl de tocht via cameras en drones (zelfs beter) te volgen is via internet en tv. Zover zijn we al. Treurig.



Aad Flaton, Groot Ammers.

Elfstedentocht 3. | Los van corona kan zo’n evenement al niet meer

Zo’n massaal evenement op en rond het ijs kan los van corona toch al niet meer veilig georganiseerd worden. Dat is al eens eerder vastgesteld. Het zou Wiebe Wieling met zijn bestuur sieren een Elfstedentocht nieuwe stijl te ontwikkelen en deze kans te benutten.



Henk Peelen, Gouda.

Elfstedentocht 4. | Eindelijk iemand die snel en doordacht iets besluit

Eindelijk iemand die snel en met z’n verstand een besluit neemt, Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden: ‘Een Elfstedentocht in deze situatie, met een miljoen bezoekers, 25.000 deelnemers en duizenden vrijwilligers en bewegingen van mensen door het land, dat kan gewoon niet. Dat snapt ieder redelijk weldenkend mens’. Zo simpel kan het dus zijn OMT, RIVM, Den Haag en viruswaarheid.



John Kruis, Schelluinen.

Rutte en De Jonge | Een onmogelijke taak, maar ze doen het prima

‘Ja, fouten genoeg, maar inzet van Rutte en De Jonge is onmetelijk’ (Brieven 9-2). Petra Beekman, wat een geweldige brief van de dag. Ik sta volledig achter je. Je zal het inderdaad allemaal maar moeten regelen en iedereen tevreden moeten houden. Een onmogelijke taak, maar ze doen het uitstekend. Pluim voor Mark en Hugo.



Loes Bliek, Rotterdam.

Krant op de mat | Petje af voor iedereen

Graag vanaf deze kant een blijk van waardering voor onze bezorger. Ondanks de grote hoeveelheid sneeuw en de bijna niet meer menselijke temperatuur, lag er deze ochtend ‘gewoon’ weer een krant op de deurmat. Chapeau! Naast alle aandacht voor zorgpersoneel en anderen mag er ook, zeker nu, even aandacht voor deze mensen zijn. Natuurlijk ook voor de distributeurs en verdeelpunten en de daar werkzame personen. Petje af!



Erik en Sandra ten Dolle.

Krant op de mat 2. | Terug naar mijn ritueel

Aangenaam verrast was ik toen mijn AD weer op de mat lag. Er is natuurlijk de mogelijkheid om de krant digitaal tot je te nemen, maar dat is wel een ander ochtendritueel. Ik heb alle begrip voor de beslissing om de krant niet te bezorgen. Mijn waardering gaat des te meer uit naar al die mensen in de bezorgketen die er voor zorgen dat ik iedere dag, zonder uitzondering, op een vaste tijd de brievenbus hoor klepperen. Mocht het de komende dagen wellicht wat later worden, geen probleem. Dank!



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Krant op de mat 3. | Niet te geloven, om 05.30 uur was-ie al bezorgd

Ongelofelijk maar echt waar: om 05.30 uur was de krant al bezorgd. Hulde voor de nachtploeg, extra pluim voor de bezorgers!



Peter van Mil, Rotterdam.