Reactie op nieuwe talkshow: ‘Ik wacht de recensies van Angela af’

Verkiezingen | Stel de verkiezingen uit, zo voorkom je narigheid

‘Coronaproof stemmen: scherm en een schoon potlood’ (AD 2-9). De komende Tweede Kamerverkiezingen geven zorgen door de coronacrisis. Op zich is dit terecht. In een noodwet worden daarom maatregelen vastgelegd om de verkiezingen coronaproof te laten verlopen. In een tijd van crisis is het van belang om deze in gezamenlijkheid te bestrijden. Dit zou vooral voor de politiek moeten gelden. De Tweede Kamer was aanvankelijk behoorlijk eensgezind. Naarmate de verkiezingen naderen is die eensgezindheid steeds verder weg. Met een kritische blik naar de coronamaatregelen kijken is goed, maar dit moet niet leiden tot moddergooien en op de persoon spelen. Om de nodige eenheid te behouden voor de bestrijding van de coronacrisis zouden de Tweede Kamerverkiezingen daarom uitgesteld moeten worden. Hiermee wordt voorkomen dat er allerlei gekunstelde maatregelen moeten worden getroffen en de noodzakelijke eensgezindheid blijft bestaan.



Jan Reemt Jaarda, Exloo.

Grapperhaus 1. | Sommige cafés hebbben 4000 euro boete gehad

‘Grapperhaus knuffelt schoenmoeder op nieuwe foto’s, Kamer reageert ontzet’ (AD.nl 2-9). De storm gaat maar niet liggen. Het excuus en de giften aan het Rode Kruis door Grapperhaus worden door heel veel mensen niet geaccepteerd. Cafés hebben soms 4000 euro boete moeten betalen. Dat zet kwaad bloed. Maar het ergste is nog dat hij mensen die de coronaregels overtraden, uitmaakte voor asocialen. Of hij dat nu nog durft? Ik denk het niet.



Henri Stroet, Landsmeer.

Grapperhaus 2. | Wie kan eerlijk zeggen: ik heb alles perfect gedaan?

Ik lees en hoor alle ophef over de 1.5 meter van minister Grapperhaus, hij omhelst zijn schoonmoeder en andere directe familieleden. Half Nederland en natuurlijk de Tweede Kamer spreekt er schande van en eisen dat hij aftreedt. Ik zal een geheimpje vertellen: ik heb het twee weken volgehouden afgelopen maart, en ben weer gaan leven. Al die ‘perfecte, brave’ mensen die er schande van spreken, kijk in de spiegel. Wie durft er met zijn of haar hart te zeggen: ik heb mij voor 100 procent aan de regels gehouden? Daarvoor is een prachtige spreuk: Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.



Léon de Koning, Dordrecht.

Ajax duurste club | Waarom hadden zij vier miljoen euro steun nodig?

‘Dit is het duurste team aller tijden uit eredivisie’ (Sportwereld 2-9). Op 10 juli is bekendgemaakt welke bedrijven over de maanden maart, april en mei coronasteun gehad hebben in het kader van de NOW-regeling. Het gaat om subsidie voor loonkosten over de maanden maart, april en mei. KLM: ruim 330 miljoen. Transavia vroeg 24 miljoen. De NS heeft het ook moeilijk en vroeg om zo’n 70 miljoen. Ook betaald voetbalclubs deden een beroep op de nationale schatkist. Zo vroeg Ajax bijna 4 miljoen euro aan en PSV 2,7 miljoen euro. Waarom kreeg Ajax met z’n meer dan 300 miljoen euro waarde, vier miljoen overheidssteun? Veel kleine bedrijven komen daar niet voor in aanmerking.



Piet van der Vlist, Utrecht.

Catherine Keyl | Jammer dat ze niet meer te zien is op televisie

‘Of ik ben aan het werk, of ik ben bij mijn gezin’ (AD 1-9). Hoezeer ken ik Catherine Keyl. Vrijwel altijd keek ik naar haar televiesieprogramma’s. Eigenlijk begrijp ik nog steeds niet waarom zij in ‘Hilversum’ als presentator buiten de boot viel. Nou, in ieder geval de complimenten voor Özcan Akyol dat hij haar voor zijn programma wilde interviewen.



Renske van Reeken, Den Haag.

Column Angela | Goeie kijkcijfers, maar die cabaretier hoeft echt niet

‘Autocue’ (Column 2-9). De eerste uitzending van de nieuwe talkshow De Vooravond trok 1.045.000 kijkers. Veel mensen waren nieuwsgierig denk ik, want er waren grote schoenen (Mathijs van Nieuwkerk) te vullen. Inderdaad Angela, géén autocue. Best redelijk. Toch ben ik bang dat het programma deze kijkcijfers niet vast weet te houden. Zeker die cabaretier, dat leek nergens op. De tweede uitzending was korter door de persconferentie, die hebben we al niet meer gezien. Ik dacht maandag: wat voegt dit programma toe aan de talkshows die er al zijn? Ik denk dat ik de recensies van Angela maar afwacht. Kan ik het altijd nog terugkijken.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Dementie | Mooi en heel ontroerend, zo’n gedicht aan je vader

‘Gedicht over dementie’ (Brieven 1-9). Dietrich Westra bedankt voor het mooie, ontroerende en ontzettend lieve gedicht voor je vader.



Leontine Ziekman-van der Made, Spijkenisse.

Brief van de dag | Om Trumps totalitaire Amerika te stoppen, moet Joe Biden winnen

De partijconventies in de VS hebben laten zien dat niemand een duidelijk toekomstbeeld heeft. Trump wijst juist de slachtoffer van zijn beleid aan als diegenen die ervan profiteren. Immigranten en zwarte Amerikanen die de Amerikaanse droom beleven. De groepen die hij met zijn beleid treft om zijn blanke, evangelische achterban te stimuleren hem als de ‘uitverkorene’ te blijven zien. Zijn retoriek lijkt voor veel Amerikanen prettiger dan de aanvallen van de Democraten op hem. Die worden weggezet als figuren die niks doen voor de American Dream en een soort communistische heilstaat willen. Terwijl als je kijkt hoe Trump omgaat met zijn macht, hij meer lijkt op een dictator. Hij zet zijn aanhangers op cruciale plekken in de overheid. Kritiek wordt gestraft. Ook sociale media moeten het ontgelden, nadat zij kanttekeningen plaatsten bij zijn gelieg en gestook. De objectieve media is kaltgestellt. Bondgenoten ziet hij als tegenstanders. Hij beseft dat zij hem nooit voor vol zullen aanzien. Door macht naar zich toe te trekken en te gebruiken voor eigenbelang, lijkt hij meer op een dictator dan op een president die belang hecht aan de grondwet en de trias politica, waarop de VS is gegrondvest. Hoewel de Democraten weinig visie op de toekomst laten zien, kunnen zij dus maar beter winnen. Anders zou het doemscenario, Trump en een totalitaire staat, weleens waarheid kunnen worden. Met het excuus vrijheid en het bereiken van de Amerikaanse droom. Maar vooral om vier jaar lang nóg meer macht naar zich toe te trekken en van de willoze Republikeinse partij een gereedschap te maken van zijn willekeur.



Christian Giebels, Den Haag.

