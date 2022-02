Reactie op onverdeeld open: ‘Wordt er weer geluisterd naar de minderheid die het hardst roept?’

‘Hoe losgezongen van de werkelijkheid kan je zijn?’ en ‘Wat een goede column van Linda Akkermans’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 8 februari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Toeslagenaffaire | Medelijden met wie dit dossier moet behandelen

De geschiedenis herhaalt zich. Indertijd waren het de bureautjes die namens de mensen de aanvragen indienden, de helft in hun zak staken en toen het uitkwam zich failliet verklaarden, waardoor de aanvragers tot op de dag van vandaag de gevolgen ondervinden. En nu zijn er opnieuw bureautjes die mensen ronselen om zich als gedupeerden te melden, terwijl ze er geen recht op hebben. Een grotere bende kan het niet worden, zou je zeggen. Maar voegt de krant toe: intussen breidde het kabinet de regeling uit aan ex-partners en kinderen. Hoe losgezongen van de werkelijkheid kan je zijn? En dan niet begrijpen waarom de Belastingdienst er geen touw meer aan vast kan knopen. Hoe meer je over dit onderwerp leest, hoe meer medelijden je krijgt met de ambtenaren die hier chocolade van moeten maken, en er tevens voor moeten zorgen dat de echte fraudeurs niet beloond worden. Ga er maar aan staan.



K. Terleth, Amstelveen.

Column Linda Akkermans | Het is ridicuul, onze eigen omgeving zo bevuilen

‘Al die hamburgerdozen langs de weg, het is janken met de pet op’ (Column 6-2). Linda Akkermans verwoordt in haar column een grote ergernis van mij. De manier waarop wij leven put de aarde uit. We bevuilen onze eigen woon- omgeving en maken te vaak keuzes uit eigenbelang. Afval op straat gooien is een dusdanig ridicuul gebruik dat ik bijna ga geloven dat de mens echt van de aap afstamt (sorry, apen). Onze driejarige dochter gaat regelmatig met ons op pad om met een grijper andermans rotzooi op te ruimen. Kinderarbeid? Nee, opvoeding. Laten zien dat we om de aarde geven. En gelukkig beleeft ze er ook plezier aan. Schaam je, als je dit nodig maakt.



Marcel Rijkers, Boskoop.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Column Linda Akkermans II | Privacy? Het zou juist een hoge boete moeten zijn

Wat een goede column van Linda Akkermans. Ook ik erger mij al jaren aan alle troep in de bermen en vooral bij op- en afritten. Wát een mentaliteit om dat gewoon uit je auto te gooien. Helemaal met Linda eens om camera’s te plaatsen bij op- en afritten. Wát nou privacy? In Canada en Amerika krijg je gewoon een boete van een paar duizend euro. Probleem opgelost.



Loes Hartogsveld, Maarn.

Rayan | Een prachtig eerbetoon van Abdelkader Benali

‘Voor Rayan kwam hulp toch te laat’ (AD 7-2). Verschrikkelijk dat na zoveel medeleven, solidariteit en inspanning Rayan het toch niet heeft gered. Heel mooi ook het eerbetoon wat Abdelkader Benali schreef over Rayan. Vooral de woorden dat wanneer we willen, we met elkaar verbonden zijn! Misschien moeten we al die kinderen die in Afrika omkomen van de honger of elders in de wereld trauma’s oplopen en sterven door oorlogsgeweld en al die kinderen die in gammele rubberbootjes dobberen op de Middellandse Zee en in levensgevaar verkeren, voortaan Rayan noemen. Dit in de hoop dat we dan ook solidariteit teweeg brengen, zodat deze kinderen een kans krijgen gered te worden.



Herman Kuhlemeier, Schoonhoven.

Onverdeeld open | Half miljoen? Dus bijna 17 miljoen steunen het niet

‘Steun voor Mona Keijzer’ (AD 7-2). Half miljoen mensen steunt petitie van Mona Keijzer tegen het coronatoegangsbewijs. Dat betekent dat bijna 17 miljoen mensen dit niet doen. Waarom wordt er weer alleen aandacht gegeven aan die minderheid die het hardste roept en alles weet te stagneren?



Janet Beelmann, Spijkenisse.

Demonstratie studenten | Het is triest en oneerlijk

Twee studerende kinderen uit hetzelfde gezin. Beiden zijn binnenkort klaar met hun studie. De een van ‘net voor de leengeneratie’ met nauwelijks studieschuld. De ander, uit de ‘pechgeneratie’, heeft dan een schuld waar je een kleine middenklasse auto voor koopt. Het gaat er dus niet om dát studenten zelf bijdragen in de kosten van hun studie. De meesten doen dat, waardoor ze hun studieschuld zo laag mogelijk proberen te houden. Het punt is dat twee mensen zo’n verschillende start hebben als ze de arbeidsmarkt én de woningmarkt betreden. Dat is oneerlijk en te triest voor woorden.



Anneli en Jeroen Bozuwa, Dordrecht.

Demonstratie studenten II | Lenen kost geld, toch?

Wij hebben hard gewerkt om onze dochter te laten studeren zonder lening. Als ik zie hoe makkelijk studenten een enorme schuld opbouwen middels vakanties naar verre oorden, dure kleding en dergelijke. Maar waarschijnlijk niet bijgebracht dat zo’n schuld ook terugbetaald moet worden. Ik ben 66 en nooit in India, Vietnam of Argentinië geweest van geleend geld. En dan zeggen dat de maatschappij dat moet betalen. Heb auto’s gekocht, maar moest daar eerst voor sparen. Want lenen kost ook geld.



Cees Bruijn

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.