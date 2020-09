Reactie op oplopende besmettingen: ‘Er is juist sprake van de eerder gewenste groepsimmuniteit’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 25 september in de krant verschenen over onder meer de oplopende besmettingen in Nederland en euthanasie.

Oplopende besmettingen | Een tweede lockdown zal veel meer schade geven

‘We glijden de tweede lockdown in. Tenzij…’ (AD 24-9). Het kabinet werkt nog aan een ‘instrumentenkist’, luidt het in dit artikel. Hoe is het mogelijk na zoveel voorbereidingstijd op het najaar nog geen plan te hebben? En is die toename van besmettingen trouwens echt zo ernstig? Ten eerste blijven de ziekenhuisopnames landelijk genomen in de marge, net als de ic bedden en sterftecijfers. Daarnaast zijn de klachten milder. Er is juist sprake van de eerder gewenste groepsimmuniteit, en mijn visie is dan ook dat we de natuur zullen moeten accepteren. Daar kun je je niet tegen blijven verzetten, en zeker niet met een tweede intelligente lockdown, want dan zal premier Rutte verantwoordelijk zijn voor een niet te vermijden sociale en economisch crisis, die de coronacrisis ver en ver overschrijdt.



I. van Rijn, Barendrecht.

#ikdoenietmeermee | Is dit generatie die iets te vertellen wil hebben?

Aan alle #ikdoenietmeermee-aanhangers, straks niet treuren als je ouders of grootouders na een kort ziekbed door een coronabesmetting overlijden. Niet zeuren als je voor een reguliere behandeling niet in het ziekenhuis terecht kunt omdat er te weinig personeel beschikbaar is door de overbelasting. Ook niet zeuren als je door het toenemend gebruik van dure geneesmiddelen een hogere zorgpremie krijgt. En ook niet zeuren dat er te weinig testcapaciteit is door studenten die het belangrijker vinden om lak aan de rest te hebben. Is dit onze volgende generatie die wat te vertellen wil hebben? Hoe kortzichtig kun je zijn?



Janneke en Kees ’t Hart, Spijkenisse.

#ikdoenietmeermee 2 | Dat soort opmerkingen hoort meer thuis bij VI

‘Dom’ (Column 24-9). Na alle heisa rond #ikdoenietmeermee doet Angela de Jong in haar column daar nog eens een flinke schep bovenop. Ik ben het eens met de strekking van haar verhaal, maar haar opmerking dat de ‘opgespoten lippen van Famke Louise meer inhoud hebben dan haar bovenkamer’, hoort meer thuis bij Veronica Inside. En als ze ook nog eens twijfelt of een huisarts (aan tafel bij Op1) ooit een opleiding heeft genoten, dan presenteert Angela zich wel heel nadrukkelijk als De slimste mens.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Bekijk hieronder onze video's over corona:

EU en migranten | Laat de Arabische Liga ook eens iets betekenen

‘Geen migranten opnemen? Dan hun vertrek regelen’ (AD 24-9). Waarom voelt Europa, en Nederland, zich almaar verantwoordelijk voor de opvang van niet-Westerse vluchtelingen of asielzoekers? In Cairo zetelt de met 22 landen aangesloten Arabische Liga. Wordt het niet eens tijd dat die zich verantwoordelijk gaat voelen voor opvang? Alleen al in Mekka in het rijke Saoedi-Arabië is er de ruimte voor opvang van een miljoen mensen. Waar is de Europese Unie om de Liga hierover dwingend aan te spreken? Door zich in veilige Liga-landen te kunnen vestigen behouden de vluchtelingen de cultuur die het beste bij ze past. Waar wacht men op?



Bert van der Heijden, Hoevelaken.

Beroepschauffeurs | Op deze toestand zit toch niemand niet te wachten?

‘Chauffeurs in problemen door code 95’ (AD 24-9). De EU heeft in al haar wijsheid vastgesteld dat grootrijbewijsbezitters van 65 jaar en ouder opnieuw naar de schoolbanken moeten. Ooit hebben zij deze code van bekwaamheid zomaar gekregen en nu vindt de EU dat deze ervaren chauffeurs niet meer bekwaam zijn. Onze overheidsdienaren verdienen óók een brevet van onbekwaamheid, want nu gaat deze eis 1 november al in zonder dat er enige informatie is verstrekt. En die was wel beloofd. Het CBR heeft de handen al vol aan de normale rijbewijsdistributie, moet de achterstand nog wegwerken en zit niet te wachten op de nutteloze operatie om gepensioneerde chauffeurs van een stempel te voorzien.



J. ten Have, Woerden.

Volledig scherm Foto ter illustratie © ANP XTRA

Euthanasie | Niemand moet, maar geef iedereen wel het het recht

‘Maak euthanasie deel van medisch handelen’ (Opinie 24-9). Wat vat mevrouw Van den Berg het probleem mooi samen in haar artikel. Het is inderdaad te zot voor woorden dat zelfbeschikking als het leven klaar is nog steeds voor velen een heet hangijzer is. Je hóeft namelijk niet, als je niet wilt. Maar als je wél wilt moet daar, zoals zij zegt, niet zo ingewikkeld over gedaan worden. Dus, wetgever en medische wereld, stop die mensonterende uitstel- en sterfconstructies. En houd op mensen te vervolgen die wél begrijpen dat ook dít medisch handelen is. Want het moet er niet toe doen wat anderen, waarschijnlijk goed bedoelenden uit de medische of confessionele hoek ervan vinden. Mijn leven is van mij. Zo waardevol wat u en uw medestanders doen. Zet ’m op, mevrouw Van den Berg!



Sineke Holkers, Amersfoort.

Brief van de dag | Meer champagne dan ooit, maar voor ons heeft Fletcher afgedaan

Wij hebben naar aanleiding van een slechte ervaring in een Fletcherhotel voorjaar 2020 twee vouchercodes gekregen. Die dachten wij 21 september tot 23 september in te wisselen. Zo gezegd, zo gedaan. Ook een dagje Ouwehands Dierenpark geboekt. Nu heb ik moeten annuleren omdat ik twee collega’s heb met een positieve coronatest en ik dus niet weg kan van werk. Daarnaast lijkt het me niet verstandig, vanwege de kans op besmetting. Ik heb dus 17 september een mail gestuurd en ontving geen reactie, alleen een bevestiging van ontvangst.



Vrijdag 19 september heb ik gebeld. Ik heb 25 minuten in de wacht gehangen. Uiteindelijk kreeg ik iemand aan de telefoon. Op mijn mededeling dat ik annuleerde in verband met corona, was het antwoord dat we wél zelf alles moeten betalen. Ik zei: ,,Nou, dan kom ik toch, met kans op coronabesmettingen in het hotel.’’ Het antwoord: ,,Dat is uw eigen verantwoordelijkheid.’’



Het lijkt me dat ik juist verantwoordelijk gedrag toon door af te zeggen. Ik moet ook het diner betalen en krijg geen vouchers, want ‘dan had ik maar niet in coronatijd moeten boeken’.



Ik vind het niet bepaald getuigen van inlevingsvermogen.



Terzijde: wij zijn nu zelf ook positief getest.



Ik heb na het telefoontje gastensupport een mail gestuurd met ons verhaal en daar nu, drie dagen later, nog niets op ontvangen. Ook niet op mijn herinnering, een dag later. Gelukkig was Ouwehands Dierenpark realistischer. Zij storten het geld retour. Voor ons nooit meer een Fletcherhotel.



Gerda van der Meer en Johan Blokzijl, Hellevoetsluis.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

Bekijk hier alle afleveringen uit de serie Brieven met Eus, waarin columnist Özcan Akyol in gesprek gaat met brievenschrijvers:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Hieronder staat de reactiemogelijkheid aan: