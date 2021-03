Reactie op oproep Baudet: ‘Wat een wolf in schaapskleren is hij toch’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 1 maart in de krant verschenen over onder meer het artikel over een jaar corona en Thierry Baudet.

Een jaar corona | Ik hoop dat we het nu niet langer afdoen als griep

‘Een jaar verder...’ (AD 28-2). Terwijl de tranen lopen lees ik dit mooi geschreven, aangrijpende artikel en wens de familie veel sterkte. Ik hoop dat de heren Baudet, Engel en volgelingen, mijns inziens meelopers zonder verstand, dit lezen en deze vreselijke ziekte niet langer afdoen als een griepje. Een belediging aan de nabestaanden.



Ineke Pappers-Roodenrijs, Vlaardingen.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Een jaar corona 2. | Ik denk aan de woorden van directeur Marcel Levi

Wat een indrukwekkend overzicht over één jaar corona. En wat fijn om de mening van ethicus Theo Boer te lezen over de beeldvorming over ouderen. Hij zegt terecht: ‘Er is een merkwaardige focus dat als je een bepaalde leeftijd hebt, je er goed aan doet om eruit te stappen.’ Ik ben met hem eens dat het alarmerend is dat dit zo vaak geventileerd wordt en moet denken aan de woorden van de Nederlandse ziekenhuisdirecteur in Londen, Marcel Levi: ‘Een beschaafde samenleving kenmerkt zich door solidariteit.’



Diane Thomson, Strijensas.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Marieke Lucas Rijneveld | Jammer dat de literatuur zich snel gewonnen geeft

‘Vertalen’ (Column 27-2). Özkan vraagt in zijn column terecht aandacht voor het volgende incident van het doorgeslagen progressieve denken in verschillende lagen van de samenleving. ‘Incident’ is allang niet meer van toepassing: het is structureel geworden, gevoed door activisten die de polarisatie in ons land alsmaar vergroten. En dat het nu de literatuur betreft is ook niets nieuws. Jammer dat Marieke Lucas Rijneveld zich door dit soort lieden heeft laten beïnvloeden. En dat de literatuur zich ook zo snel gewonnen geeft. De activisten verkneukelen zich en vinken het vakje.



Johan Nooitrust, Gorinchem.

Marieke Lucas Rijneveld 2. | Het gaat niet om de beste?

De volgende die de voordracht van de zwarte dichter Amanda Gorman mag vertalen is dus niet de beste, maar degene met de ‘juiste’ kleur? Vreemd eigenlijk.



Ben Ebbenhorst, Bodegraven.

WK in Qatar | Keer aan nabestaanden geld uit vóór het toernooi

‘6500 doden in aanloop naar het WK’ (AD 24-2). Het WK in Qatar kan toch doorgaan. Onder de strikte voorwaarde dat Qatar alle nabestaanden van de arbeiders voor hun WK-werkzaamheden voorafgaande het toernooi een minimale vergoeding heeft gegeven van 15.000 euro. Of dat de FIFA, de deelnemende landen, bonden, spelers, sponsors, tv-stations een substantiële bijdrage in een fonds stoppen en waaruit gelijkelijk wordt uitgekeerd aan alle nabestaanden. Hebben deze argeloze arbeidskrachten uiteindelijk hun leven toch niet voor niets verloren. Ben benieuwd of het alleen bij praten blijft.



F. Blok, Rotterdam.

Oproep Baudet | Bestraf deze praktijken

‘Baudet roep op tot ronselen volmachten’ (AD 27-2). Bah, wat een wolf in schaapskleren is Baudet toch. Met zijn oproep aan partijleden om volmachten te regelen om zo een zeteltje meer binnen te halen. Wie persoonlijk mensen benadert voor hun volmacht is bovendien in overtreding. Bestraffen deze praktijken dus, zou ik zeggen.



Maud Kok-Lobach, Capelle aan den IJssel.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Supermarkten | Even 10 procent erbij voor biologische ontbijtkoek

‘CDA: supermarkten laten betalen voor doorstart mkb’ (AD 27-2). Even goed opletten: AH boert goed en ongemerkt zijn er producten waarvan de prijzen als paddenstoelen uit de grond schieten. Zoals nu weer de biologische ontbijtkoek, waarvan de prijs van 1,45 euro zomaar in 1,59 euro is veranderd. Dat is gewoon 10 procent erbij. Hoe zat het ook alweer? Biologisch moest goedkoper worden? Maar niet voor de gewone man?



J. Dorland-van Beest, Delft.

Engelse taal | ‘Click & collect’, en alles is tegenwoordig ook ‘nice’

‘Early voting? Wat is dat? Wie bedenkt die onzin?’ (Brieven 27-2). Ik ben het helemaal eens met de brief van Rien Vink, over de gemeente Westland die kiezers informeert over de mogelijkheid van early voting, ofwel eerder stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 en 16 maart. Maar zo is er meer. Momenteel worden we overspoeld met de woorden click & collect, de verkoopmethode die vanwege de coronacrisis op grote schaal wordt toegepast. En wat dacht je van het woord nice? Overal om je heen hoor je dat alles nice is. Wat jammer toch dat de Nederlandse taal, zelfs door het toedoen van onze eigen overheden, meer en meer verarmt door het (doorgaans) onnodige gebruik van Engelse woorden.



Martin de Klark, Mijdrecht.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week. Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.