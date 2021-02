Reactie op oproep versoepelingen van ic-artsen: ‘Laat de intensivisten zich vooral bezig houden met de ic’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 3 februari in de krant verschenen over onder meer het salaris van Messi en de oproep van enkele ic-artsen om sommige regels te versoepelen .

Brief van de dag | Met Franse heldendorp krijgt ook Rudolf Vrba verdiende aandacht

‘Toevallig’ las ik afgelopen week het boek De ontsnapping van Joel Rosenberg. Dit begint met de kennismaking met de pastoor Jean-Luc Leclerc (Andre Trocme) en zijn vrouw Claire (Magda), uit het heldendorp Le Chambon-sur-Lignon (AD 1-2). Voor zijn verzet tegen de nazi’s en het verbergen van joden wordt Jean-Luc opgepakt en hij komt uiteindelijk in Auschwitz terecht. Daar ontmoet hij de Duitse jood en verzetsman Jacob Weisz. Ze weten te ontsnappen om de geallieerden te berichten over de gruwelijkheden in dit dodenkamp. Gaandeweg kreeg ik in de gaten dat ik ook het waargebeurde verhaal van Rudolf Vrba aan het lezen was. Zijn boek Ik ontsnapte uit Auschwitz, wordt dan ook door Rosenberg bij de geraadpleegde bronnen voor zijn roman genoemd. Doel van beide ontsnappingen: de geallieerden op de hoogte brengen van de gruwelijkheden van de nazi’s en het fabrieksmatig, systematisch vermoorden van joden. Dit moest direct gestopt door bombardementen op spoorlijnen en crematoria. Onze bevrijders deden in eerste instantie niets met de Auschwitz-protocollen van Vrba. De joodse ‘zaak’ kon niet de hoogste prioriteit krijgen. Maar door grote verontwaardiging in Amerikaanse kranten hebben Roosevelt en Churchill zo veel druk uitgeoefend op premier Horthy, dat hij de SS in Hongarije in 1944 opdracht gaf het transport van joden naar Auschwitz te staken. Inmiddels waren in enkele maanden ruim 400.000 joden na aankomst direct vergast. De weinig bekende Vrba heeft door zijn heldendaad de moord op honderdduizenden Hongaarse joden voorkomen. Hij overleed in 2006 in Canada. Hij verdient onze eeuwig eer en groot respect.



Ja’akov Markus, Amsterdam.

Avondklokrellen | Niet in de slachtofferrol gaan, dat zijn anderen

‘Weg studie, weg baan: Ayoub (19) raakt na rellen in Den Haag veel in zijn leven kwijt’ (AD.nl 1-2). Jammer dan voor je Ayoub, je bent er zelf debet aan dat je privileges in de maatschappij door je wangedrag bent kwijtgeraakt. Je moet jezelf niet in de slachtofferrol plaatsen, want slachtoffers zijn de medemensen die lijden onder het recalcitrante gedrag van jou en jouw maatjes tegen de maatschappij.



Wim Minkels, Soest.

Oproep ic-artsen | Ook voor de intensivisten geldt: blijf bij uw leest

‘Ic-artsen: Versoepel regels’ (AD 2-2). Laat de intensivisten zich vooral bezig houden met de ic. Dat is gecompliceerd genoeg. Ze hebben net zoveel verstand van sociaal-economische vraagstukken als iemand anders. Dit zorgt alleen maar voor meer onrust. Schoenmaker blijf bij je leest.



H. van Reijen, Goirle.

Coronabeleid | Het is lastig vastberaden koers te houden in dit land

‘Er is niemand die hier in de houding springt’ (AD 2-2). Minister De Jonge staat van verschillende kanten onder druk. Van medische zijde is er kritiek op het afschalen van beperkende maatregelen. Het risico zou nog te groot zijn. Ook de protocollen voor de vaccinaties zouden vertragend werken. Onderwijskrachten uiten hun twijfels. Aan de andere kant dringen beroepsorganisaties, actievoerders en politici aan op verlichting. Al dan niet onder voorwaarden als extra testen of voorrang bij het vaccineren. Naar mijn mening gaat ieder voor zijn eigen belang, daarin gesteund door veelvuldig opduikende deskundigen. In een dermate gedecentraliseerde en geïndividualiseerde maatschappij als Nederland is het moeilijk om een vastberaden koers aan te houden, zonder voor star en eigenwijs aangezien te worden. Ik wens de minister veel praktisch inzicht en vasthoudendheid toe.



Willem Ginus, Gorinchem.

Bankpasdieven | Flinke pluim voor die mooi ingestudeerde heterdaad

‘Als pakketbezorger verklede agent vangt bankpasdieven’ (AD 1-2). Dit uiterst slim door de politie ingestudeerd heterdaadje mag naam hebben in een land waar vrijwel dagelijks criminelen doende zijn mensen door listige trucs te beroven van geld en goed. Een flinke pluim op de petten van dienders daar in Harderwijk door dit tuig op te pakken en in te sluiten, hopelijk voor lange tijd.



Henk Meerman, Almkerk.

Gordon vs Joling | Voor artiesten op retour gaat kennelijk niets te ver

‘Gordon naar advocaat na laster van Joling’ (AD 1-2). Ik heb gehoord dat hij weer zwaar aan de coke zit, rept Gerard Joling over zijn vroegere dikke vriend Gordon die er helemaal klaar mee is en naar een advocaat is gestapt wegens laster. Voor artiesten op hun retour gaat niets te ver om de schijnwerper op zichzelf gericht proberen te houden.



Rob van Kralingen, Rotterdam.

Gordon vs Joling 2. | Wat een walgelijk stelletje

Wat een relnichterij is dat toch tussen Jolink en Gordon. Is het alleen maar om elkaar af te zeiken of is het hen zuiver en alleen om de publiciteit en kijkcijfers te doen? Wat een walgelijk stelletje. Bekende Nederlanders, dat is iets waar ons land trots op is... dus niet!



Ina Hersbach, Schiedam.

Salaris Lionel Messi | Niets rechtvaardigt zo’n exorbitante beloning

‘Gelekt contract duwt Messi naar uitgang bij Barca’ (Sportwereld 1-2). Omdat ik mij bij het jaarsalaris van Messi (138 miljoen euro) niets kan voorstellen, heb ik het teruggerekend naar uurloon. Ik kom uit op zo’n 66.ooo euro per uur (daar zijn de vakantie dagen nog niet af, en is het vakantiegeld nog niet bij). Dat is beter behapbaar, maar mijlenver van de 15,36 euro die ík per uur verdien. In mijn ogen rechtvaardigt niets dit exorbitante salaris, al zal het feit dat ik het niet krijg de voornaamste reden zijn van mijn gemopper.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Perspectief | Het is nu nog om te huilen, maar ik heb ook dromen

‘Een barkruk onder mijn kont, een schaal bitterballen: ik proost alvast!’ (Brieven 2-2). Steengoede brief van Joop de Keijzer, ik deel zijn gevoelens en schreef deze tekst op mijn Facebookpagina: ‘Ik eet mijn pizza, helemaal alleen in een stil huis waar de regen tegen de ramen tikt. Ik knijp mijn ogen dicht en visualiseer het volgende: ik ben met mijn groepje vriendinnen bij da Luca. We eten, we drinken, we lachen en zijn vrolijk. Mevrouw da Luca komt aan ons tafeltje en schenkt even bij. We praten over onze zoons die al lang bevriend zijn. Na de pizza bestellen we nog een toetje, iedereen vertelt door elkaar heen zijn verhaal, om ons heen het geroezemoes van de andere gasten, de geur van knoflook, het zicht op de keuken waar meneer da Luca de pizza’s bakt... Ik word wakker en zit alleen aan tafel... en ik kan wel huilen.



Meiney Roffel, Leusden.