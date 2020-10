Reactie op ouderenuurtje: ‘Absurd, zo vroeg winkelen’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 7 oktober in de krant verschenen over onder meer het maximum aantal bezoekers bij kerken en het ouderenuurtje.

Beperkt kerkbezoek | Gaat het dan niet om de grootte van de ruimte?

‘Grapperhaus: kerken beperken tot 30 mensen per dienst’ (AD 6-10). Ik heb altijd gedacht dat het aantal personen dat in een ruimte mag zijn te maken heeft met de grootte van deze ruimte. Waarschijnlijk heeft degene die het getal 30 heeft bedacht geen ruimtelijk inzicht. Overigens verwacht ik van onze politici dat ze zich nu zelf ook netjes aan de regels houden. Altijd, ook in de Kamer, netjes afstand houden. Mondkapjes op wanneer je door de Kamer loopt. Niet meer dan 30 Kamerleden in de zaal. Op tv zie ik nog weleens iets anders.



Frits van Driel, Brielle.

Mogelijke avondklok | Stop met het nog verder duperen van de horeca

‘Roep om strengere regels’ (AD 6-10). Ik ben verbijsterd. Een avondklok? Daarmee gaan we de verspreiding van het virus op plaatsen zoals supermarkten en winkels als Hema en Kruidvat niet omlaag brengen. Hetzelfde geldt voor drukbezochte plekken als ziekenhuizen. 95 procent van de contactberoepen is nog steeds vrijgesteld van een mondkapjesplicht. Nee, men overweegt een avondklok en waarschijnlijk wederom beperkingen in de horeca, terwijl er geen enkel bewijs is dat daar de besmettingshaarden waren. Dus stop met de horeca verder te duperen. Zij hebben hun zaken op orde gebracht en fors geïnvesteerd. Dus zij verdienen eerder een beloning! Door tenminste terug te gaan naar vijftig gasten. Handen wassen, handen wassen en nog eens handen wassen lijkt een ondergeschoven kindje, maar het is zo belangrijk!



Irma van Rijn, Barendrecht.

Diversiteit | Mariëtte Hamer slaat wat groepen mensen over

‘Corona dreigt diversiteit op werkvloer te vloeren’ (AD 6-10) Als je voor diversiteit alleen kan benoemen dat er meer vrouwen en kleuren in de top moeten komen, sla je hele groepen over. Wat te denken van ouderen, wajongers, mensen uit alle opleidingsniveaus en uit achterstandswijken, om maar wat voorbeelden te noemen. Slechte beurt van Mariëtte Hamer, zij zit duidelijk niet op de juiste plek. Maar ja, baantjes worden verdeeld op ‘ons kent ons’ in plaats van kwaliteiten. Een kabinet dat vervolgens ook nog eens alleen een norm voor vrouwen neerlegt handelt ongeloofwaardig



Albert de Graaf, Almere.

Column omroepbestel | Angela heeft gelijk, neem de BBC als voorbeeld

‘Principes’ (AD 6-10). Geweldige column van Angela de Jong! Ons antieke omroepsysteem dateert uit de jaren 20 van de vorige eeuw. De hedendaagse jeugd kijkt amper nog tv en oudere jongeren zal het worst zijn welke omroep nu eigenlijk wat uitzendt. We kijken Netflix en on demand. Het aantal leden van de omroepen wordt voornamelijk bepaald door het aantal abonnees op het programmablad. Het is tijd om te kijken hoe het anders kan. In andere landen lukt het namelijk prima zonder omroepen. De BBC bijvoorbeeld staat wereldwijd bekend om haar kwaliteit.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Flexibele werknemers | Jammer toch dat de vaste lasten niet meebewegen

‘Werkgevers willen meer flexibiliteit van hun personeel’ (AD 3-10). Raymond Puts, directeur AWVN stelt voor om de lonen te laten ‘mee-ademen’ met de economie. Meer loon als het goed gaat en minder als het slecht gaat en flexibeler werktijden, ook onder het mom van een betere balans tussen werk en privé voor de werknemer. Realiteit is dat de vaste lasten en de huishoudportemonnee van werknemers er weinig zin in zullen hebben om zich maandelijks aan te passen aan de veranderende omstandigheden van het bedrijf waarvoor zij werken.



Hella van Heeswijk, ’s-Gravenzande.

Ouderenuurtje | Absurd, zo vroeg winkelen

‘Eerst een bakje koffie’ (Brieven 6-10). Ik ben het helemaal eens met Ria Spel. Wij zijn samen 172 jaar en doen ons best corona buiten de deur te houden. Toen het wat beter ging, mochten we van de kinderen weer boodschappen doen. Nu moeten we tussen 7 en 8 uur naar de supermarkt! Absurd.



Jane Poel, Rotterdam.

Ouderenuurtje 2 | Wat een gezeur, wij zijn blij

‘De wekker zetten om veilig te winkelen’ (Brieven 6-10). Wat een gezeur. Mijn vriend doet al bijna een half jaar eens in de week om 7 uur de boodschappen voor hemzelf en voor mij. Het is even wennen, maar het heeft grote voordelen: rustig in de winkel, alle schappen nog vol, geen rijen bij de kassa. Wij zijn erg dankbaar dat het personeel voor ons ouderen ook vroeg aan het werk gaat.



Gerda Vogelzang, Poortugaal.

Lege kroegen | Rutte krijgt het gedaan

Kijk, je kunt zeggen wat je wilt over Rutte, maar hij krijgt wel voor elkaar wat generaties vrouwen niet voor elkaar kregen. Alle mannen om tien uur de kroeg uit en naar huis!



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.

Brief van de dag | Maker Stint failliet, en de minister krijgt van mij de Schijtlijstertrofee

‘De minister veranderde aan het eind van de wedstrijd de regels’ (quote Brieven 6-10). De Stint verongelukt in september 2018. Een tragisch ongeluk. De oorzaak is nooit gevonden. Voor de zekerheid wordt de Stint uit de handel genomen. Vele experts buigen zich over het probleem. De fabrikant wringt zich in allerlei bochten en gaat over tot de fabricage van een verbeterde versie. Deze nieuwe en verbeterde versie ziet het licht en wordt Stint 2019 genoemd, later gewijzigd in Bso. Deze Bso wordt goedgekeurd door RDW en TNO geeft ook zijn fiat. Het voertuig kan de weg op. De gebruikers (scholen) hebben vertrouwen in het product en ze hebben het ook hard nodig. Tot de beslissing bij minister Cora van Nieuwenhuizen komt te liggen. Deze schijtlijster durft de verantwoordelijkheid niet aan. Want ja, je moet wel je handtekening durven te zetten. Ze denkt: ik laat er nog wel iemand naar kijken, dan behoef ik voorlopig niet te ondertekenen. September 2020, een jaar later, de fabrikant moet zijn personeel ontslaan, het geld is op. Het faillissement staat voor de deur. De minister zegt: ik wacht lekker tot het najaar, dan is de zaak over de kop en valt er niets meer te ondertekenen. Bureaucratie ten top. Hierbij deel ik de schijtlijstertrofee uit aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.



Chris Bovenberg, Capelle aan den IJssel.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

Bekijk hier alle afleveringen uit de serie Brieven met Eus, waarin columnist Özcan Akyol in gesprek gaat met brievenschrijvers:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Hieronder staat de reactiemogelijkheid aan: