Reactie op poststemmen: ‘Als er een handleiding bij moet, is het al ingewikkeld’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 18 maart in de krant verschenen over onder meer poststemmen en astrazenica.

Poststemmen | Als er een handleiding bij moet, is het al ingewikkeld

‘Miskleun lag vooraf al op de loer’ (AD 17-3). Briefstemmen was goed geregeld, er zat een uitgebreide handleiding bij waarin alles uitgelegd wordt. Het woordje handleiding liet me schrikken. Handleiding? Ten eerste: als een formulier een handleiding nodig heeft is het blijkbaar niet eenvoudig. Ten tweede: het is 2021. Wie leest er nog een handleiding? Kortom, hoe moeilijk kan het zijn om een paar ‘Ikea-stijl’ plaatjes op de enveloppe te zetten die duidelijk laat zien hoe een en ander samengesteld moet worden? Waarom niet simpelweg de stempas te groot gemaakt voor de stem-enveloppe, als het niet past zet dat mensen aan tot nadenken (en misschien zelfs tot het lezen van de toelichting). Zelfs achter een bureau kun je een betere oplossing bedenken en door de eerste proefjes was iedereen gewaarschuwd.



Adrie Kooijman, Nieuw Beijerland.

Poststemmen 2. | Dit was een leerzame test

Na één dag werd al duidelijk dat het stemmen per brief, ondanks uitgebreide voorlichtingscampagnes, niet geheel vlekkeloos verliep. De autoriteiten hebben snel en adequaat naar een oplossing gezocht en deze ook gevonden. Was dus een goede en leerzame test.



Peter Straub, Haastrecht.

Astrazeneca | Stoppen met dit vaccin maakt meer slachtoffers

Inmiddels zijn miljoenen vaccinaties met AstaZeneca gezet, zonder melding van ernstige bijwerkingen. Mijns inziens is het aantal bijwerkingen van het coronavirus zelf dermate hoog en ernstig dat het, in paniek, stoppen met vaccineren met AstraZeneca niet verstandig is. Vanzelfsprekend moeten eventuele bijwerkingen goed onderzocht en gedocumenteerd worden. En daaruit kunnen dan ook conclusies getrokken worden. Maar stoppen zorgt zeker voor meer slachtoffers van corona, waarbij ook de kans op nieuwe mutaties almaar groter wordt. Bij mij mogen ze hem zetten.



Jantien de Koning, Oudewater.

Astrazeneca 2. | Ik wil zo snel mogelijk dat vaccin in mijn arm hebben

Wat hebben we er in Europa nu aan dat we met zijn allen een overkoepelend medicijnagentschap in het leven hebben geroepen als ieder land nog steeds een eigen college ter beoordeling van medicijnen heeft? We hebben dus een tandeloos medicijnagentschap waar niemand naar luistert, want ieder land trekt zijn eigen spoor qua vaccineren. Ik wil AstraZeneca in mijn arm en wel zo spoedig mogelijk. Ik wil af van corona. En Hugo de Jonge wil ik niet meer terug in een volgend kabinet.



Marcel de Keijzer, Soest.

Column Linda Akkermans | Het probleem waar alles om draait: overbevolking

‘Zonder twijfel’ (Column 17-3). Wat een heerlijk, duidelijk en begrijpelijke column van Linda Akkermans. Ze haalt precies de punten aan waar het bij veel mensen om draait. Maar waarom maakt ze het klimaat het belangrijkste. Al de grote problemen op deze aarde komen maar door één groot probleem: overbevolking. We hebben nu een pandemie maar ook een mensenepidemie. Dit is een groot probleem. Als je dit aanpakt, verdwijnen de grootste problemen vanzelf. Laten politieke partijen dat eens in hun progamma opnemen.



Trudy Schilperoort Priem, Delft.

Marco Borsato | Mooi staaltje acteerwerk

‘Misselijk’ (Column 15-3). Ik ging er zaterdagavond bijna met boter en suiker in, tijdens het interview dat Linda had met Marco Borsato. Ik hoorde mijzelf zelfs tegen mijn man zeggen: nou die Marco die heeft het ook niet makkelijk gehad en wat goed dat hij nu de kans krijgt om zijn ‘waarheid’ van het verhaal te vertellen. Maar gelukkig was daar de column van Angela de Jong. Zij bracht het een en ander met haar duidelijke taal voor mij weer in perspectief! Want laten we z’n allen wel eerlijk wezen: we hebben gekeken naar een staaltje goed geregisseerd acteerwerk, dat werd afgesloten met een mooie promotie van Marco en Rolf Sanchez hun nieuwe singel Een moment, dat noem ik nog eens een slaatje slaan uit een nogal ‘zeer’ moeilijke periode!



Yvette Benthem.

Meer vrouwen | Hijzelf ook een stapje opzij

‘Het enige echte mannenbastion is nog het Torentje’ (AD 16-3). Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen vindt dat premier Rutte zou moeten plaatsmaken voor een vrouw. Blijkbaar is voor hem geslacht belangrijker dan kennis van zaken, hetgeen een alleszins vreemde gedachte is. Vrouw of man maakt niet uit - het gaat om de juiste vrouw of juiste man op de juiste plek. Ik vraag me dan ook af of Ton Wilthagen per omgaande zijn ontslag gaat indienen ten behoeve van een aan te stellen vrouw op zijn positie. Want daarom gaat het toch bij hem?



P. Kluin, Bilthoven.