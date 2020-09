Reactie op protestbord over Rutte: ‘Ik werd bij de foto compleet onpasselijk’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 14 september in de krant verschenen over onder meer seksisme en de demonstraties tegen de coronamaatregelen.

Barman als cv-installateur | Ingrid Thijssen kan maar beter cabaretier worden

‘Zet ontslagen barkeeper meteen in als cv-installateur’ (AD 12-9). Ingrid Thijssen is nog niet begonnen bij VNO-NCW of haar eerste kwinkslag doet de ronde. Zij wil ontslagen barkeepers gaan inzetten als cv-installateur. Dat vind ik geen begrip tonen naar deze monteurs. Om een cv-installatie aan te leggen heb je veel kennis nodig van dergelijke dingen, anders kun je wachten op ongelukken. Nee, mevrouw, daar kun je geen barkeepers voor achter hun toog vandaan trekken! Echt niet! Als dat de nieuwe norm van het VNO-NCW wordt, dan gaan we nog het één en ander beleven. Ik denk dat Ingrid Thijssen beter cabaretier had kunnen worden.



Nico van de Weerd, Ede.

Protest tegen Rutte | Dit maakt me onpasselijk

Ik werd bij de foto van een man met bord ‘Arresteer Mark Rutte’ (AD 12-9) compleet onpasselijk. Alsof de premier de schuld heeft aan de langdurige maatregelen tegen het coronavirus. Volkomen ongepast. Jaap van Dissel zegt dat we geheel de verkeerde kant opgaan en dan vooral in de Randstad. Terecht geeft hij aan: geen totale lockdown meer, omdat Drenthe en andere gebieden waar besmettingen onder het niveau blijven, niet de dupe moeten worden. Grote samenscholingen, feesten en partijen zijn de boosdoener en vooral jongeren weigeren zich aan de regels te houden. Wat moet het straks worden als het carnaval weer wordt gevierd in het zuiden.



Jan Dammes, Bleiswijk.

Volledig scherm De meeste demonstranten tegen de coronamaatregelen uiten hun grieven op een vreedzame manier, door bijvoorbeeld een protestbord mee te dragen. © Hollandse Hoogte / ANP

Interview Jaap van Dissel | Te veel bangmakerij

‘We vragen veel offers’ (AD 12-9). Ik geloof nog steeds in de goede bedoelingen van Jaap van Dissel. Toch begrijp ik dat veel mensen inmiddels samenzweringstheorieën aanhangen. In dit interview komt immers weer veel bangmakerij voorbij. Ik richt me op twee elementen, te beginnen met ‘de besmettingen nemen toe’. Wat hij bedoelt is dat er meer positieve uitkomsten van PCR-tests zijn. Massaal testen met PCR, zoeken naar deeltjes van het virus onder grotendeels gezonde mensen, leidt tot een volkomen foutief beeld. Hetzelfde zagen we in 2009/2010 met de varkensgriep. Duizenden positieve PCR-uitkomsten, maar nauwelijks doden, nauwelijks ziekenhuisopnames, nauwelijks actief virus in het rioolwater en nauwelijks bewijs van levend virus bij mensen met ademhalingsklachten. Van Dissel trekt de analogie met de middeleeuwen. Toen ging het echter over het isoleren van zieke mensen, niet over gezonde mensen.



Louis Frank, Rhoon.

Daklozen uit kamp Moria | Een simpele rekensom

Nederland telt 355 gemeenten, met samen iets meer dan 17 miljoen inwoners. Zuiver theoretisch kun je stellen dat de EU (na Brexit) met 450 miljoen inwoners ongeveer negenduizend gemeenten telt met gemiddeld 48.000 inwoners. Negenduizend burgemeesters, negenduizend wethouders van sociale zaken, negenduizend wethouders van volkshuisvesting. De 13.000 vluchtelingen van Lesbos die nu in de berm slapen bestaan wellicht uit 5000 tot 7000 gezinnen en/of individuele vluchtelingen. Hoezo probleem? ‘Goedemorgen burgemeester, met Ursula von der Leyen, kunt u misschien op korte termijn een vluchteling of een vluchtelingengezin extra huisvesten, we hebben een onverwachte noodsituatie?’



Peter Brasser, Dirksland.

Niet welkom met decolleté | Seksisme? In tanga mag ik er ook niet in, denk ik!

Inderdaad schandelijk dat een bezoeker de toegang tot een Frans museum werd geweigerd vanwege haar decolleté (AD 11-9). Wel jammer dat dan gelijk de seksisme-kaart wordt getrokken. Het heeft veeleer te maken met een toenemende preutsheid in Europa en misschien in de rest van de wereld. Als ik gekleed in een tangaslip het museum was binnengegaan was mij de toegang waarschijnlijk óók ontzegd. Dat heeft niks met seksisme te maken.



Henk Hoorn, Zoetermeer.

Bekijk hieronder een video over de kwestie:

Zo’n twintig vrouwen voerden zondag actie in het Parijse Musée d’Orsay. Ze gingen in de grote hal van het museum tussen de kunstwerken uit de kleren. Ze deden dit omdat dinsdag een 22-jarige vrouw de toegang tot het museum werd geweigerd vanwege haar te laag uitgesneden jurk.

Criminelen weigeren | Tjonge, wat een inzicht

De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken dat de asielprocedure in Nederland moet worden bekort. Ik las een paar dagen geleden, dat er nog 11.000 asielaanvragen op behandeling wachten. Daarbij vindt de Tweede Kamer nu dat het makkelijker moet worden om criminele vreemdelingen een verblijfsvergunning te weigeren. Tjonge, wat ben ik blij met dit inzicht.



Jacques van Bemmelen, Zutphen.

Regionale aanpak corona | Texel hoort bij de Wadden

Binnenkort wil minister De Jonge beginnen met een regionale aanpak om de opmars van corona te keren. Een goed idee, ware het niet dat Texel is ingedeeld bij de regio Noord-Holland. Texel hoort volgens mij, gelet op de overeenkomsten, in de regio Friesland, bij de andere vier waddeneilanden.



Gerbrand Poster, Den Burg-Texel.

