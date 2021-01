Reactie op rellen: ‘Een kleine groep kan of wil zich blijkbaar niet schikken’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 25 januari in de krant verschenen over onder meer de overheidssteun en de rellen rond de avondklok.

Alleen op kraambezoek | Mijn dochter mag straks, net bevallen, wel bij ons!

Binnenkort hopen wij voor de tweede keer opa en oma te worden. Wij mogen de kleine niet samen op deze wereld verwelkomen, maar de kleine mag dan wel met zijn vader of met zijn moeder, die net bevallen is, naar opa en oma toe. Ik weet niet of ik het dringende advies om alleen op bezoek te gaan, zal opvolgen.



Paul Durand, Utrecht.

Lockdown | Hond laat nu baasje uit

Vroeger werd wel de opmerking gemaakt: Het is hier zo stil, je ziet geen hond. Nu, tijdens de lockdown ’s avonds, zie je wel af en toe een hond die zijn baasje uitlaat. Goed voor het baasje.



Teun van Wijk, Rotterdam.

Rellen | Urk behoort zeker niet tot Nederlandse samenleving

Een kleine groep kan of wil zich blijkbaar niet schikken naar tijdelijke, landelijke maatregelen die nu gelden in onze samenleving. Deze maatregelen zijn er om ons te beschermen tegen een virus dat rondgaat. Daar kun je het niet mee eens zijn, of er zelfs niet in geloven. We moeten samen door deze moeilijke periode heen. Iedereen heeft het er moeilijk mee, de een geestelijk, de ander lichamelijk. Dan getuigd het van weinig respect voor jouw naasten, familie en vrienden om een coronateststraat in de brand te steken. Is het deze raddraaiers ingegeven door hun geloofsovertuiging? Of behoort Urk niet tot de Nederlandse samenleving, en houden de Urkers er andere wetten op na?



Jos de Graaf, Reuver.

Verkeersveiligheid | Een systeem dat snelheid beperkt, zou beter zijn

Koos Spee en de ANWB maken zich druk over het aantal slachtoffer bij te water geraakte auto’s (Opinie, 23-1). Daarbij pleit dhr. Spee voor een automatisch systeem, waarbij ruiten automatisch worden verbrijzeld als een auto te water raakt. Beter zouden zij zich druk maken over de hoge snelheid gerelateerde ongevallen, waarbij vele malen meer slachtoffers vallen. Dus beter zouden zij zich sterk maken richting regering en autofabrikanten voor een systeem dat het onmogelijk maakt om sneller te rijden dan de toegestane snelheid ter plaatse, zeker binnen de bebouwde kom.



Amel Versluis, Gorinchem.

Liberaal | Premier Rutte zal blijven volharden in zijn dwalingen

Kan het zijn dat tien jaar liberaal beleid heeft geleid tot een bevolking die zich niets meer laat zeggen door de overheid? Liberalisme staat voor een kleine overheid en mensen die zelf beslissen. Het is gewoon schattig om Rutte nog steeds een beroep te horen doen op die eigen verantwoordelijkheid. Zelf beslissen is verworden tot ‘ik maak het zelf wel uit’. Helaas werkt dat in tijden van crisis niet, maar Rutte zal blijven volharden in zijn dwalingen.



C. Lamens, Swifterbant.

Avondklok | En de alleenstaanden?

‘Dit doet u tijdens de avondklok’ (AD 23-1). Wat een schattig gezellig artikel over wat allemaal zo te doen valt, nu de avondklok is ingesteld. En weer, zoals vele artikelen, betreft het de bezigheden binnen dat gezellige gezin. Samen spelletjes doen, playbackshow houden etc. Maar wat moeten die meer dan een miljoen alleenstaanden doen om de depressie tegen te gaan? Bezoek mag er ’s avonds ook niet meer komen. Ach ja, videobellen, dat mag gelukkig. Nou we zijn wel uitgepraat, want we maken niets meer mee. Wijd daar eens meer aandacht aan.



Yvonne in ’t Veen, Rotterdam.

Gran Canaria | Op vakantie gegaan? Dan heb je gegokt en verloren

Heel vervelend voor de mensen die gestrand zijn op Gran Canaria, omdat er inmiddels een negatieve sneltest wordt gevraagd. Ze dachten zeker dat het een leuke vakantie zou zijn, corona of niet. Wie zes weken geleden nog dacht dat een vliegtuig pakken wel verstandig en nuttig was, moet nu niet klagen! Blijf thuis was toch het advies? Gegokt en verloren!



B. Buffing, Amsterdam.

Overheidssteun | Verleiding om ‘illegaal’ te werken groot voor zzp’er

Heel begrijpelijk dat er hier en daar een illegale knipbeurt plaatsvind. Het kabinet spreekt over extra steun voor bedrijven, maar dat geldt niet voor alle ondernemers. Zelf ben ik als zzp’er met een massagepraktijk mijn inkomsten kwijt. Ook ik heb een gezin te onderhouden met alle vaste lasten die doorgaan. Als je zzp’er kun je beroep doen op de TOZO. Maar dan komt het, er is een partnertoets. Als je als gezin aan het bijstandsniveau zit (1684,76 euro), krijg je niets. Als je je leven heb ingericht op twee inkomens en er valt er één weg zonder uitzicht, dan is het huishoudpotje snel leeg en de verleiding groot om te gaan werken.



Peter Abbel, Leerdam.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.