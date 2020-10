Reactie op scholen en corona: ‘Laat de docenten elke les van klas veranderen’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 21 oktober in de krant verschenen over onder meer corona en AED's die gestolen worden.

Regels | Big Brothers and Sisters

Het lijkt alsof we door de pandemie ook collectief op een andere manier naar elkaar zijn gaan kijken. Houdt iedereen zich wel aan de regels? Ik betrapte mijzelf er ook op dat ik tijdens mijn dagelijkse fietsrondje op een controlerende manier keek naar andere mensen op straat, in winkels, eigenlijk overal. Velen van ons doen het. Vaak onbewust, soms bewust. In het verlengde hiervan ligt de terugkerende roep om meer maatregelen, die toch vaak betrekking hebben op zaken die voor anderen zouden moeten gelden. Een illustratie van dit opleggen van regels aan anderen is het percentage mensen dat zich in een recent onderzoek uitsprak voor een mondkapjesverplichting. Dit percentage leek geenszins overeen te komen met het aantal dragers van mondkapjes in de supermarkten. Het is dus niet zozeer dat we te vrezen hebben van een overheid die ons controleert, maar vooral van onszelf. Wij zijn Big Brothers and Sisters.



Wilhelm van Zuyden, Leiden.

Corona | Iets positiever mag wel

Ik denk dat we allemaal een beetje klaar zijn met corona. Het zou daarom fijn zijn als er meer positieve berichten naar buiten komen. Kop eens groot hoeveel mensen er genezen zijn in plaats van hoeveel er besmet zijn.



Vincent de Vos, Spijkenisse.

Tripje volkswoede? | In Frankrijk ja, in Nederland niet

In de berichtgeving maandag 19 oktober over het tripje van het koninklijk gezin staat als inleidende zin dat ‘de volkswoede over hun Griekse vakantie niet was geluwd’. Hoezo ‘volkswoede’. Waren er massale demonstraties in het land? Een paar pagina’s verder staat het bericht: ‘Fransen massaal de straat op uit woede om moord op leraar’. Plus foto van een volksmenigte in Parijs. Daar heerst inderdaad volkswoede. Het koninklijke tripje levert hooguit schamper commentaar op en opgeblazen verhalen van media belust op sensatie. Wees daarom voorzichtig met het gebruik van overdreven termen als ‘volkswoede’.



Franz Straatman, Ouderkerk aan de Amstel.

Actie | Triest dat in Nederland voedselbanken nodig zijn

Het is een triest gegeven dat een welvarend land als Nederland voedselbanken heeft. Aan de andere kant mogen we blij zijn dat ze er zijn en steun en hulp bieden aan de mensen die het nodig hebben. Moeten wij in Nederland alle bedrijven die voedsel produceren en verkopen - denk hierbij aan supermarkten, vleesindustrie, drankfabrikanten, etc. - verplichten om een percentage van hun omzet te besteden aan de inkoop van basisproducten ten behoeve van de voedselbanken? Je zou het bedrijf een financieel voordeel kunnen geven op de belasting van het product of het laten afschrijven van de omzetbelasting als donatie. Je zou ook kunnen denken aan een actie: Bij iedere kassatransactie bij de supermarkt, bakker, slager kan men iets extra’s afrekenen. Het ingezamelde bedrag kan worden gebruikt om voedselproducten te kopen door de voedselbank.



Ralph Tittel, Barendrecht.

Spitsuur | Laat de docenten elke les van klas veranderen

Afgelopen weekend had men het op de radio over ‘zo min mogelijk bewegingen in coronatijd’. Hierbij moest ik denken aan mijn middelbare schooltijd (1960-1965), waarbij wij als leerlingen in ons klaslokaal bleven. Als het tijd werd voor het volgende vak kwam de desbetreffende leraar daarvoor onze klas in, met uitzondering van natuurkunde. Tegenwoordig schijnen voor een volgend vak alle leerlingen naar een ander lokaal te moeten marcheren, met alle drukte vandien met een x-aantal klassen, spitsuur op de gangen dus. Hoe moeilijk kan het zijn?



Jos Verheijen, Capelle aan den IJssel.

Interesse | Wat is er mis met een Chinees coronavaccin?

Een Chinees coronavaccin is bijna klaar, maar Nederland heeft geen interesse, las ik in het AD. Stel nu dat er iemand komt te overlijden, terwijl het Chinese vaccin voorradig was/is en andere vaccins nog niet. Kan men dan de Nederlandse regering aansprakelijk stellen voor dood door schuld, of moord met voorbedachten rade? Want hoezo zou het Chinese vaccin niet voldoen? Het verleden bewijst het tegendeel.



Berry de Jong, Leusden.

Straf | Beschouw diefstal AED als moord of doodslag

‘Alle treinstations krijgen levensreddende AED’s’ (AD 20-10), kopt mijn krant. Eén zinnetje trof mij bijzonder in dit artikel, namelijk dat AED’s zeer gevoelig zijn voor diefstal en vandalisme. Hierbij pleit ik ervoor om wettelijk vast te leggen dat dergelijke handelingen voortaan worden beschouwd als een poging tot moord of doodslag en ook dienovereenkomstig worden bestraft.



Joop Uding, Enschede.

Brief van de dag | ‘Ik wil er deze vier weken alles aan doen om het virus in te dammen’

Tijdens de laatste persconferentie, waarna we weer in een - gedeeltelijke - lockdown terecht kwamen, werd gesproken over ‘de randjes van de regels opzoeken’. Ik was aardig onder de indruk van deze woorden. De randjes opzoeken, ja, dat heb ik de laatste maanden ook af en toe gedaan. Vooral in de setting van ons gezin en tijdens het sporten.



Met ons gezin spraken we soms bij elkaar af, vijf gasten bij ons in huis, dat kon net, maar het was wel op het randje. Nu de coronacijfers nog niet echt dalen, bedenken we daarom maar vast hoe we sinterklaasavond gaan invullen. We zullen onze traditionele avond dit jaar anders moeten organiseren, nu je nog maar drie gasten mag ontvangen. Waarschijnlijk gaan we ons gezin verdelen over twee huizen en zullen dan met elkaar een online spel gaan spelen.



Ook tijdens het badmintonnen zochten we de afgelopen maanden de randjes op. We begonnen het seizoen gelukkig weer als vanouds met dubbelen en mixen, maar 1,5 meter afstand houden tijdens het spelen ging natuurlijk niet. Nu we met de nieuwe maatregelen alleen nog maar mogen singelen, ga ik dit toch niet doen. In elk geval niet tijdens de gedeeltelijke lockdown. Deze vier weken kom ik even niet met anderen samen in de sporthal, hoe jammer ik het ook vind. Nu de coronacijfers blijven stijgen, wil ik er zélf alles aan hebben gedaan om het virus in te dammen.



Ik blijf zoveel mogelijk thuis of ga weer alleen fietsen of wandelen. En ondertussen hoop ik natuurlijk, net als iedereen, dat we als gezin binnenkort weer samen kunnen komen en dat ik weer naar de sporthal kan om te badmintonnen.



Iris Kaiser-Okkes, Leidschendam.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

Bekijk hier alle afleveringen uit de serie Brieven met Eus, waarin columnist Özcan Akyol in gesprek gaat met brievenschrijvers:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.