Reactie op sneeuwval: ‘Beseffen we wel in wat voor georganiseerd land we leven?’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 13 februari in de krant verschenen over onder meer de WK afstanden en sneeuwval.

WK afstanden | Waarom Antoinette niet op de voorpagina?

Antoinette de Jong won op de WK afstanden voor het eerst de 3000 meter! Patrick Roest werd tot zijn verdriet tweede op de 5000 meter. Ik vraag me af: waarom Antoinette niet op de voorpagina van AD Sportwereld staat? Nee, er worden drie pagina’s gevuld met een gebroken Patrick omdat hij tweede is en er is slechts een klein stukje te lezen over Antoinette. Bijzonder.



Irma van der Venne, Woubrugge.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

WK afstanden 2. | Beetje snëü

Hartstikke sneu hoor dat Patrick Roest verloren heeft, en zeer spitsvondige kop: ‘Geknäckt’. Maar serieus? Groots op de voorpagina en twee pagina’s Roest-nieuws? En onze winnares op de drie kilometer, Antoinette de Jong, krijgt een fotootje van anderhalf kolom? En op pagina 2 een terloops berichtje onderaan? Beetje snëü, vindt u niet?



Linda Koning, Harderwijk.

WK afstanden 3. | Antoinette de Jong verdient een prominentere rol

Er wordt op bescheiden wijze aandacht besteed aan de WK-winst van Antoinette de Jong. Daarentegen wordt met maar liefst drie pagina’s uitvoerig ingegaan op Patrick Roest die de winst aan z’n neus voorbij zag gaan. Vooropgesteld dat ik niets tegen hem heb, ik vind hem een geweldige schaatser, stoort het mij wel dat over het algemeen weinig aandacht wordt besteed aan vrouwelijke sporters. Dit geldt niet alleen voor de schaatssport, ook voor de wielersport. Ik denk dat zij een prominentere rol verdienen.



Jan Reemt Jaarda, Exloo.

WK afstanden 4. | Een wereldkampioen verdient meer

Ik was verbijsterd dat Antoinette de Jong, wereldkampioen op de 3000 meter, een kleine foto krijgt. En verdrietige Patrick Roest groot, die hij tweede is geworden op de 5000 meter. Een wereldkampioen verdient groter op de voorpagina van AD Sportwereld. Waarom zijn mannen altijd belangrijker dan de vrouwen bij het AD? Jammer.



Henriette Bol, Barneveld.

Postbestellers | Zij verdienen ook goed bedoelde brieven

Ik lees allemaal goed bedoelde brieven voor krantenbezorgers, die hooguit een uurtje moeten glibberen om de krant te bezorgen. Maar ik heb nog niets gezien voor de postbestellers, die 4 á 5 uurtjes moeten glibberen om de post te bezorgen. Nu, bij deze dan!!



Peter Oliehoek, Pijnacker.

Sneeuwval | Wat leven we toch in een goed georganiseerd land

Wat leven we toch in een goed georganiseerd land. Beseffen we het nog wel? Ik moest dinsdag de weg op na de hevige sneeuwval. Eerst met klamme handen over de provinciale weg. Toen op de A58, A16 en de A20 gereden. Perfect schoon en normaal berijdbaar. Dan besef je wat fijn het is dat er een organisatie als Rijkswaterstaat is die dit zo perfect organiseert. Nog meer hulde aan de mannen en vrouwen op de strooi- en schuifwagens die ‘s nachts en overdag voor ons allemaal de weg op gingen. Natuurlijk is het hun werk en vaak hun passie, maar respect verdienen ze wel!



M. Boshuizen, Rotterdam.

D66 | Verkiezingstijd, verkiezingsretoriek

D66, de onderwijspartij in de regering, neemt het weer op voor zijn achterban en stelt dat er 10 miljard naar het onderwijs moet. Voor het verbeteren van salarissen voor basisschoolleraren en gratis kinderopvang. Was het niet de D66-fractie die, net als de andere coalitiepartijen, wegliep bij de stemming in de Tweede Kamer in augustus vorig jaar om de salarissen voor gezondheidszorg medewerkers te verbeteren? Verkiezingstijd, verkiezingsretoriek.



Niek Moirana, Roosendaal.

Coronavaccin | Nou breekt mijn klomp

Nou breekt mijn klomp, in het stukje “sneller vaccin voor zwaarlijvige mensen” wordt uitgelegd dat door de schaarste van het vaccin dat voor deze mensen bedoeld is, we per provincie de vaccinatie gaan uitvoeren. Nu hebben een paar knappe koppen dit al maanden geleden voorzien en aangegeven dat je dan de meest getroffen provincies het eerste zou moeten vaccineren en zo door naar steeds minder getroffen provincies. Maar wie schetst mijn verbazing? “De volgorde is min of meer per toeval bepaald, de komende week beschikbare vaccins komt toevallig overeen met de doelgroep in de provincie Zeeland” Volgens mij is Zuid Holland nog, by far, de meest besmette provincie en natuurlijk ook met de meeste inwoners. Dus, voorzetje, laat Zuid-Limburg en Zeeland even wachten en begin Zuid Holland te vaccineren op de doelgroep!



B. Moltmaker, Berkel en Rodenrijs.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

