Reactie op toeslagenaffaire: ‘Straks zal blijken dat er geen echte schuldige is aan te wijzen’

Diego Maradona | Hij kon de ballen met zijn voeten ‘beetpakken’

‘Grillig, geniaal en bovenal geliefd’ (AD 26-11). Een icoon uit mijn jeugd is heengegaan. Wat een fantastische voetballer was hij. Maakte Argentinië bijna in zijn eentje wereldkampioen. Hij kon een bal met zijn voeten ‘beetpakken’ en ermee doen wat hij wilde. Tactisch praatje had hij niet nodig. Jammer dat hij als mens zichzelf nooit meer heeft teruggevonden. Maar in Napels en Argentinië zal hij voor altijd onsterfelijk blijven. En zullen zijn portretten op gevels en gebouwen zichtbaar blijven. En zo zal Maradona altijd nog een beetje bij ons zijn. Laten we hopen dat hij nu de rust vindt die hij in zijn aardse leven nooit echt heeft kunnen vinden.



Ries Lit, De Meern.

Diego Maradona 2. | Eigenaardig, maar als voetballer weergaloos

Als mens was hij misschien wat apart en vol eigenaardigheden maar als voetballer was hij weergaloos en was, is en zal hij altijd een der groten blijven in de sport. Moge hij rusten in vrede. Vaya con dios, Diego Armando Maradona.



Arie Kesman, Zennewijnen.

Diego Maradona 3. | Ik vind Cruijff completer

Maradona was een straatvoetballer, zeven tegenstanders passeren en vervolgens de keeper. Johan Cruijff was een ander type speler, met overzicht als belangrijkste eigenschap. Een snelle, behendige speler die steeds ook het speelveld kon blijven overzien. Voor mij is Johan toch een completere waardevollere voetballer geweest en gedurende een langere periode.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Diego Maradona 4. | Beter dan wie dan ook

You’re simply the best, better than all the rest. Better than anyone, anyone I ever met. Diego, bedankt. Rest in peace.



Mark van Bruggen, Arnhem.

Scheuring FvD | Ieder zingt partijtje mee, maar de kiezer beslist

‘Oorlog tussen Baudet en partijbestuur Forum’ (AD 26-11). Thierry Baudet mag grillig zijn, maar hij is wel de oprichter van de partij waar zijn vriend Joost Eerdmans nu mee vandoor wil gaan. Die zag zichzelf al in de Tweede Kamer zitten. En presentatoren weten het ook allemaal wel erg goed. Beau van Erven Dorens ijverde om Baudet als een kind weg te zetten. Maar de kiezer beslist het uiteindelijk. Wanneer je anders denkt dan de gevestigde orde, krijg je vaak een schop na van je voormalige vrienden. En de rol van de media is trouwens ook niet altijd even fris.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Scheuring FvD 2. | Geef het nummer van de slotenmaker aan Biden

Kan iemand van het bestuur van Forum voor Democratie het telefoonnummer van de slotenmaker doorgeven aan Joe Biden?



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Toeslagenaffaire | De Belastingdienst weet te weinig van uitkeringen

‘Snel: toeslagen is fabriek zonder menselijke maat’ (AD 26-11). Al dagen schuiven de verschillende ministeries elkaar de schuld in de schoenen en straks zal blijken dat er geen echte schuldige is aan te wijzen. Het is zo ingewikkeld en ambtelijk dat ergens de toeslagslachtoffers zijn verdronken. Het lijkt mij vooral fout om de Belastingdienst toeslagen en uitkeringen te laten verzorgen. Dat is niet hun core bussiness. Het UWV, DUO en de SVB zijn uitkeringsinstanties met ervaring bij schulden en terugvorderingen. Zij kennen de menselijke maat. Degene die de Belastingdienst heeft opgezadeld met het uitkeren en terugvorderen van toeslagen, moet zich toch eens achter de oren krabben.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

VVD over migranten | Als Wilders dit zegt is de Tweede Kamer te klein

‘Zoek bondgenoten voor het sluiten van grenzen’ (Opinie 25-11). Kijk nou, de VVD gaat ineens aan de haal met een onderwerp waar Geert Wilders al jaren voor pleit. Maar als die het in zijn hoofd haalt om dat weer in de Tweede Kamer te tetteren wordt hij, ook door de VVD, voor gek verklaard. En nu de verkiezingen voor de deur staan, moeten er zieltjes binnengehaald worden? Als de nodige stemmen weer binnen zijn, hoor je over dit thema nooit meer iets.



Guda Bes-Foeth, Krommenie.

Huis Guus Meeuwis | Alleen omdat het oud is?

‘Tilburgers spuwen gal over crematorium van Guus Meeuwis’ (AD 26-11). Dat is lekker: je voldoet aan de vergunning van sloop en nieuwbouw, om vervolgens te horen dat je niet naar de pijpen danst van je stadgenoten. Kijk, over smaak valt te twisten. Maar om oude woningen te laten staan ter wille van.... Het zou wat zijn als je alle gebouwen uit het verleden laat staan. Dan kom je nooit tot vernieuwing.



Hennie Oomen, Maassluis.

Brief van de dag | Ik zette Corrie van Gorp op een barkruk, zij nam wijn, ik een biertje

Ik stond eind jaren 80 op een grafische beurs in de RAI in Amsterdam. Ik kwam uit Haren (Groningen) en verbleef in het Novotel. De eerste dag zag ik op een van de stands Corrie van Gorp met Rudi Falkenhage een sketch uitvoeren. Ik lag gelijk onder de tafel. Twee dagen later liep ik er weer langs, toen ik Corrie zag met wat mensen er omheen voor handtekeningen. Ze zei: ,,Hé vriend, zag ik jou eergisteren ook niet?’’ ,,Ja’’, zei ik. ,,Ik vind jou nog niet veel groter geworden, maar mijn vrouw is zeker nog 10 centimeter kleiner.’’ Ze zei: ,,Jij bent een Groninger, ik hoor het gelijk.’’



Ik sloeg mijn arm om haar heen zoals ik ook bij mijn vrouw altijd deed en er kwamen vele verhalen over en weer, ook over de migraine van mijn vrouw en van Corrie.



Bij onze stand zei ik: ,,Kijk hier staan wij, met joekels van machines.’’ Ze was verbaasd: ,,Weet je hier alles van?’’ Ik zette haar op een barkruk, ik ernaast, zij een wijntje, ik een biertje. We kletsten maar door, tot mijn directeur zei: ,,Rob, er staat iemand te zwaaien.’’ Het bleek Rudi. ,,Sodemieter, Corrie, jij zit hier te zuipen en ik sta al vijf minuten te wachten.’’ Rudi zei: ,,Wie is die gast, zeker ook een acteur?’’ ,,Ja’’, zei Corrie, ,,hij komt ons versterken.’’ Ik heb 20 minuten meegespeeld, tot groot genoegen van de kijkers.



Later heb ik Corrie nog drie keer getroffen en ik heb haar nog een paar keer gebeld. We hadden dezelfde leeftijd, maar ik moest door ziekte stoppen met werken met 57 jaar. Het trieste is: ik ben er nog, maar Corrie niet meer. Ik hou haar in gedachten zoals ze was: eerlijk, emotioneel en warm.



Robert William Akse, Zuidhorn, Groningen.

