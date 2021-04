Reactie op traag vaccinatietempo: ‘Achteraf horen we steeds verschillende redenen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 1 april in de krant verschenen over onder meer de kabinetsformatie en het vaccinatiebeleid.

Kabinetsformatie partijloos? | Ga gewoon aan de slag, het duurt al te lang

‘Weer gedoe: deel Kamer wil partijloze verkenners’ (AD 31-3). Serieus? Wil men nu wéér nieuwe, maar dan partijloze, verkenners? We hebben te maken met een pandemie die vele doden eiste, en duizenden ondernemers aan de rand van de afgrond bracht. Een formatie duurt sowieso al lang. Maanden. Oponthoud door gezwatel over partijdigheid van verkenners, informateurs en uiteindelijk de formateurs (zo lang duurt het) kunnen we missen als kiespijn. Hoezo onpartijdig en partijloos? Het gáát over de politiek.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Vaccinatiebeleid | Achteraf horen we steeds verschillende redenen

‘Na lelijke week nu hoog tijd voor priksprint’ (AD 30-3). Telkens opnieuw laten premier Rutte, minister De Jonge of de GGD ons achteraf weten dat het vaccineren stagneert om verschillende redenen. Het lukt ook nog eens bij herhaling niet om versneld te vaccineren. Ziekenhuizen worden weer overbelast en het dodental loopt op. Eind februari zijn in Engeland 20 miljoen personen geprikt. Nederland had ook zover kunnen zijn.



Leo van Veen, Voorschoten.

Vaccinatiebeleid 2. | Schouders eronder, dan krijg je iedereen wel mee

Iedere dag hebben we ermee te maken. Nieuwe besmettingen die van de ene op de andere dag met meer dan 500 kunnen verschillen, opnames in ziekenhuizen en ic’s. Ik word er zo moe en depressief van. Zo goed als nooit een positief beeld. En met de maatregelen van nu durft niemand te spreken over nieuwe maatregelen. Ik weet niet waar ze het nog moeten zoeken, zie geen ruimte meer. En ik kan begrijpen dat regels opvolgen steeds moelijker wordt. Het erge vind ik dat het bij de mensen gezocht wordt, maar kunnen we ook even een dikke, vette vinger wijzen naar Den Haag? Het lakse beleid. In plaats dat ze daar eens zeggen: laten we eens volop onze schouders onder het vaccineren zetten. Ik denk dat wij (ik zeker) er dan anders tegenover zouden staan. Nu voelt het gewoon als een hopeloze missie vanuit Den Haag.



Nina de Kwant, Rotterdam.

Beleggen | Van kleine belegger eist de bank een enorme dekking

‘Val hedgefonds lijkt op begin kredietcrisis’ (AD 31-3). Met verbazing las ik over de miljardenstrop bij banken, door het omvallen van hedgefund Archegos. De bank eist van mij als kleine belegger een dekking die genoeg is om een beurskrach te doorstaan. Als het echter om een hedgefund met miljarden gaat, kan ineens alles. In Engeland noemen ze dat: Penny wise, pound foolish.



Arno Lodder, Wijk bij Duurstede.

Kerkbezoek | Waar is de reactie als ME er weer eens op los slaat?

O, o, wat een schande dat een kerkganger een provocerende journalist een schop geeft. Die christenen toch, waar halen ze de moed vandaan? Maar waar is die geveinsde verontwaardiging als onschuldige demonstranten wekelijks in elkaar geslagen worden door de ME, omdat ze hun vrijheid terug willen? Dan is het oorverdovend stil. Hypocrieter kan niet.



Pieter Tau, Vinkeveen.

Liever terras dan park | Laat ons weer adem halen

‘Nederland massaal naar buiten’ (AD 31-3). Beste politici, Ik begrijp dat jullie het heel druk hebben met jullie eigen gedoe, maar zou het in de tussentijd mogelijk zijn om Nederland het recht op een normaal leven terug te geven? In plaats van ongeorganiseerde ontmoetingen in een park, gereguleerde opening van terrassen? Zodat we weer adem kunnen halen en de horeca iets kan verdienen.



Erik Rotteveel, Wateringen.

Vaccinatieafspraak | Ik loop achter leeftijd aan

Ik krijg het idee dat wanneer ik mijn vaccinatie krijg, ik de leeftijd heb van degene die volgende week aan de beurt zijn.



Ralph van Rijk, Den Haag.