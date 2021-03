Reactie op uitspraak De Jonge: ‘Heb je vragen? Dan vindt hij je een viruswappie’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 29 maart in de krant verschenen over onder meer de kabinetsformatie en de uitspraken van demissionair minister Hugo de Jonge.

Afghanistan | Natuurlijk zien sommigen een moordenaar in hem

‘We gooiden niet willekeurig met bommen’ (AD 27-3). Ik ben geen strateeg, ik heb absoluut geen kennis van oorlogsvoering. Ik heb wel kennis van menselijkheid. Ik was er niet bij en geloof zonder meer dat er geen andere opties waren. Maar dat er nabestaanden zijn die commandant Van Griensven als moordenaar zien, lijkt mij vrij logisch. Als je hele familie weggevaagd is. Dat hij zich erdoor ‘beledigd’ voelt, vind ik pijnlijk en een gebrek aan inzicht in het aangedane leed. Ik ga er maar van uit dat dit een slecht gekozen woord was.



Marianne Verbeek, Rotterdam.

Afghanistan 2. | Verantwoording is goed, maar steun je troepen!

‘We gooiden niet willekeurig met bommen’ (AD 27-3). Wat leven we toch in een vreemd land. Als we niet ingrijpen in een oorlog (Srebrenica) is de wereld te klein. Als we wel ingrijpen in een oorlog (Chora) dan is dat ook weer niet goed. In een oorlog vallen doden; militairen en burgers. Laten we beginnen met het steunen van de commandant. Een man die, anders dan meeste ‘zijlijnkijkers’, de ruggengraat had om een fundamentele beslissing te nemen op een cruciaal moment. Dat hij daarvoor verantwoording af moet leggen, is normaal in een democratie (anders dan in Afghanistan zelf). Maar begin met het uitspreken van steun!



Charles Lamens, Swifterbant.

Coronavaccins | Heb je vragen? Dan vindt De Jonge je al een wappie

‘De Jonge: ‘Wappiegeluid’ in Kamer is gevaarlijk’ (AD 27-3). Het is wel erg kort door de bocht van Hugo de Jonge om iedereen die vragen heeft over het vaccin maar gelijk een viruswappie te noemen. Bij de eerste oproep tot vaccinatie heb ik overlegd met mijn huisarts dat ik liever nog even wacht, omdat ik geen goed gevoel had bij de snelheid waarmee het vaccin op de markt kwam. En ik kreeg gelijk. Ik heb niet gestudeerd en heb juist daarom zoveel vragen. Mag het? Het is wel erg gemakkelijk om iedereen met vragen maar direct een wappie te noemen. Een minister onwaardig.



Cees Spies, Ede.

Kabinetsformatie | Schandalig hoe schofterig Omtzigt wordt behandeld

Ik ben zo boos over wat er is gebeurd rond Pieter Omtzigt. Hij is een van de weinigen die doet wat een volksvertegenwoordiger hoort te doen: de regering controleren. Ik stem mijn hele leven al op de PvdA, heb niets met het christendom, maar als Omzigt partijleider was geworden van het CDA, had ik op hem gestemd. Het is ongelooflijk hoe schofterig onze beste parlementariër behandeld is door het bestuur van het CDA. En die tekst waarin staat dat hij een andere functie krijgt, komt vast van premier Rutte. Die vindt hem veel te lastig. Ik hoop dat Sigrid Kaag de onderste steen boven zal krijgen om te kijken waar dit gekonkel vandaan komt.



Jinny van der Ploeg.

Kabinetsformatie 2. | Haagse spelletjes vragen om meer transparantie

‘Lezersbrieven’ (AD 27-3). Lezer Fred Sevriens vraagt zich af wie er gediend is met de foto van de notities van minister Ollongren. Antwoord: onze parlementaire democratie. De manier waarop de notities in de openbaarheid kwamen was misschien niet zo kies, maar dat is ondergeschikt aan de gewenste transparantie in de Haagse politiek. Eens te meer is bewezen dat er smerige spelletjes worden gespeeld en dankzij doortastend journalistiek werk kwamen die aan de oppervlakte. We moeten ze koesteren, de verslaggevers, correspondenten en fotografen.



Wim Rhebergen, Hoevelaken.

Kerkgangers | Religie is geen excuus om maatregelen te negeren

Kerkgangers in Urk en Krimpen aan den IJssel hebben domweg lak aan de coronamaatregelen, want Onze-Lieve-Heer zal ze wel beschermen. Het is prima dat iedereen mag geloven wat hij wil, maar hou tegelijkertijd ook rekening met al die andere mensen. Die willen gewoon dat het normale leven weer opgepakt kan worden. Door dit asociale gedrag blijven we bezig. Van mij mogen ze rustig bij elkaar klitten, zolang ze maar lekker in die kerk blijven zitten. Zo wordt de toch al overbelaste zorg enigszins ontzien. Mocht het verkeerd aflopen, kun je altijd zeggen dat het de wil van God was.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Myanmar | De wereld kijkt weg

Waar is de scherpe veroordeling van het zomaar doodschieten van honderden demonstranten en onschuldige kinderen in Myanmar door het leger? In Nederland hebben we het over het papiertje van Ollongren, het oh zo hard aanpakken van demonstranten. Ondertussen zijn we hier zo ontzettend bevoorrecht, de mensen in Myanmar moeten het vechten voor hun vrijheid bekopen met hun leven. En de wereld kijkt weg.



Heidi Groenewoud, Lisserbroek.

