Reactie op vaccin: ‘Ik ga mij niet laten vaccineren als de werking niet 110% bewezen is’

Laag loon verzorgende | Ik vind dat helemaal geen slecht maandinkomen

‘Verzorgenden moeten meer loon en waardering krijgen’ (AD 10-11). Met die waardering kan ik het natuurlijk eens zijn, maar dat geldt voor meer beroepen. Mij moet van het hart dat voor iets meer dan een halve week werken het genoemde loon (1764 euro bruto, red.) een heel goede beloning is. Tegenwoordig schijnt iedereen, ook al op jonge leeftijd, parttime te willen werken. Dat had ik vroeger ook wel gewild, maar dat kon niet omdat ik in mijn eigen onderhoud moest voorzien. Haast niemand werkte toen parttime. Wat is nieuw? Gewoon meer werken, of minder geld verdienen.



Margreet van ter Meij, Capelle aan den IJssel.

Vaccin tegen covid-19 | Bij mij overheerst twijfel

‘Het eerste vaccin’ (AD 10-11). Om de haverklap wordt er een vaccin tegen Covid-19 in het vooruitzicht gesteld dat zéér binnen kort beschikbaar zou zijn! Daar zijn enorme vraagtekens bij te zetten, want het ontwikkelen zou immers veel langer duren. Het ontwikkelen van zo’n vaccin heeft iets gekregen van een olympische discipline, iedereen wil het als eerste brengen. En zou dit vaccin kunnen optornen tegen het gedrag van mensen in het openbaar? Ik waag dat te betwijfelen! Ik ga mij niet laten vaccineren als de werking niet 110 procent bewezen is.



Arie Kesman, Zennewijnen.

Kamala harris | Kom op sterke vrouwen, neem haar als voorbeeld!

Het is te hopen dat met het succes van Kamala Harris in Amerika er wereldwijd een kentering komt in de benoeming van vrouwen op vitale posities in de samenleving. Niet omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze kwaliteiten hebben. Alhoewel in ons land een paar sprekende voorbeelden zijn te noemen (Sigrid Kaag, minister en lijsttrekker D66, Ingrid Thijssen, topvrouw VNO-NCW en Kamervoorzitter Khadija Arib) zijn we er nog lang niet. Op veel belangrijke posities in ons land is het aantal mannen nog steeds veruit in de meerderheid. Goed beschouwd gaat dat steeds meer knellen. Kom op vrouwen; laat Kamala Harris een voorbeeld zijn van het feit dat jullie minstens zo veel in je mars hebben als die mannetjesputters.



Harry Verheul, Alkmaar.

‘Schone binnenvaart’ | Vervoer per schip is ook nu vele malen goedkoper

‘Schone binnenvaart’ (AD 10-11). Keer op keer wordt ontkend dat de binnenvaart, omgerekend naar de kosten per ton per kilometer, veel goedkoper is dan de meeste vervoersvormen. Nu wordt de binnenvaart opgeroepen om op waterstof over te gaan. Een loffelijk streven, maar het stuk stelt dat een binnenvaartschip per dag tien keer zoveel diesel gebruikt als een vrachtauto. Er staat niet bij dat een binnenvaartschip tot tweehonderd keer meer lading vervoert! Benoem dat. De vervoersvormen versterken elkaar. De meeste vrachtauto’s laden niet vanuit een schip en een binnenvaartschip meert niet af bij voordeuren.



Herman de Jong, Papendrecht.

Spotprenten | Heeft Klaas Faber soms onder een steen geleefd?

‘Spotprenten van ónze verlosser zie ik nergens’ (Brieven 10-11). Klaas Faber uit Nijmegen beweert dat er alleen spotprenten worden gemaakt over de islam. Heeft hij de afgelopen decennia onder een steen geleefd? Jezus, God, priesters, dominees, ze zijn al decennia onderwerp van spot in cartoons, op televisie en op andere plekken.



Joost Franssen, Schiedam.

Arie slob over homo’s | Ik begrijp niet waar hij in hemelsnaam mee bezig is

‘Verbijstering om homo-uitspraken Arie Slob: Deze minister is echt helemaal de weg kwijt’ (AD.nl 10-11). Waar is deze politicus in hemelsnaam mee bezig? Kerk en staat moet je gescheiden houden. We leven niet meer in het jaar 1920 toen homoseksualiteit nog een schande was en je in de gevangenis kon komen als je homo of lesbienne was. We zouden, daar komt het altijd weer op neer, mensen op een normale manier moeten behandelen en niet moeten buitensluiten. Zo komen en blijven ook de godsdienstoorlogen in de wereld.



Engelien van Ewijk-Laurens, Barendrecht.

Genadeloze kritiek op Trump | Krijgt Biden dat nu ook?

Het zal mij benieuwen of de journalisten en actualiteitenrubrieken die Trump vier jaar lang genadeloos hebben bekritiseerd, dit ook bij Biden zullen doen. Of was het selectieve verontwaardiging?



Alex Visser, Drachten.

Özcan Akyol | Hij is de beste in decennia

‘Destructieve clowns’ (AD 10-11). Iedere keer verbaas ik me over de columns van Eus. Een verdomd duidelijk beeld van onze samenleving. De helderheid in woord en geschrift spreekt me enorm aan. Ik geef hem het predicaat ‘beste columnist’ van de afgelopen decennia. Een verrijking voor het AD en voor de lezer. Ga a.u.b. zo door.



Jan Ewals, Leunen.

