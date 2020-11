Reactie op ‘vaccinatieplicht’: ‘Hoeveel gekker kan het nog worden?’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 20 november in de krant verschenen over onder meer de coronamaatregelen rond kerst en het vaccin tegen corona.

Corona en feestdagen | Ongeschikt voor de zorg

‘Maximaal zes? Wie moet ik schrappen dan’? (AD 19-11). Bij Esther Hoogendijk gaat de familie voor met de kerst. Ik heb het nog maar eens een keer gelezen. Ongelooflijk. En dat terwijl ze in de zorg werkt en het daar zo streng is. Wat heeft het dan voor een nut als je privé de regels aan je laars lapt? Ik zeg ‘ongeschikt’ voor de zorg.



R. Falize, Heerlen.

Corona en feestdagen 2. | Tjonge, van je familie moet je het maar hebben

Uitspraken van twee zussen van 21 en 24 jaar oud, dus jonge volwassenen. Ik citeer ‘Zo vaak zien we elkaar niet allemaal’. Hun moeder heeft er ‘schijt aan’, lachen ze en: ‘onze broer ook wel’. Eva (student geneeskunde) heeft zich al zes keer laten testen, ‘we zijn echte familiemensen’. Tjonge, jonge, van je familie moet je het hebben.



Jacques van Bemmelen, Zutphen.

Vaccinatie | Zijn dat liberale partijen?

‘Politiek worstelt met belonen vaccinatie’ (AD 19-11). Minster De Jonge laat weten dat er geen vaccinatieplicht komt, maar dat er wel gedacht wordt aan het uitsluiten van niet-gevaccineerden tegen het coronavirus van bepaalde activiteiten. Daarmee negeert hij de wens van de Tweede Kamer. In de motie-Azarkan van 28 oktober is uitgesproken dat er geen sprake mag zijn van een directe of indirecte vaccinatieplicht. Deze motie werd gesteund door alle partijen, behalve VVD en D66. Nota bene de twee liberale partijen. Hoeveel gekker kan het nog worden? Gaat de minister van Volksgezondheid deze motie nu aan zijn laars lappen? Waar blijft onze democratie?



Alexander van Blokland, Amersfoort.

Coronamaatregelen | Blij dat ik in Zweden woon

Ik woon in Zweden en ik ben een maand in Nederland. Ik ervaar nú coronastress. De door de overheid opgelegde coronamaatregelen en de dwingende protocollen, ontwrichten de samenleving. Horecabedrijven en toeristische bedrijven dreigen failliet te gaan. Mensen die hun baan verliezen of overspannen raken door coronamaatregelen. Ik mag niet naar een horecabedrijf. Maar wel in het vliegtuig naar Amsterdam. Hoezo meten met twee maten? Door een stevig griepvirus of warme zomermaanden overlijden meer mensen (wereldwijd) dan aan Covid-19. De keerzijde van de coronawetgeving vergt misschien meer slachtoffers dan wanneer de overheid, zoals bij een grieppandemie, geen beleid voert. Een virus komt, en gaat uiteindelijk weer. Ik ben blij dat ik eind deze maand weer naar Zweden ga, waar het virus ook om zich heen grijpt. Maar er heerst geen coronaparanoia en kan ik zonder verplichte winkelwagen mijn boodschap doen.



Mirjam Jager, Zweden.

Harry van Raaij | Onnavolgbaar verwoord

‘Een unieke bobo, één met zelfspot’ (Column 18-11). Eerder dit jaar gaf ik al aan dat columnist Sjoerd Mossou de meeste zaken die in het voetbalwereldje spelen doorgaans schitterend onder woorden weet te brengen. Iets wat lang niet iedereen is gegeven. Met zijn uitstekende column naar aanleiding van het overlijden van de oud-PSV-voorzitter Van Raaij bewees hij weer hoe terecht dit compliment was. Sjoerd Mossou verdient wederom alle lof, want hij slaagt er in zijn column in zijn kijk op de rol van de heer Van Raaij onnavolgbaar goed en genuanceerd te verwoorden.



A. Diemel, Nijkerk.

Pensioenen EU | Slechts één keer indexatie

‘Ik heb ook afspraken met pensioenfonds’ (AD Brieven 18-11). Ik ben het zo hartgrondig met briefschrijver Kroos eens dat ik wel móet reageren. Ook ik heb een zogenaamd welvaart en waardevast pensioen bij ABP. Immers, dat is ons destijds altijd voorgehouden. Ik heb al sinds mijn pensionering in 2008, alleen in 2009 een indexering ontvangen en daarna nooit meer. En nu wordt er zelfs gedacht aan een korting. Het moet niet gekker worden. En zo zijn er duizenden anderen die er net zo over denken, maar er gebeurt niets. Wordt het niet eens tijd dat wij gepensioneerden opkomen voor onze belangen? Van de politiek hoeven wij niets te verwachten dus zullen wij zelf iets moeten ondernemen. Wie heeft er suggesties?



M. Mulder, Waddinxveen.

Kauthar Bouchallikht | Er moet beter gescreend worden bij GroenLinks

‘GroenLinks’ (Column 19-11). Jesse Klaver vraagt zich af of er ook vragen zouden worden gesteld als beoogd Kamerlid Kauthar Bouchallikht een ‘blanke man’ zou zijn geweest. Als er een wit Kamerlid sympathie zou hebben of lid zou zijn van een extremistische organisatie, dan zouden de rapen terecht gaar zijn. Er wordt niet gekeken naar kleur of afkomst, maar naar haar of zijn achtergrond. En het zou Jesse Klaver sieren als er beter gescreend zou worden. Dan komt dit soort vragen niet.



Léon de Koning, Dordrecht.

Brief van de dag | Passend onderwijs lukt als we het stelsel uit de vorige eeuw los laten

Al jaren doet onderwijsland zijn stinkende best om passend onderwijs een succes te laten worden. Steeds blijkt dat het geen succes kan worden. Alle lof voor scholen die initiatieven ontwikkelen om zoveel mogelijk zorgleerlingen op te vangen. Het kost alleen tijd om tegen de stroom in te roeien. De problematiek van werkdruk en lerarentekort is bekend. Er worden middelen beschikbaar gesteld, maar daarmee kunnen we hooguit achterstanden inlopen. Hét probleem van passend onderwijs blijkt hardnekkig: ons huidige stelsel komt niet los van het onderwijs uit de 20ste eeuw. Als je echt zoveel mogelijk zorg wilt opvangen, vraagt dat om grote hervormingen. We denken nog vanuit onderwijsconcepten met een flinke diversiteit identiteiten, onderwijsvormen en een onoverzichtelijke jeugdzorg. Er zijn landen (in Scandinavië) waar het onderwijs veel meer centraal wordt aangestuurd en de faciliteiten beter zijn. Diversiteit is goed, maar de vraag is of vanuit de versnippering in onderwijsvormen, de tekorten aan financiële middelen en personeel het passend onderwijs echt een succes kan worden. In de jaren 90 is een soortgelijk initiatief van Weer samen naar school om dezelfde redenen mislukt. We dachten met passend onderwijs een doorstart te maken. Maar met deze ‘nieuwe wijn in oude zakken’ zal dit nooit lukken. Niet zolang het fundament van het onderwijs in Nederland op dezelfde uitgangspunten gestoeld blijft. Bovendien is een sterkere integratie van onderwijs, met de diverse jeugdsectoren èn voldoende budget noodzakelijk.



Kees Francino, oud-directeur basisonderwijs, Wijk bij Duurstede

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

