Reactie op vaccineren: ‘Zijn die Britten nou zo slim of wij nou zo dom?’

Afgaande op de teleurgestelde berichten van de afgelopen dagen schijnen Nederlanders massaal te hunkeren naar een plekje op het terras. Ergens in de stad, op het kerkplein, aan het water. Maar wat is daar dan precies zo leuk aan? Is het leuk voor die bijstandsmoeder die van zo’n dure lunch een week zou kunnen rondkomen? Of voor die weduwe, die na twee glazen wijn maar weer eens opstapt? Voor die niet-rokers, zittend in de rook van de mensen die niet naar binnen mogen. AOW’ers, die dit luxe gebeuren van een afstandje gadeslaan? In Izmir, Turkije, kun je voor een habbekrats met de kabelbaan naar een enorm park, met schitterend uitzicht op de baai. Geen terrasjes, wel een kiosk, waar je barbecuepakketten kunt meenemen. Overal staan, op royale afstand, picknicktafels en barbecuevoorzieningen. Allemaal low budget, en ontzettend relaxed. Iets dergelijks ontdekte ik op mijn reizen in het noorden van Spanje. Kiosken en picknicktafels. Zelf alles in de koelbox meenemen: perfecto! Terrassen in ons land, met hun energievretende terrasverwarmers, zijn stuk voor stuk tempels voor de happy few. Het is een soort uit de hand gelopen consumptiereligie. Wie niet meedoet, hoort er ook niet bij. Daarom bij deze een pleidooi voor al die bankjes, tafels, openbare toiletten in parken, duinen, polders en langs het water. Met kiosken, koffie to go en barbecuepakketten. Zodat ook zij die zich dat trendy terras in Haarlem niet kunnen permitteren, in staat zijn om te ontsnappen uit hun kleine flat met balkonnetje op het noorden.



Hans Smit, Boskoop.

Corona | Run op zelftests is juist hartstikke goed nieuws

‘Zorgen na ‘run’ op zelftest’ (AD 12-4). Vreemd, om op de voorpagina van het AD te lezen dat de run op thuistesten blijkbaar iets slechts is. Bang dat mensen verkeerde conclusies trekken na een negatieve uitslag en daarna compleet losgaan. Wat een onzin! Volgens mij zijn deze thuistesten juist heel erg goed nieuws. Ja, het is een momentopname en ja, ze zijn iets minder betrouwbaar dan de testen bij de GGD en ja, je weet niet zeker of de mensen de test goed uitvoeren. Maar de testen bij de GGD zijn ook niet heilig. Ook dat is een momentopname! Ik zeg: overal gratis uitdelen deze testen. Zo krijgen we corona echt onder controle en kunnen we weer gaan leven.



Ines di Lollo, Meern.

Vaccinaties | Zijn die Britten nou zo slim of wij nou zo dom?

‘Wéér minder vaccins gezet dan gepland’ (AD 13-4). ‘De voorraad coronavaccins in Nederland begint reusachtige vormen aan te nemen’, begint het op de voor- pagina. Twee pagina’s verder staan foto’s van blije Britten, met als bijschrift: ‘Dankzij de voortvarende vaccinatieaanpak is de lockdown er versoepeld.’ Ik kan er niks aan doen, maar ik moest toch heel even denken aan Louis van Gaal: ,,Zijn zij nou zo slim, of zijn wij nou zo dom?’’



Laurens van Egmond, Driebergen.

Vaccinaties 2. | Hoe kunnen ze de zorg zo in de kou laten staan?

‘Zorgsector verdient nu toch eindelijk vaccinatie’ (Opinie, AD 13-4). Het bevreemdt ook mij dat er nog steeds 220.000 zorgmedewerkers niet gevaccineerd zijn en moeten blijven wachten. Ik werk als verpleegkundige met kwetsbare ouderen. Daarom had ik het geluk dat ik me 20 januari al kon laten vaccineren. Maar 220.000 zorgmedewerkers zijn nog wachtende. Hoe kan dit? Overigens heeft vaccineren me drie maanden later nog steeds geen enkele extra vrijheid opgeleverd, terwijl dit toch geregeld zou moeten kunnen zijn.



Anton Kool, Waalwijk.

Marengo-proces | Al die aandacht voor Taghi is slecht voor migranten

De reportages over de rechtszaak van Ridouan Taghi bevorderen mijn gevoel voor migranten niet. De indruk wordt gewekt dat moslims hier alleen komen om onze rechtsstaat te ontregelen en onbetaalbaar te maken. De media zouden deze zaak in kleinere artikelen moeten weergeven, er zijn zo veel goede migranten. Die lijden onder dit verkeerde imago. Van al deze grote artikelen, die deze rechtsmisbruikers niet verdienen, worden we alleen maar depressief. Bovendien geven ze autochtonen de indruk dat de overheid tekortschiet in handhaving. Ik pleit voor kleinere artikelen over dit type moordenaars.



Jan Wiesenekker, Rhenen.

Lockdown | Korte maar krachtige aanpak in Portugal

In Portugal heeft de overheid zodanig ingegrepen dat men daar nu weer heerlijk kan genieten van alles wat hier niet kan. Aanpak: een complete lockdown van vier weken waarbij je alleen naar buiten mag om een blokje om te gaan. Verder alleen boodschappen doen en daarbij een maximum aan de klanten per winkel. Doet wel even pijn, maar zal uiteindelijk de oplossing zijn.



Piet Slager, Petten.

Veilig verkeer | Op de fiets naar school? Zonde van de mooie auto

‘Trending Topics’ (AD 13-4). Het kan toch niet zo zijn dat de prinsjes en prinsesjes fietsend of lopend naar school gaan? Dan worden ze moe hoor! Nee, de ouders brengen hen wel met de auto. Alsof dat niet gevaarlijk zou kunnen zijn in het verkeer. Een bijkomstigheid is dat iedereen bij school dan wel kan zien in welke auto deze ouders rijden. Heel belangrijk!



Hans van der Meer, ’s-Gravenzande.

Onrechtvaardig | Scheve pensioenleeftijd in Europa is doorn in het oog

Het is onvoorstelbaar, terwijl anno 2021 de gemiddelde Fransman en Italiaan nog steeds fluitend voor zijn of haar 60ste met een overheidspensioen gaat, moet de Nederlandse arbeider meer dan 45 jaar werken om dan op zijn vroegst op 67-jarige leeftijd met pensioen te mogen. In de wetenschap dat de meeste coronasteun naar deze zuidelijke landen gaat, is dit zeldzaam oneerlijk en onrechtvaardig.



Peter Kuijpers, Leidschendam.

Gezondheid | Roken maakt nog meer slachtoffers dan corona

De hele economie ligt al een jaar op z’n gat. Er zijn zo’n 17.000 coronadoden te betreuren in Nederland. Jaarlijks sterven er zo’n 20.000 mensen aan roken. Daar gooien we het land niet voor op slot. Op zich natuurlijk zeer bijzonder. Misschien is het nu de juiste tijd om roken geheel te verbieden! Of is dit ook al aantasting van een verworven recht?



Erik Bode, Ridderkerk.