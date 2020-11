Reactie op vaccinweigeraars: ‘Het is schandalig dat zoveel mensen niet willen meewerken’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 25 november in de krant verschenen over onder meer vaccineren over de kinderopvangtoeslagenaffaire.

Baudet stapt op | De partij trekt kennelijk verkeerde mensen aan

‘Baudet stapt op’ (AD 24-11). Wat is er met Forum voor Democratie aan de hand? Bij de Statenverkiezingen nog de grootste. Een achterban met duizenden leden, waaronder geslaagde yuppies en intellectuelen. Maar de laatste tijden heerst er chaos. Kan het zijn dat de standpunten en ideologie van de partij ongewild oorzaak zijn? Het schuurt toch allemaal tegen ultrarechts aan. Geert Wilders zei eens dat niet alle moslims terroristen zijn, maar dat veel terroristen wel moslim zijn. Zoiets zou ook gezegd kunnen worden over FvD. Niet alle aanhangers zijn rechts-extremistisch of fascistisch, maar de standpunten van deze partij hebben kennelijk aantrekkingskracht op groeperingen en individuen met die opvattingen.



Willem Ginus, Gorinchem.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Baudet stapt op 2. | Forum lijkt op de NSB

Thierry Baudet van FvD is te vergelijken met de NSB van Mussert. Ten tijde van chaos krijgen dergelijke partijen aanhang. Destijds begon het ook met fascistische leuzen, en het eindigde met antisemitisme. De jongerenafdeling van FvD is een afspiegeling van Baudets idealen. Hij heeft die afdeling zelf gecreëerd. Gelukkig zijn de huidige media actueler en sneller dan ten tijde van Mussert. Het aftreden van Baudet is een zegen voor Nederland maar een ramp voor de partij. Let it be!



Victor Kammeraat, Gouda.

Youp van ‘t Hek en God | Hij doet er ‘verdomme’ bij

Erik Veerman stelt voor (Brieven 24-11) om een voorstelling van Youp van ‘t Hek een kerkdienst te noemen, door een keer het woord God te noemen. Nu, dat doet Youp vaak genoeg. Alleen zit daar altijd het woord verdomme aan vast.



L. den Ouden, Krimpen aan den IJssel.

Youp van ‘t Hek en God 2. | Noem ook Allah eens

De naam God heeft de heer Van ‘t Hek al zo vaak op het podium genoemd. Het zou hem sieren, en Erik Veerman ook, om de naam van Allah of Mohammed eens te noemen en daar ontzettend grappig over te doen, want voor moskeeën geldt binnenkort dezelfde uitzondering als voor kerken.



Arie de Graaf, Bunschoten.

Moslims en radicalisme | Goede brief, Kaan Demir

‘Normale moslim vindt radicale moslim gefrustreerd’ (Brief van de dag 24-11). Kaan Demir schreef een belangwekkende brief. Van harte ben ik het ermee eens dat radicalen in veel gevallen gefrustreerde mensen zijn. Dat geldt niet alleen moslims, ook protestanten, katholieken, joden, hindoes. Het is onder christenen sterk afgenomen, joden uiten het doorgaans niet met geweld en Hindi kunnen ook zo fanatiek worden dat ze naar de wapens grijpen. Evenwel, de stelling dat geweld eerder cultureel dan religieus bepaald is, is niet geheel juist. Geweld wordt al sinds mensenheugenis vooral gebruikt om religieuze geschillen uit te vechten. Nederland is voortgekomen uit een felle strijd tussen katholieken (Spanjaarden) en protestanten. En vergeet niet dat de Profeet de islam met een leger over het Arabisch schiereiland heeft verbreid. Veel moslimfundamentalisten kleden zich en handelen naar het voorbeeld dat hij destijds gaf en dat ook in de Hadith beschreven staat. Demir heeft daarom volkomen gelijk dat imams volop gesteund moeten worden om het accent te leggen op de vredesboodschap in de Koran.



Peter van Wermeskerken, Den Haag.

Enquête toeslagen | Hoe Iedereen dacht dat Iemand wel in zou grijpen

Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand. Op een dag moest er een belangrijke beslissing genomen worden. Iedereen dacht dat Iemand die taak wel op zich zou nemen. Hoewel Iedereen de beslissing kon nemen, deed Niemand het. Daarom werd Iedereen boos op Iemand. Het was zíjn taak en nu had Niemand die uitgevoerd! Iedereen dacht dat Niemand de beslissing had moeten nemen, maar Niemand had zich gerealiseerd dat Iedereen dat juist zou moeten doen. Tijdens de verhoren van de kinderopvangtoeslag beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.



Tja.....



Yvonne Visser, Vleuten.

Ondernemen in coronatijd | Door die suffe ouderen is Doets Reizen zo gegroeid

‘Bij veel bedrijven zat al latent iets fout’ (AD 24-11). Het valt niet mee om sympathie op te brengen voor Elske Doets van Doets Reizen. Ze heeft vanwege de crisis vooral oudere werknemers ontslagen, want die konden toch al niet mee. Doets geeft ondernemers als tip mee dat zij vooral met jonge mensen moeten praten, want die weten veel beter hoe het moet in deze wereld. Voor corona ging Doets maandelijks op reis en na terugkomst schrok ze iedere keer ‘enorm’ van de vergrijzing in haar woonplaats Bergen. Volgens mij is Doets Reizen juist groot geworden dankzij boekingen van vooral ouderen naar dure bestemmingen als Amerika en Canada.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Brief van de dag | Wat bezielt die mensen die nu opeens geen vaccinatie willen?

Ik ben bijna 78, heb veel chronische ziektes en leef het laatste jaar met veel beperkende akelige maatregelen. Ik verbaas me dan ook hogelijk en word zeer kwaad over het grote aantal mensen dat een eventuele vaccinatieprik tegen het coronavirus zal weigeren. Eerst schreeuwt iedereen om een werkzaam vaccin, liever vandaag dan morgen. Nu is het er bijna en schreeuwt een grote groep dat ze het niet zullen nemen.



De farmaceuten claimen dat het 95 procent veilig en werkzaam is. Ja, de resultaten/gevolgen op de lange termijn zijn (nog) niet bekend, dat lijkt me vrij logisch. Maar, beste mensen, ook andere vaccinaties zijn nooit 100 procent veilig en die nemen we ook massaal.



Willen alle weigeraars dan dat door hun schuld deze coronapandemie nog jarenlang blijft voortbestaan? Willen zij dat er elke dag meer werklozen bij komen door baanverlies in verband met de beperkende maatregelen voor zzp’ers, horeca en reisorganisaties? Willen zij dat ze nog jaren niet zonder mondkapje in het ov, naar het ziekenhuis en naar de huisarts kunnen?



Willen zij dat dit virus nog jaren door blijft woekeren en dat verpleegkundigen en artsen overwerkt door moeten blijven modderen?



Het is schandalig dat zoveel mensen niet mee willen werken aan het opheffen van deze wantoestand die dadelijk al bijna een jaar duurt.



Ik snak ernaar weer gewoon te kunnen leven, dat ik mijn dochter weer vaker dan tweemaal per jaar kan zien, dat ik weer een bejaardenhuis binnen kan lopen, dat ik weer een kop koffie in een restaurant kan drinken en ga zo maar door. Zodra het kan, zal ik de prik halen. En ik hoop dat de weigeraars zich snel zullen bedenken!



Gerda Vogelzang, Poortugaal.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.