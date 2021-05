Reactie op vakantieplannen: ‘Negeer je het reisadvies? Dan mag je niet klagen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 31 mei in de krant verschenen over onder meer het coronabeleid en buitenlandse vakantieplannen.

Vakantieplannen | Negeer je het reisadvies? Dan mag je niet klagen

Verbijstering op Kos: ‘Er is hier geen uitbraak’, (AD 29-5). Waar velen hun buitenlandse vakantieplannen hebben opgeschort, of in plaats daarvan een binnenlandse vakantie hebben geboekt, klaagt een stel vakantievierders op een Grieks eiland dat zij hun vakantie in verband met corona en code oranje moeten afbreken. De kreten ‘onder een steen geleefd’ en ‘lak aan alles en iedereen’ strijden bij mij om voorrang. Wie de overheidsadviezen en -waarschuwingen omtrent reizen naar het buitenland bewust negeert, moet niet klagen als zij door die overheid wordt teruggehaald. En dan hebben deze mensen nog mazzel dat ze überhaupt gehaald worden.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Uitspraak Shell | Overbevolking gevaarlijk voor het klimaat? Onzin!

‘Lezersbrieven’, (AD 29-5). Steeds vaker lees ik dat overbevolking de grootste bedreiging vormt voor het klimaat, nu ook weer na de uitspraak over Shell. Dit is onzin. Een dichtbevolkt werelddeel als Afrika levert bijvoorbeeld een minimale bijdrage aan de CO2- uitstoot. De rijkste 1 procent van de wereldbevolking stoot twee keer zoveel CO2 uit als de armste 50 procent. De rijke landen hebben dus een grote verantwoordelijkheid die ze niet nemen. Het argument dat de discussie in het parlement plaats moet vinden, snijdt wat mij betreft dan ook geen hout omdat de regering veel te weinig doet om de uitstoot te verminderen en daarvoor ook terecht op de vingers is getikt door de rechter in de Urgenda-zaak.



René van Vemde, Utrecht.

Coronabeleid | Denen beter dan wij? Ze zijn ook met veel minder

‘Denemarken deed alles beter dan wij, hoe dan?’, (AD 29-5). Buiten het feit dat de Scandinavische landen (meestal) vooroplopen in relevante kwesties, heeft de Deense regering direct adequaat gereageerd bij het uitbreken van het coronavirus. Al moet gezegd worden dat zij vanzelfsprekend ook het voordeel hebben dat het land, met een vergelijkbaar oppervlakte als dat van Nederland, maar 5,9 miljoen inwoners telt.



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Luchtvaart | Özcan zat mis: de directie van KLM leverde bonus in

‘Column Özcan Akyol’, (AD 29-5). AD-columnist Özcan Akyol schrijft dat de KLM-directie, net als de top van Booking.com, zichzelf bonussen bleef uitkeren. Dit is pertinent onwaar. Wel heeft Ben Smith, de topman van de holding AF-KLM, een bonus toegekend gekregen die door politiek Den Haag, KLM-directie, KLM-medewerkers en alle betrokken vakbonden veroordeeld is. De directie en het voltallige management van KLM hebben bonussen ingeleverd. Alle medewerkers van KLM die meer dan anderhalf keer modaal verdienen, hebben voor de komende vijf jaar salaris, eindejaarsuitkering en bonussen ingeleverd. Akyol zit er dus volledig naast. De enorme afschuw over de bonussen bij Booking.com en de bonus voor Ben Smith deel ik volledig met de heer Akyol. Het ontslaat hem echter niet van de plicht zijn columns feitelijk te houden.



Reinier Castelein, vakbondsvoorzitter van De Unie.

Vaccinaties | ME’ers wél geprikt, maar dienders staan in de kou

In de krant lees ik dat Defensie begonnen is om militairen te vaccineren tegen Covid-19. ‘Militairen werken doorgaans intensief samen. Dit gebeurt ook vaak binnen de 1,5 meter’. Als diender voel ik mij daardoor een beetje in de kou gezet. Reanimatie, overval of burenruzie? U belt, wij komen. Ik ben bijna dagelijks, binnen 1,5 meter van m’n collega’s, bezig Nederland te dienen. ‘Ook daklozen, ongedocumenteerden, bewoners van asielzoekerscentra en andere doelgroepen die buiten de boot dreigden te vallen voor de beschermende prik, komen in aanmerking voor vaccinatie’, lees ik. Buiten de boot vallen... dat is wel een beetje hoe ik me voel. Nu hoor ik u zeggen: ,,De ME is toch met voorrang gevaccineerd?’’ Dat klopt. Maar voor de ME ter plaatse is, zijn het heel vaak gewone dienders die er staan, binnen 1,5 meter. U belt, wij komen. (Maar nog niet gevaccineerd).



Henk, Dronten.

Taalbarrière | Mandarijn leren is cruciaal om China te begrijpen

‘Jongeren moet China leren begrijpen’, (AD 29-5) Bussen met Chinese toeristen in Giethoorn, Kinderdijk, Rome, all over the world, op alle toeristische trekpleisters. Ze veroveren de wereld zonder oorlog te voeren. Wat ik lastig vind: ik kan ze niet verstaan of aanspreken door de taalbarrière. Ik ben er nu te oud voor, maar ik zou jongeren aanraden om Mandarijn te leren, hoe moeilijk dat ook is. Dat is de eerste stap om China en de Chinezen te begrijpen. Want China ‘raakt ons aan op allerlei manieren’.



Henk Peelen, Gouda.

