Reactie op veiligheid: ‘Je kinderen met de auto brengen is ‘not done’’

Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 15 april in de krant verschenen over onder meer AstraZeneca en verkeersveiligheid.

Brief van de dag | Activiste die prijs aanneemt van ex-CIA-chef is ongeloofwaardig

De Kazachse arts Sayragul Sauytbay, die genocide in Chinese goelags aan de kaak stelt, maakt zichzelf ongeloofwaardig. In ‘China is tot alles in staat, behalve dode mensen weer levend maken’ (AD 13-4) doet ze allerlei beweringen over de behandeling van Oeigoeren door China. Dat terwijl haar op de bijgaande foto een prijs wordt overhandigd door voormalig CIA-chef Mike Pompeo, die aandrong op de liquidatie van klokkenluider Edward Snowden. Ook uitte hij kritiek op Obama, die brute ondervragingstechnieken zoals ‘waterboarding’ wilde beperken. Daarnaast steunde hij Saoedi-Arabië in zijn bloedige optreden in Jemen en legde hij sancties op aan het Internationaal Strafhof toen dat besloot een onderzoek naar Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan te starten. Pompeo geeft blijk niets met mensenrechten op te hebben. Hoe geloofwaardig ben je om van zo iemand een mensenrechtenprijs aan te nemen. Dat ondermijnt Sauytbays verhaal. Moeten we bijvoorbeeld geloven dat ze verplicht werd om de nacht door te brengen met een Han-Chinees? Om dan ongezien elke avond stiekem naar haar eigen huis te kunnen lopen. De Oeigoeren worden toch zo streng gecontroleerd?



Ko Ruijter, Maarssen.

Supermarkt | Zo asociaal kan je toch niet zijn? Nou, Jumbo wel

‘Vakbond: lonen gaan omlaag. Welnee, zegt Jumbo’, (AD 14-4). Jumbo, die rijke supermarkt die wij met ons gehamster nóg rijker hebben gemaakt, gaat bezuinigen op het personeel. Niet door ze te ontslaan, want daar moeten ze een goede reden voor hebben en dat kost ook geld door afvloeiingsregelingen. Nee, gewoon door functies die Jumbo geld kosten te laten vervallen. Zo asociaal kan je toch niet zijn in deze tijd? Nou Jumbo wel hoor. Ik hoop dat de vakbonden dit een halt kunnen toeroepen. Anders zijn de gevolgen voor de andere supermarkten niet te overzien. Misschien een idee om de supermarkten eens een weekje te mijden, misschien dat ze dan beseffen dat zij een van de weinige ondernemingen zijn die wel geld hebben verdiend.



Joke Ballijns, Schiedam.

Complotdenkers | Op censuur van ‘gekkies’ zit niemand te wachten

‘Angela kijkt tv’, (AD 14-4). Moet je wappies een podium geven op tv, zoals bij Filemon en de complotten, vraagt Angela de Jong zich af. Deze vraag is al vaker langsgekomen. Moet je Thierry Baudet of Wybren van Haga een podium geven bij Op1 of Jinek? Of het ‘kalifaatmeisje’ Laura Hansen bij Dit is M? De lijst is moeiteloos langer te maken. De vraag is wie dan moet gaan bepalen wat wel of niet op tv kan. Dat moeten we niet willen. We krijgen dan een soort staatstelevisie die voor ons uitmaakt wat we wel en niet mogen zien. Op censuur zit niemand te wachten.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

AstraZeneca | Een gecalculeerd risico

Met al die 60-plussers die liever niet met het AstraZeneca-vaccin ingeënt willen worden, wordt het lekker rustig op de weg. Want met een kans van 1 op 8000 op een (ernstig) verkeersongeluk stappen die mensen van hun levensdagen niet meer in een auto.



Eric Huisman, Eindhoven.

Politiek | Lekken van informatie is niet goed voor vertrouwen

Het schijnt een nationale sport te worden. Gaslekken, datalekken, vertrouwelijke stukken lekken. Is het nu zo moeilijk om met elkaar af te spreken dat er niets naar buiten zal komen voordat de maatregelen en de afgesproken procedures officieel worden bekendgemaakt? Zo schep je ook meer vertrouwen en temper je teleurstelling. Het dalende vertrouwen in de politiek wordt mede veroorzaakt door de loslippigheid van deze mensen, van wie je toch zou verwachten dat ze zich aan afspraken kunnen houden.



Ben Luiten, Voorschoten.

Geaardheid | Wil Rob Jetten het er nou wel of niet over hebben?

In de ‘Quote van de Dag’ (AD 13-4) vroeg Rob Jetten zich af waarom er altijd over zijn geaardheid wordt gesproken als het om klimaat of integratie gaat. Wel een bijzondere uitspraak van iemand die vorige week op tv meldde erg blij te zijn dat partijgenoot Vera Bergkamp, de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, een lesbienne is en daar later aan toevoegde dat de heer Tjeenk Willink homoseksueel is. ‘Selectief winkelen’ zou ik dat willen noemen.



Paul Lalleman, Rotterdam.

Naar school | Je kinderen met de auto brengen is ‘not done’

‘Trending Topics’, (AD 13-4). Eindelijk heeft Veilig Verkeer Nederland een actie opgestart om het autoverkeer rond scholen te verminderen. Hoog tijd, want het moet duidelijk worden voor ouders dat kinderen met de auto brengen, meestal alleen uit gemakzucht, echt niet meer kan en gevaarlijke situaties en overlast veroorzaakt. Ook draagt het niet bij aan het verkeersinzicht van de koters. Kind met de auto naar school moet ‘not done’ worden.



Ben Timmerman, Den Haag.

Spelprogramma’s | Geef mij maar onbekende Nederlanders op tv

Waarom zitten er steeds maar weer bekende Nederlanders in nieuwe spelprogramma’s. Ik ben ze zo zat. Als ik zo’n ‘bekende kop’ zie gaat de tv uit. Nodig eens onbekende Nederlanders uit. Een stuk leuker en vast verfrissend.



Jaap van Eijk, Terschelling.

CBR | Je rijbewijs verlengen op je 75ste? Geen probleem

De doorlooptijden bij het CBR voor het verlengen van een rijbewijs voor 75-plussers was tot een jaar geleden een kleine ramp. De kranten raakten er niet over uitgeschreven. Dus heb ik mij vorige week, vijf maanden vóór mijn 75ste verjaardag, met gemengde gevoelens gemeld bij het CBR. Binnen het uur had ik antwoord en vier dagen later had ik mijn nieuwe rijbewijs. Nu weet ik wel dat goed nieuws geen nieuws is, maar de snelheid waarmee het CBR nu de aanvragen voor het verlengen van een rijbewijs behandelt, is het vermelden waard.



Koos du Bois, Spijkenisse.