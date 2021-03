Reactie op verdeeldheid door coronacrisis: ‘Laat ook de kritiek eens meewegen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 4 maart in de krant verschenen over onder meer de coronacrisis en vegetarische producten.

Brief van de dag | De Belastingdienst volgt de regels maar gaat voorbij aan de praktijk

Sinds vorig jaar zitten we allemaal in een moeilijke situatie. We mochten wisselend wel of niet ons beroep uitoefenen. Ik bijvoorbeeld geef les. Ik geef cursussen. Mijn cursisten vallen voor een deel in de kwetsbare groep. Daarnaast huur ik bij een stichting en mag ik daar nu niet in. Oh, en ik geef op woensdag les in de avond tot 22.00 uur, dat kan niet binnen de avondklok. Aangezien ik dus grote kans loop op een boete geef ik nu geen les. Al mis ik het wel. Ik stuur mijn cursisten via mail inspiraties om ze ‘wakker’ te houden. Maar het persoonlijke contact mis ik. We deden alles volgens de regels. Handen ontsmetten, mondkapjes op als je gaat lopen, thuisblijven als je klachten hebt of in contact geweest was met iemand die ziekteverschijnselen had, ruim 1,5 meter uit elkaar, de tafels zijn 1,6 meter. Maar toch we mochten niet meer verder. Ik had 2019 een goed jaar. Ik had een zodanige omzet dat ik in 2020 geen gebruik kon maken van de nieuwe kleine- ondernemersregeling. Dus die heb ik niet aangevraagd, optimistisch als ik was. En toen stortte alles in door Covid-19. Ik haalde in 2020 dus niet de omzet die ik verwachtte eind 2019. Dus vroeg ik alsnog de KOR (kleineondernemersregeling, red.) aan, in april 2020. De belastingdienst was keihard en wist binnen een week te antwoorden. Ik had het te laat aangevraagd en kan er dus in 2020 geen beroep op doen. Dank je belastingambtenaar, dat je zo netjes de regels volgt. Wat je vergeet is dat de wereld op zijn kop staat en wij als kleine ondernemers hier nooit op in hadden kunnen spelen.



Renate van der Wel, Spijkenisse.

Verkiezingen | Door al die bezuinigingen hebben we nu de ruimte

‘Veel meer uitgeven valt goed uit te leggen’ (AD 3-3). Dank voor dit eerlijke verhaal van onder anderen hoogleraar economie Bas Jacobs. Wat helaas niet genoemd wordt in het artikel is dat wij dankzij de strikte bezuinigingen nu voldoende ‘vet op de botten hebben’ om tijdens deze crisis vele sectoren te ondersteunen. Een mogelijk volgende pandemie zal dan zonder deze steun moeten worden ondergaan, wanneer er niet op tijd bezuinigd gaat worden. Die pandemie komt er wanneer de intensieve veeteelt en bijbehorende luchtvervuiling niet worden aangepakt. Nieuwe regering, leg alstublieft niet alle lasten bij onze kinderen en kleinkinderen.



Natalie Noomen, Wormer.

Vegetarische producten | Ik wil minder vlees eten, maar nep is slecht voor mij

‘Opmars van nepvlees: goede zaak’ (Commentaar 3-3). Men is er trots op dat het assortiment ‘nepvlees’ zo is uitgebreid. Ik zou ook best wel minder vlees willen eten en een vervangend product willen gebruiken. Maar in heel veel nepvlees zitten smaakstoffen, zoals aroma’s, e621, gistextract, natriumglutamaat. Hier krijg ik heftige hartkloppingen van, waardoor ik mij flink beroerd voel. Zo gezond zijn deze producten voor mij niet. Ook in pakjes en zakjes stoppen ze deze smaakstoffen. Ik ben dus verplicht om natuurlijke producten te gebruiken, al is dit slecht voor de CO2-uitstoot.



Thérèse van Pelt, Hellevoetsluis.

Vaccinatie | Van de huisarts naar de specialist en weer terug

‘Er zijn echt lichtpuntjes, naast zorgen’ (AD 3-3). Als chronisch zieke (MS en kanker) kijk ik uit naar het moment dat ik mijn vaccinatie krijg. Maar de overheid solt met mij. Chronisch zieken zouden een beetje voorrang krijgen, maar op de website van de Rijksoverheid staat een schema waarin ik als 51-jarige tegelijk aan de beurt ben met gezonde mensen van 51 jaar en wel in mei. Ik wilde weten wie het vinkje achter mijn naam zet dat ik chronisch ziek ben. De huisarts zei dat ik via de medisch specialist gevaccineerd wordt. Beide medisch specialisten (neuroloog en oncoloog) meldden mij dat ik bij de huisarts moet zijn. Mijn neuroloog heeft uitgebreid gezocht hoe het in elkaar steekt en het is toch echt de huisarts die mij moet vaccineren. De GGD meldde op televisie, dat ik bij mijn medisch specialist moet zijn. Kastje, muur, kastje. Waar is mijn lichtpuntje?



Nathalie Klinge, Bergambacht.

Waarschuwing SCP | Laat ook de kritiek eens meewegen, dat zal helpen

‘Coronacrisis dreigt samenleving te splijten’ (AD 3-3). Het Sociaal en Cultureel Planbureau waarschuwt en vindt dat de overheid moet voorkomen dat de vlam in de plan slaat. Dat is dan geheel te wijten aan het niet-transparante optreden van het kabinet-Rutte. Grondwetten zijn de gedragsregels voor de overheid om de burger tegen de willekeur en machtsmisbruik van die overheid te beschermen. Grondrechten, die eigendom van de burger zijn, worden door diezelfde overheid al een jaar met voeten getreden. Het kabinet wil via haar mediakanalen maar één geluid laten horen. Tegengeluiden van deskundige artsen, immunologen, ondernemers, leerkrachten, worden niet serieus genomen. Een rapport van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC2020) wilde premier Rutte, ondanks eerdere toezegging, toch niet in ontvangst nemen. Andere meningen tellen kennelijk niet voor hem. In een buitenparlementair onderzoek naar de onderbouwing, proportionaliteit en nevenschade voor burgers, is Rutte niet geïnteresseerd. De overheid kan voorkomen dat de vlam in de pan slaat door kritiek te laten meewegen.



Paul Schermers, Apeldoorn.

Direct betalen | Regel dit wettelijk, dat is voor iedereen het beste

‘Internetwinkels moeten gewoon iets aanpassen’ (Brieven 2-3). Wat een prima idee van Desiree van der Donk. Als je op een ander adres of via een afhaalpunt een pakje wil laten bezorgen, moet je direct betalen. Niks achteraf betalen. Leg dit wettelijk vast. De internetwinkels zullen er misschien niet blij mee zijn. Maar het voorkomt wel heel veel ellende. Dus doen, zou ik zeggen. Dit is pas echte klantenservice.



Gert Stok, Capelle aan den IJssel.

Terreurverdachten | Dit is echt ongelofelijk

‘Wie kruist het juiste antwoord aan?’ (AD 2-3). Het is werkelijk niet te geloven wat er gebeurt. We geven asielzoekers uit Syrië eerst een verblijfsvergunning, gaan ze daarna berechten. Kunnen ze bij veroordeling op kosten van de belastingbetaler ‘genieten’ in de gevangenis. Verder blijkt nu dat er óók nog materiële steun aan groepen voor de, helaas onbegonnen, strijd tegen Assad is gegeven. Goed bezig.



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.