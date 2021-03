Reactie op verkiezingen: ‘Het tegengeluid van links levert vandaag electoraal te weinig op’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 17 maart in de krant verschenen over onder meer (post)stemmen en Lale Gül.

Brief van de dag | Het tegengeluid van links levert vandaag electoraal te weinig op

Wij zijn het gewend: mooie verkiezingsbeloften van politici. De lijsttrekkers buitelen in de media over elkaar heen in hun pogingen kiezers te lokken met beloften en doortimmerde plannen voor de volgende kabinetsperiode. Zeker in de huidige corona-gerelateerde economische malaise, is er veel achterdocht of we weer getroffen zullen worden door allerlei bezuinigingen en lastenverzwaringen. Tevens is er een toenemend besef dat er een eerlijker inkomensbeleid moet komen. Denk bijvoorbeeld aan de veelgehoorde wens om nu het minimumloon te verhogen dat een positief effect heeft op uitkeringen en vooral de AOW. Tenminste, als de koppeling met het minimumloon intact blijft. Dit is maar vraag, vooral als je de uitspraken hoort van enige politieke kopstukken. Zo is daar Wopke Hoekstra, die als lijsttrekker van het CDA al een paar zwaar beladen uitspraken deed. De duur van de WW moest maar gehalveerd worden. Of de eigen bijdrage voor een verpleeghuis moet zwaar omhoog. Werkloos worden in deze tijd, het overkomt velen. Ziek worden of gehandicapt raken met een plaatsing in een verpleeghuis en dan vervolgens financieel uitgekleed worden. Wat hangt ons boven het hoofd? Zal Hoekstra een wolf in schaapskleren blijken? Ook de minister-president kan niet zeggen of er alsnog bezuinigd moet worden en blijft maar rondbazuinen dat economische groei toch ook merkbaar moet zijn voor iedereen. Wat zal hiervan overblijven als de huidige malaise verder bestreden moet worden? Ik ben niet optimistisch, temeer omdat een tegengeluid van de linkse partijen waarschijnlijk niet voldoende electorale steun zal hebben.



M. van Loozen sr., Vogelwaarde.

Poststemmen | Het ministerie bleek doof voor waarschuwingen

‘Veel poststemmen ongeldig verklaard’ (AD 16-3). De soap rond het stemmen per brief is de zoveelste aperte blunder van dit kabinet, dat er een gewoonte van heeft gemaakt deskundige adviezen in de wind te slaan. Terwijl allerlei organisaties die zich inzetten voor ouderen van mijlenver zagen aankomen dat de bedachte systematiek heel wat ouderen veel te machtig zou zijn, is het ministerie van Binnenlandse Zaken hier doof voor gebleken. Dat zelfs leden van een stembureau het niet meer snappen, maakt deze kwestie er alleen maar lachwekkender op. Alhoewel ik niks moet hebben van ‘frauderoepers’, is de voedingsbodem gelegd voor dit soort idiote theorieën. Met dank aan een ministerie dat hautain en zonder enige reden goedbedoelde adviezen naast zich neer heeft gelegd.



Harry Verheul, Alkmaar.

Poststemmen 2. | Gewoon goed opletten

Volgens de Anbo een ongeluk dat je van verre zag aankomen. Het was prima geregeld. Stem-envelop en retour-envelop. De stempas moest los van het stembiljet in de retour-envelop. Er was een hele duidelijke handleiding bij. Even goed lezen en kijken. Wat kan er nog fout gaan? Dit ligt echt aan de stemmers en hoeft niet terug op het bordje van Binnenlandse Zaken.



J. de Graaf, Den Haag

Postemmen 3. | Die instructies zijn dus kennelijk toch niet zo goed

Als 8 procent van de stemmers zich met die enveloppen vergiste, kun je veilig concluderen dat de instructies niet deugden. Het argument dat die stemmen in de prullenbak horen omdat het stemgeheim niet kan worden gegarandeerd deugt ook niet. Die stemmers moeten toch echt gevoeld hebben dat dat niet lekker zat als alles in dezelfde enveloppe gaat. Ze stuurden de boel tóch op, omdat ze vonden en vinden dat hun stem zwaar weegt. Meetellen dus.



Rob Hooft van Huijsduijnen, Genève, Zwitserland.

Lale Gül | Onze wereld heeft een vrouw als Gül hard nodig

‘Publicist neemt het op voor bedreigde schrijfster Lale Gül’ (AD 16-3). De doodsbedreigingen voor schrijfster Lale Gül zijn volgens Yesim Candan het moment voor de Turks-Nederlandse gemeenschap om zich te laten horen. Mee eens. Eveneens dat de bedreigers moeten worden opgespoord en bestraft. Dat Yesim Candan zich kapot is geschrokken van alle bagger die is uitgestort over Lale Gül is misschien wel naïef, want we weten toch allang dat een categorie mensen - met streng islamitische opvattingen - in wezen de duivel zelf kan zijn? Een andere mening is levensgevaarlijk. Doodsbedreigingen, geestelijke mishandeling, een terreurbewind - het zijn nog maar een paar uitwassen die bij dit geloof voorkomen. Dat mag nooit gebeuren. Daarom is het onbegrijpelijk dat zo weinig mensen opkomen voor Lale Gül. Zij heeft moed getoond de misstanden van haar omgeving aan de kaak te stellen. Dat ze na de heisa een mediapauze heeft ingelast is veelzeggend en triest. Ik hoop dat ze niet in de vergetelheid raakt. Vrouwen zoals zij, heeft de wereld hard nodig. Wie staat op voor haar?



Tine Dorothy Kooiman, Texel.

Demonstratie malieveld | Niemand had daar iets te zoeken, dus niet zeuren nu

‘Amnesty wil onderzoek politiegeweld op Malieveld’ (AD 16-3). Te veel demonstranten op het Malieveld. Er wordt gevraagd te vertrekken. Daar wordt geen gehoor aan gegeven. Dan wordt het veld schoongeveegd en dan moet je niet gaan huilen als je een tikkie krijgt. Je had daar sowieso niks te zoeken, maar dat snappen de meeste mensen niet.



J. van den Berg, Capelle aan den IJssel.

Demonstratie malieveld 2. | Gelukkig zijn er nog foto’s

Wat een schandalige vertoning op het Malieveld, dat agressieve politieoptreden. Zie de foto: agenten en een hond die een demonstrant bijt. Stoer hè? Gelukkig zijn er foto’s en video’s. Jammer dat niet op elke helm een persoonlijk nummer staat, dan kun je die mannen persoonlijk aanklagen.



W. Franken, Dordrecht.

Moord Sarah Everard | Ouders, er is werk aan de de winkel voor uw zonen

‘We moeten over gedrag praten’ (commentaar 16-3). Beste Hans, dank je voor je commentaar over gedrag van mannen. Als moeder van inmiddels twee volwassen zonen is dit een stuk naar mijn hart. Als een man zich vergrijpt aan een vrouw doet hij die vrouw veel pijn en verdriet, fysiek en mentaal. Daarnaast beschadigt hij in mijn ogen zichzelf, degradeert zichzelf tot iemand die niet zijn hersenen gebruikt, iets wat ons mensen onderscheidt van diere, maar zich laat leiden door instincten en zich verlaagt naar het niveau van een dier. Jouw commentaar was heel duidelijk. Ouders, er is werk aan de winkel wat betreft uw zonen!



Hartelijke groet,

Lida van Wijk, Leerdam.