Reactie op verkiezingscampagne: ‘Inhoudelijk is het niet’

Brief van de dag | Ik verwacht de laatste dagen van de campagne wat inhoudelijkheid

Je zou verwachten dat het in de verkiezingscampagnes zou gaan over de zaken die er toe doen. We zitten met een onzekere toekomst waarin geregeerd moet worden met een realistische kijk. Het milieu en het klimaat moeten aandacht krijgen, maar ik heb nog niemand gehoord hoe het te rijmen is met de bevolkingstoename. Een miljoen huizen erbij betekent CO2-uitstoot, dus vervuiling. Biomassa? Wie heeft de oplossing en durft te zeggen dat de houtstook vervuilend is en dat die gestopt moet worden. Wie durft te zeggen dat we miljarden weggooien aan subsidie op biomassa? Ik hoor oneliners, maar concrete oplossingen met een realistisch karakter verneem ik niet. Wat ik als burger wil is een oplossingsgerichte aanpak. Iedereen vangt elkaar vliegen af, inhoudelijk is het niet. Legio problemen: de toeslagenaffaire en wat er nog meer boven water komt, schreeuwt om hervormingen. Kom met concrete voorstellen. Leg een hervormingsplan op tafel voor de toeslagen. Wat dat betreft durfde minister Hoekstra zich uit te spreken, juist of niet. Beter dan elkaar op onnozelheden aan te vallen. Wat de ict bij de overheid betreft vraag ik me weleens af waarom die geld blijft uitgeven aan ondeugdelijke systemen. Heeft de ict-sector zelf ook geen verantwoordelijkheid?



Als een ondernemer niet de juiste kwaliteit levert, wordt hij daar op aangesproken. Ik verwacht dat de komende week de zaken die er toe doen worden besproken, graag inhoudelijk. Waar we als kiezer iets aan hebben. Neefjes en nichtjes met een mening hebben we allemaal in de familie, daar hebben we geen debatten voor. Politici, ik reken op u.



Ad van Ekeren, Leerdam.

Interview meghan en Harry | Het koningshuis had de kans om te moderniseren

‘Meghan verdeelt Britten tot op het bot’ (AD 9-3). Allerlei termen vliegen voorbij. Schaamteloos, respectloos, dapper. Wie de Netflixserie The Crown heeft gezien proeft de sfeer van het dagelijks leven in het paleis. De helft van de serie zal op waarheid berust zijn, dat is nog genoeg om te begrijpen dat de vrouw van prins Harry net als prinses Diane niet paste binnen de paleismuren. Met de komst van Maghan hadden ze de kans om te moderniseren. Het is triest dat Harry het verlies van zijn moeder opnieuw beleeft en zich er daarom in vastbijt. Daarnaast is hij ook nog zijn broer kwijt die in dit geval moet kiezen voor het ‘Winsorbelang’. Eén ding is zeker, deze story kent alleen maar verliezers. Een trieste constatering.



Truus Groothuis, Culemborg.

Interview meghan en harry 2. | Moet dit allemaal op tafel?

Dit artikel is weer zo een staaltje van aandacht vragen. Ik houd van het koningshuis en ik kijk met verbazing naar The Crown, hoeveel onder het tapijt geschoven wordt. Maar ik vind het heel goed dat ellende binnenskamers blijft. Kijk je naar Harry en Meghan zonder het Koningshuis, dan blijven twee mensen over die alle ellende op tafel gooien. Miljoenen mensen hebben een rugzak van ellende. Zij verwerken het zelf of met hulp. Miljoenen mensen nemen afstand van hun familie uit onvrede over hun jeugd of vanwege onmin. En wie praat er nu niet over het kindje in mama’s buik op wie je wil dat het gaat lijken en wat je juist niet wilt. Is het nou echt nodig om hierover op tv te vertellen? Het is zoals het is en je hebt altijd een keuze om een andere weg in te slaan. Huppetee, en verder gaan met je leven.



Anita Remmerswaal, Wassenaar.

Redden vondeling | Verhaal heeft me geraakt

‘Het had anders kunnen aflopen’ (AD 9-3). Wat een prachtig verhaal in de krant van dinsdag over de vier brandweermannen, die er ruim twee weken geleden voor zorgden dat een pasgeboren baby uit een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam werd gered. Het verhaal over de vondst van het kindje en later de (terecht summiere) informatie over de jeugdige ouders raakten me destijds zeer. Bij het lezen van het verhaal realiseerde ik me pas dat er meer ‘hoofdrolspelers’ waren dan de baby en de ouders. De pure, zuivere en niet op sensatie beluste wijze waarop wordt verhaald van de redding, heeft mij net zo geraakt als de aanleiding voor het optreden van de brandweer.



Harry Verheul, Alkmaar.

Coronapaspoort | Lopen we straks wéér zo hopeloos achterop?

‘Den Haag dubt nog over een coronapaspoort’ (AD 9-3). Het zal weer niet waar wezen. Hebben ze nu nog niet geleerd en lopen ze nu nog steeds niet achter andere landen aan? Pak nu eens door. Denk met Brussel mee. Ik zie er van komen dat we, net als met de vaccinaties, weer hopeloos achterop gaan lopen bij andere landen. Met als gevolg dat de testen moeten blijven, vakanties achterop raken, mensen op bijeenkomsten nog niet vrij kunnen zijn, enzovoort. Kijk, en neem een voorbeeld aan landen die aan kop lopen.



Nina de Kwant, Rotterdam.

Kanker | Colonscopie was de redding voor mijn man

‘Ik had geluk: met verwijderen van de tumor was ik van kanker af’ (Brief van de dag 9-3). Gelukkig is mevrouw De Bruin-Bijl van de kanker af. In de beginfase van haar klachten adviseerde de huisarts een colonscopie en daar is mevrouw niet op ingegaan. Daarna volgt een lange weg van onder andere vier weken ziekenhuis en meerdere artsen aan het bed. Als mevrouw die colonscopie had geaccepteerd was haar veel leed bespaard gebleven. Mijn man kreeg drie jaar geleden darmklachten, een colonscopie bevestigde die darmkanker, en een operatie volgde. Een half jaar later weer klachten. Ik vroeg de chirurg weer om een colonscopie, hij vond het niet nodig. Op mijn aandringen toch gedaan en weer werd een kwaadaardige tumor ontdekt. Er volgde chemo en bestraling. Dit keer werd de ingreep zo ingewikkeld dat hij alleen in Amsterdam of Den Haag geopereerd kon worden. Het gaat nu heel goed met hem, de controles zijn nog steeds ‘schoon’. En bij de laatste controle zei de arts tegen mijn man: ‘De colonscopie en uw vrouw hebben uw leven gered.’



Gerda Albers, Leiden.

Wk in qatar | Het zijn voetbalstadions van ellende geworden

‘Kniel nu ook uit protest in Qatar’ (Commentaar 9-3). De voetballers en de bobo’s eromheen moeten bij het lezen van uw commentaar toch wel het schaamrood op hun kaken hebben staan? Geef het volk brood en spelen. Het wordt een WK van schaamte: iedereen die daar voetbalt of juicht is voor de nabestaanden en voor de uitgebuite arbeidsmigranten een klap in het gezicht. Het zijn voetbalstadions geworden van en door ellende.



B. Vrijhof - van der Geve, Rotterdam.