Reactie op verkiezingscampagne: ‘Rutte en Kaag mogen zich de grote winnaars noemen’

Coronadebat | Voor zetelwinst kan dus veel opzijgezet worden

‘Kamer steunt mokkend avondklok’ (AD 11-3). Alle partijleiders zeggen tegen premier Rutte: ‘we moeten versoepelen, de terrassen open, hogescholen open, weg met de avondklok’, enzovoort. Jammer dat de cijfers nog steeds niet echt een dalende trend laten zien, dus hoe dan versoepelen? Maar ja, met de verkiezingen in zicht willen ze zich graag populair maken bij de kiezer. Ook al verkleint dat de draagkracht van de maatregelen. Alles voor de winst, hè?



H. Groenewoud, Lisserbroek.

Campagne | Rutte en Kaag bij Jinek: het beste debat tot nu toe

Woensdagavond kruisten Mark Rutte en Sigrid Kaag de verkiezingsdegens bij Jinek. Het was een verademing om naar te kijken en te luisteren hoe deze lijsttrekkers met elkaar debatteerden. Twee mensen die respect voor elkaar hadden ondanks hun meningsverschillen en dat ook uitten. Inhoudelijk sterk van beide kanten, geen onophoudelijk geïnterrumpeer en gedram, maar elkaar laten uitpraten was het devies, en daarbij ook nog een grap en een grol. Dit was verreweg het beste debat dat we tot nu toe hebben gezien en waar we als kijker wat aan hebben. Met dank aan Jinek. Beiden mogen zich, wat mij betreft, de grote winnaars noemen. Als we er als kiezer voor zorgen dat Mark Rutte volgende week 51 zetels krijgt en Sigrid Kaag 25, dan hebben we de week daarna een nieuw tweepartijenkabinet met twee kroonjuwelen als premier en vicepremier.



H. Massier, Kropswolde.

Vaccin Janssen | Mooi resultaat dat zeker een straatnaam waard is

‘De vrouw achter het vaccin van één prik’ (AD 11-3). Wat een mooi resultaat van Hanneke Schuitemaker om samen met haar team het Janssen-vaccin te ontwikkelen. Slechts één vaccin is nodig om een goed resultaat te hebben. Misschien wordt er ooit nog wel een straat naar haar vernoemd, grapt u in het artikel. In Dordrecht lopen we dan op de feiten vooruit, want in het centrum hebben we hier al de Schuite(n)makerstraat.



Lida Markesteijn, Dordrecht.

WK Qatar | Wat gaat de KNVB besluiten? Boycotten?

‘Graszodenbedrijf is fijn voorbeeld voor KNVB’ (Brieven 11-3). Chapeau voor het Limburgse bedrijf om geen gras te leveren voor de stadions in Qatar. Terecht, ethisch niet verantwoord. Wat besluit de KNVB? Kunnen de voetballers zichzelf dan nog wel recht in de spiegel aankijken en aan al die slachtoffers denken die zijn uitgebuit en gestorven door de erbarmelijke arbeidsomstandigheden. Boycotten?



J. Hooimeijer, Barendrecht.

Cassettebandje | Die Lou Ottens is mijn held

‘We waren als kleine jongens die leuk aan het spelen waren’ (AD.nl 9-3) Lou Ottens mocht de cd een betere uitvinding vinden, zijn cassettebandje was voor mij veel belangrijker. Het cassettebandje stond voor vrijheid. Je kon je favoriete muziek tapen, en daar waar je maar wilde terugluisteren. In de auto, in het bos, op het strand of aan de waterkant. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80 met The Doors, Bowie en Talking Heads zijn voor mij ondenkbaar zonder cassettebandje. En in die zin is de onlangs overleden Philips-man, de uitvinder van dit alles, een held voor mij.



Maarten van Lankvelt, Veghel.

Meghan en Harry | Welke onthulling serieus te nemen is, blijft gissen

‘Middeleeuwse toestanden in het Britse koningshuis zijn onleefbaar’ (Brieven 11-3). Er is waarschijnlijk maar weinig wat deugt aan het Britse Koningshuis. Logisch. Wie in een dergelijk beschermde omgeving opgroeit, loopt nu eenmaal een groot risico behoorlijk van het padje te raken. In dat opzicht is het inderdaad bewonderenswaardig hoe het Nederlandse koningshuis zich als een groep redelijk normale mensen staande weet te houden. In dat opzicht ben ik het met Francinia Steenstra (Brief van de Dag 11-3) eens. Aan de andere kan snap ik niet waarom niemand door dat toneelstukje van Meghan en Oprah (met Harry in de bijrol) heen prikt. Het verdriet van Meghan, de geschokte blik van Oprah, de cliffhangers vlak voor reclame. Het is mij dan ook niet duidelijk welke onthullingen we serieus kunnen nemen.



Henk Hoorn, Zoetermeer.

Versoepeling | Iets te vroeg gejuicht bij bericht over sporten

Wat was ik blij: we mogen als ouderen weer sporten (voetballen). Gelukkig erkende premier Rutte het belang hiervan. Overlegd met een paar mederegelaars en toen was ik weer wakker. De jeugd traint tot 20.15 uur en wij staan al jaren ingeroosterd van 20.30 tot 22.00 uur. Maar... avondklok om 21.00 uur. Conclusie: het is weer gedaan met de (voor)pret. Helaas.



Ad van Ekeren, Leerdam.

Brief van de dag | Op de kandidatenlijst VVD en CDA geen specialist in dierenwelzijn

Het is tijd voor de volgende emancipatiegolf. Die van de dieren. Hun belangen worden sinds 2002 behartigd door een eigen politieke partij, met een achterban van dierliefhebbende kiezers. Afgaande op het groeiende succes van de partij zijn er steeds meer mensen die dierenwelzijn hoog op de agenda willen zetten. Onderwerpen als dierenwelzijn komen ook steeds prominenter terug in de programma’s van andere partijen. Zo kunnen kiezers verder kijken dan alleen de Partij voor de Dieren. Goed nieuws, want dierenliefhebbers zijn er natuurlijk in alle hoeken van het politieke spectrum. Geen enkele partij haalt een meerderheid, coalitievorming is dus essentieel. Hoe meer partijen dierenwelzijn in hun programma opnemen, hoe groter de kans dat er ook daadwerkelijk verbeteringen komen. Voor alle kiezers daarom: stem een dierenkandidaat binnen jouw partij de Kamer in. Op wieisjouwdierenkandidaat.nl kun je per politieke partij zien welke kandidaat dierenrechten belangrijk vindt en bereid is hier in de Tweede Kamer voor op te komen. Bijna alle politieke partijen hebben kandidaten die in meer of mindere mate het belang van dieren meewegen in hun politieke keuzes. Bíjna alle partijen. Want helaas, coalitiepartijen CDA en VVD schitteren door afwezigheid. Dat zij geen dierenkandidaat hebben, is net zo extreem als het gebrek aan vrouwen op de lijst van de SGP. Maar gelukkig is er genoeg te kiezen. Stem 17 maart op een dierenkandidaat. Als we het belang van dieren en hun leefomgeving laten meewegen in onze politieke keuzes, dan zal de hele samenleving daar uiteindelijk profijt van hebben.



Marjolein de Rooij, Overveen.

