Reactie op verpleeghuizen: ‘Je mag overal aan doodgaan, behalve aan corona’

Verscherping maatregelen | Zijn sportscholen heilig? Leg dat de horeca eens uit

‘Het kabinet wikt en weeg, maar de voet gáát op de rem’ (AD 3-11). Het zal toch niet zo zijn dat de aangekondigde maatregelen aan de ene kant gaat verbieden om met meer dan twee mensen naar buiten te mogen en de sportscholen waar men binnen op een kluitje kwijlt en hoest, gewoon open kunnen blijven? Zijn sportscholen heilig verklaard? Leg dit maar eens uit aan de horeca.



G. Wehrmeijer, Alphen aan den Rijn.

Verpleeghuizen | Kennelijk hoort de dood niet meer bij het leven

Waar wij met de coronamaatregelen aan voorbij gaan is dat onze ouderen koste wat kost gespaard moeten worden. Zij mogen niet ziek worden en sterven. Ik vind dit zeer schrijnend. Schijnbaar hoort de dood niet meer bij het leven, ook niet als je 85 bent. Als verpleegkundige in een verpleeghuis zie ik met lede ogen hoe deze kwetsbare ouderen in de laatste fase van hun leven, naastenliefde moeten ontberen. Je mag overal aan doodgaan, behalve aan corona. Lang zal je leven!



Suzanne Whelan, Son en Breugel.

Gezond verstand | Wat een prachtige brief

Een emotionele brief van Ray Aeckerlin aan Karel van Wolferen, de man achter Gezond Verstand. ‘Wat doet u als u zelf Covid-19 krijgt, claimt u dan zelf geen zorgbed?’ Dat vraagt Aeckerlin in zijn brief aan Karel van Wolferen. Volgens deze meneer is corona een kunstmatige pandemie. Een prachtige brief die duidelijk aangeeft hoe fout de oud-journalist de huidige situatie beziet en zo veel schade veroorzaakt in de bestrijding van deze grillige ziekte. Hoe blind kun je zijn?



Marga Thomassen, Voorhout.

Gezond verstand 2. | Geef hem een column!

‘Mijn ziekte vroeg al genoeg offers van mij’ (Opinie 3-11). Kan Ray Aeckerlin alstublieft een vaste gast in bijvoorbeeld Op1 worden? Of een vaste column in uw krant krijgen? Niets ten nadele van uw andere columnisten hoor! Ray, sterkte en blijf gezond!



Angela van Leusden Mulder, Leerdam.

Forum voor Democratie | Het leek een modeshow

‘Baudet kiest getrouwen’ (AD 2-11). Forum voor Democratie heeft drie nieuwe gezichten naar voren geschoven. Twee lachende dames: Eva Vlaardingerbroek en Nicki Pouw-Verweij. Het heeft meer weg van een modeshow dan van inzicht in wat goed is voor de politiek in Nederland. De derde is showmaster Joost Eerdmans (met Leefbaar Rotterdam is het niet gelukt). Wat hebben deze drie mensen, inclusief hun voorman Thierry Baudet, tot nu toe gepresteerd dat model kan staan voor een goede landelijke politiek? Alleen eigen belang staat bij het Forum hoog in het vaandel. Dit heet kiezersbedrog en geen inzicht in politiek die voor iedereen van belang is.



Cees van den Acker, Berkel en Rodenrijs.

Ajax-fortuna | Studio Sport knipt er heel vrolijk op los bij natrappen

‘Klassenjustitie, ik blijf daarbij’ (Column 2-11). Niet alleen scheidsrechters en VAR doen mee aan de klassenjustitie met betrekking tot Ajax. Ook Studio Sport. In de samenvatting van de wedsrijd Ajax - Fortuna Sittard waren er geen beelden of opmerkingen over het natrappen Neres én het uitblijven van een rode kaart. Alleen extra aandacht voor Brobbey die na een pass van Neres (die had er dus niet meer mogen gestaan) een doelpunt maakt. Bij de gele kaart van Jens Toornstra krijgen we meerde malen beelden en commentaar dat dit toch rood had moeten zijn. Goed dat Hugo Borst dit weer eens naar voren brengt, maar hij had wat mij betreft ook Studio Sport mogen noemen.



L. van der Moer, Rotterdam.

Ajax-fortuna 2. | Dit was tenenkrommend

Hugo Borst, je slaat de spijker op zijn kop. Tenenkrommend was het voor mij, 72 jarige Fortuna-fan, om te zien hoe scheidsrechter Mulder én van Pol Boekel menen hun (betaalde) hobby uit te kunnen oefenen: het neutraal leiden van een voetbalwedstrijd. Een grote blamage was het, zoals beiden Ajax te hulp schoten. Bah, wat een vertoning!



J. Dieters, Oostrum.

Russische inmenning | Neemt Tim Weiner ook een kijkje Bidens brein?

‘Poetin is in Trumps brein gekropen’ (AD 3-11). Tim Weiner heeft dus de gave in het brein van Trump te kunnen kijken? En wellicht ook in het brein van Poetin? Inmiddels zijn we wel gewend aan de anti-Trumpcampagne in ons land, en het AD doet er vrolijk aan mee. Misschien kan Tim ook in het brein van Biden kijken en wie daar zo al ingekropen zijn. Wanneer je niet de taal spreekt van de zogenaamde correcte politici ben je al snel een populist of zelfs racist. Gelukkig maar dat er mensen zijn die het allemaal zo goed weten.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Brief van de dag | Die geloofsintolerantie en geweld, het raakt me telkens weer enorm

Zo langzamerhand bekruipt mij meer en meer een gevoel van toenemende ongemak. We leven in een deel van de wereld waar we vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben. Toch worden moorden gepleegd omdat een andere mening of gedrag daar aanleiding toe geeft. Zo is er door de eeuwen heen heel veel gemoord uit naam van een god. Romeinen kruisigden christenen. Christenen doodden Arabieren tijdens de kruistochten. Recenter vochten katholieken en protestanten met elkaar in Noord-Ierland. Nu zijn het extremistische moslims die vinden dat ze mensen als ‘varkens’ moeten slachten. Kennelijk hoort zulk geweld bij ons mensen, en bij geloof in het bijzonder. Vaak zijn het mannen die deze verachtelijke daden plegen in naam van een godsdienst of gewoon omdat ze zich superieur voelen. Wordt het niet eens tijd om alle gelovigen te vragen dit moorddadige gedrag publiekelijk en altijd te veroordelen en er afstand van te nemen? Het zou helpen als dit vanuit die kringen massaal verworpen wordt. Keer op keer. Wees duidelijk. En als je in je hart vindt dat andere geloven en culturen verachtelijk zijn en met bloed bestreden moeten worden ga dan ergens wonen waar dat normaal is. Blijf niet hier want van strijd, oorlog en geloofsintolerantie knapt niemand op. Daar wil je toch niet bij horen? Het is beter voor iedereen om je plaats bij gelijkgestemden te zoeken. In dit deel van de wereld willen we geen censuur. Alles mag gezegd worden maar je blijft van elkaar af. Stop met dit geweld en veroordeel het. Het raakt me elke keer weer. Bedenk dat we samen een wereld te redden hebben en kwaadaardige ziektes moeten overwinnen.



Margriet van der Kooij, Rotterdam.

Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

