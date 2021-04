Reactie op versoepelingen: ‘Opnieuw vraag ik me af of wij wel van dit virus af willen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 21 april in de krant verschenen over onder meer de Super League en coronaregelsversoepelingen.

Brief van de dag | Niet alle financieel afhankelijke vrouwen zijn stiekeme zuiperds

Saskia Noort is verbaasd dat ‘vrouwen in Nederland nog steeds zo weinig werken’. Mij verbaast het dat Saskia blijkbaar niet in staat is onderscheid te maken tussen betaald en onbetaald werk. Ik ben zo’n ‘weinig werkende’ vrouw. Ondanks een hbo-opleiding, werk ik twaalf uur per week. Daarnaast doe ik het huishouden, de administratie en zorg voor mijn kinderen. Als ik fulltime zou werken, en dan de boodschappen zou laten bezorgen, een schoonmaker zou inhuren en de kinderen naar de bso zou brengen, dan zijn die mensen betaald aan het werk. Als ik dit zelf doe, is dat geen betaald werk, maar het is evengoed werk. Voordat corona toesloeg, zette ik me in voor de school van mijn kinderen. Leesmoeder, mee-naarschoolzwemmen-moeder, MR-lid. Ook geen betaald werk, maar niet minder waardevol. Het idee dat vrouwen die niet financieel onafhankelijk zijn een verkeerd voorbeeld geven aan hun kinderen, is te kort door de bocht. We geven geen verkeerd voorbeeld, alleen een ánder voorbeeld. Vrouwen die niet of parttime werken, hebben veelal meer tijd voor hun kinderen. Minder gestress in huis is vaak gunstig voor alle gezinsleden. Het zou zelfs kunnen dat het bijdraagt aan het in stand houden van het huwelijk. We laten kinderen zien dat het leven niet alleen draait om geld verdienen. Dat welzijn even belangrijk is als welvaart. Dus Saskia, niet alle financieel afhankelijke vrouwen zijn stiekem zuipende vrouwen met zenuwtikken, die niets snappen van belastingen en hypotheken en voor elke aankoop toestemming vragen aan hun man. Maar ja, met het verkondigen van die mening was jij in elk geval betaald aan het werk!



Astrid van den Arend, Hellevoetsluis.

Super League | Fans moeten zich tijdje afkeren van dit gedoe

‘Revolutie’ (AD Sportwereld 20-4). Volgens de voorzitter van Real Madrid is de Super League de redding van het voetbal, omdat zijn club net als die andere clubs bijna failliet is. Het is toch heel duidelijk dat dit komt door die idiote salarissen die de heren voetballers verdienen? Meneer Neymar verdient bij PSG 50 miljoen euro per jaar om vervolgens elke wedstrijd na een tikkie te liggen rollebollen als een speenvarken. Om misselijk van te worden. Met een salaris van pak hem beet 2 miljoen per jaar kan hij ook een prima leven leiden, hoor. Het zou een goed signaal zijn als alle voetbalsupporters zich eens een tijdje afkeerden van dit gekke gedoe.



Leen Reus, Zwijndrecht.

Rob de Wijk | We moeten het hebben van de zachte krachten

‘De Europese Unie is veel sterker dan wij denken’ (AD 20-4). Volgens Rob de Wijk gaan we met de EU de goede kant op, omdat zij zich beter aanpast aan de nieuwe wereldorde. Oppervlakkig gezien heeft hij gelijk, maar in de nieuwe wereldorde zullen geen materiële maar ideële belangen de eerste viool spelen. Als logisch gevolg van de veranderende tijdgeest, die met de dag meer doortrokken raakt van het alom onderschreven mensenrechten- of vredesideaal. Het ultieme doel dat weliswaar niet op je boterham te smeren is of zich leent voor beursnoteringen, maar waar een onverslaanbare kracht of hoop vanuit gaat, waar de Wijk in zijn boek, De slag om Europa, aan voorbijgaat. Daarvoor moeten we te rade bij de dichtregel van Henriëtte Roland Holst: ‘De zachte krachten zullen zeker winnen in ‘t eind’.



Wouter ter Heide, Zwolle.

Versoepelingen | De cijfers geven duidelijk aan wat wel en niet kan

We hebben te maken met het grootste aantal ic-opnames sinds vorig jaar april. Er is met een weektotaal van 54.000 nieuwe besmettingen sprake van het hoogste aantal sinds 9 januari dit jaar. Relatief gezien steken we uit boven ons omringende landen, waar de cijfers ook niet mals zijn. Met verbazing lees ik over ‘positieve signalen. Ik begrijp er eerlijk gezegd niet zo veel meer van. Opnieuw vraag ik me af of wij wel van dit virus af willen. Het beleid wordt vooral gestuurd door gedram om alles weer los te gooien, terwijl het feitelijk niet kan. Op het gevaar af versleten te worden voor negatieveling, zou het kunnen dat we met al deze versoepelingen aan de vooravond staan van een vierde golf. Ik hoop dat ik ongelijk heb.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Fieldlabs | Steek geld in versnellen en optimaliseren inenten

‘Met toegangstest en Fieldlabs moet land sneller van het slot’ (AD 20-4). Het nut van de Fieldlabs ontgaat mij. Als je een groep mensen met een negatieve coronatest naar muziek laat luisteren of een biertje laat drinken en daarna opnieuw test, mag je ervan uitgaan dat niemand positief test, tenzij de activiteit in een vleermuizengrot of op een Chinese markt heeft plaatsgevonden. Het enige wat je met deze experimenten meet, is de betrouwbaarheid van de coronatest. De overheid gebruikt deze proeven als goedmakertje om leuke dingen te doen voor een zeer kleine groep mensen. Ik denk niet dat het testen voor evenementen, of het bezoek aan museum of theater, of een dagje pretpark of dierentuin geaccepteerd wordt als het nieuwe normaal. Vorig jaar is al bewezen dat doorstroomlocaties prima te bezoeken zijn. Met meer gevaccineerden wordt dit alleen maar veiliger. Laten we het geld gebruiken om dat vaccineren te optimaliseren en te versnellen.



Jan van Erp, Simonshaven.

Willy van der Kuijlen | We zullen je niet vegeten

‘Dynamiet in de voeten’ (AD Sportwereld 20-4). Bij het overlijden van Nederlands topscorer, Willy van der Kuijlen, trekt de UEFA de stekker uit de grootste sport ter wereld. Voetbal is dood. We zullen je nooit vergeten...



Aart van Veen, Doorwerth.

Taakstraf | Logisch dat er tekort is, alles is hier vastgeregeld

‘Te weinig plekken voor jongeren met taakstraf’ (AD 19-4). De Raad voor de Kinderbescherming wil meer werkplekken voor jongeren met een taakstraf. Dat is geen nieuws. Rond de eeuwwisseling kwam een vertegenwoordiger van bureau Halt bij ons smeken een aantal jongens tijdelijk aan het werk te zetten. Op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn wij op dat verzoek ingegaan. Op een dag viel één van hen van een trapje, de derde of vierde trede. Hij liep een gebroken arm op. Ongelukje, kan gebeuren en gelukkig is het allemaal goedgekomen. De koude douche kwam van de Arbeidsinspectie die er als de kippen bij was om ons een forse boete op te leggen vanwege het onvoldoende kunnen aantonen van uitgevoerd toezicht op een minderjarige. Gaan wij dus nooit meer doen. Het probleem is dat dit land zichzelf volledig heeft vastgeregeld.



Ron Breda, Capelle aan den IJssel.