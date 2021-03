Reactie op volstromen kerk Urk: ‘Desnoods voorlopig sluiten’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 25 maart in de krant verschenen over onder meer het coronavirus en Feyenoord.

Brief van de dag | Betere uitleg van Feyenoord aan de supporters creëert meer steun

Er moet mij na het nieuws van de laatste dagen iets van het hart. Het lege stadion doet bij iedereen al een jaar pijn. 900.000 euro omzetverlies per thuiswedstrijd lijdt onze club. Dit terwijl na de winterstop begroot was op publiek. Dit maakt een gemiste omzet van 9 miljoen, uitgaande van tien thuiswedstrijden. Er zijn ook kosten teruggelopen. En spelers hebben geld ingeleverd. In de winterstop werd Lucas Pratto gehuurd en Aliou Balde gekocht, omdat het budget dat toeliet. Dit terwijl duidelijk was dat de omzet niet gehaald zou worden. Jörgensen werd niet verkocht, terwijl er belangstelling leek. Hiermee is gekozen voor verlies in het boekjaar, waar fans nu gevraagd wordt om steun. Volgens de directeur is dit 15 miljoen, terwijl 15 procent, zo’n 3 miljoen, al verplicht risico voor fans was. Ik gun de club het beste, maar ik heb er stevig moeite mee dat de directie in januari al bepaalde dit geld uit te geven. Geld dat volgens afspraak bij aanschaf van de seizoenkaarten, voor supporters gereserveerd zou worden. Nu wordt de slogan Samen overwinnen! gebruikt. Supporters willen Feyenoord altijd steunen. Maar zoals dit loopt, doet pijn. Denk aan kameraden die het zwaarder hebben dat de rest. Zij worden misschien aangekeken omdat zij geen support-shirt hebben. Verdeling zaaien onder fans mag nooit het gevolg zijn van dit exclusieve shirt. Graag zou ik een reactie zien, met rekenvoorbeelden. De 9 miljoen omzetverlies op de begroting zou namelijk niet moeten leiden tot een bijdrage van 18 miljoen door fans en enkele miljoenen van spelers. Betere uitleg kan voor meer steun zorgen. Rood witte groet,



Rick Ouwerling, Oud-Beijerland

Kerk Urk volledig open | Dit mag de overheid niet toestaan; desnoods dicht

‘Kerk op Urk stroomt vol’ (AD.nl 24-3). Wat een verbazing als ik een bericht zie dat de Sions kerk op Urk weer volledig opengaat. Ze luisteren al niet en laten 400 man toe zonder mondkapje en zonder afstand te houden. Dit gaat alle perken te buiten. Straks meer dan 1000 man in de kerk. Dit mag de overheid absoluut niet toestaan. Dan maar ingrijpen en desnoods de kerk voorlopig sluiten. Het overgrote deel van de kerken houdt zich wel aan de regels, maar deze club niet. Schandalig.



Henk Boom, Scherpenzeel.

Avondklok | Ik begrijp het niet meer

‘Nog een maand onder zwaar coronaregime’ (AD 24-3). Wat een lachertje, de avondklok van 21.00 uur naar 22.00 uur. Omdat het langer licht is en politie en burgemeesters dit adviseren. Oké, de temperatuur gaat omhoog, wat gaan we doen? We gaan gezellig in parken picknicken, maar terrassen mogen niet open. Terwijl zij meer controle kunnen uitvoeren. Want het niet in acht nemen van de coronaregels betekent een boete. Ik snap er niets meer van.



B. Peet

Uitspraken Aboutaleb | Sommigen praten al voor ze iets hebben uitgezocht

‘Bedoelde niet dat moslims een vrijbrief moeten krijgen’ (AD 24-3). Wat een nare ophef over de uitspraken die burgemeester Aboutaleb zou hebben gedaan over de ramadan. Sommigen denken dat ze de klok horen luiden, maar de klepel was niet zoek, nee, die was zelfs afwezig. Schandalige reactie van partijen die denken dat ze hun mond al open moeten doen voordat ze iets hebben uitgezocht.



Jaap Barendregt, Rhoon.

Gewoon.Bloot. | Wat een preutsheid toch!

‘Vooral positieve reacties na aflevering met naakt’ (AD 23-3). Wat is er gebeurd in dit land? Voetbalteams douchen met hun boxer-shorts aan, badpakkendagen in de sauna en iedereen in shock over een programma waarin mensen zich naturel tonen zonder geliposucte en gebotoxte lijven. In de jaren 70 en 80 was dit de gewoonste zaak van de wereld. Waardoor is die preutsheid ontstaan?



Arja de Bruijn-Ardon, Capelle aan den IJssel.

Corona Engeland | Britten zouden zwaar in problemen komen, toch?

‘Britten na-apen lukt ons niet’ (AD 24-3). Het Britse volk zou aangewezen zijn op gaarkeukens, na het verlaten van de EU. Hel en verdoemenis werden uitgesproken door die naïeve EU-lovers en andere meelopers richting het Verenigd Koninkrijk. De realiteit? Het vaccinatieprogramma loopt als een trein en met de uittreding, na wat aanloopproblemen, komt het ook vast dik in orde. Ziehier een land met forse ballen dat wel voor meer hetere vuren gestaan heeft, en er altijd sterker uitkomt.



Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel.

Ambassadeur rentenaar | Een inspirerende man

‘Heel Baghdad kent de tuintafels van de Nederlandse ambassadeur’ (AD 24-3). Mooi om het artikel over Michel Rentenaar te lezen. Een inspirerende man die veel over heeft voor zijn werk en hoop geeft in moeilijke omstandigheden. Het gaf mij een beeld van wat er gedaan wordt met ontwikkelingshulp. Geen weggegooid geld zoals vaak, ook door mij, wordt gedacht. Maar nuttig besteed geld. Mooi!



Diane Vos, Arnhem.

Corona Engeland 2. | Maak er geen wedstrijd van, prik zo snel mogelijk

In Nederland is acht procent gevaccineerd. De artikelen over vaccineren lijken steeds meer op verslagen van sportwedstrijden. We hebben de voorlaatste plaats verlaten en staan nu in de middenmoot. Landen als het Verenigd Koninkrijk en Servië gaan momenteel aan kop. Van een eerlijk wedstrijdverloop met deze landen is echter geen sprake. In het Verenigd Koninkrijk is er geen pauze ingelast voor het vaccin van AstraZeneca en in Servië kunnen de mensen zich ook met vaccins uit Rusland en China laten inenten. Wat mij betreft gaat het er meer om dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd kan worden met welk goedgekeurd vaccin dan ook. Sportief gezien zal het mij worst wezen welk land er met de kampioensschaal vandoor gaat.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Feyenoord | Dat shirt is een geweldige geste van Feyenoord

‘Ik moet dit doen, al is niet iedereen fan van mij’ (AD 19-3). Tot mijn grote verrassing ontving ik een e-mail van Feyenoord met de mededeling dat ik het uitshirt voor seizoen 2021/2022 tegemoet kan zien. Dit omdat ik vorig jaar heb aangegeven geen teruggaaf van de aanschaf van mijn seizoenkaart te willen. Ongeacht hoe het seizoen zou verlopen. Ik vind dat een geweldige geste.



Arjan Verkerk, Spijkenisse.