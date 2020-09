Reactie op wildplasser Marco Kroon: ‘Zelden zo’n zeldzame zeikerd gezien’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 4 september in de krant verschenen over onder meer het thema ontwikkelingshulp en de wet.

Column Eus | Eerst veiligheid op straat maar eens op orde krijgen

‘Bajesboek’ (AD 3-9). Het is toch wat. Zit je in de bak en kan je niet eens je vrouw en kinderen knuffelen tijdens de coronacrisis. Wordt je dubbel gepakt volgens Eus. In dezelfde krant lees ik dat ouderen met een bankpaswisseltruc veel geld afhandig wordt gemaakt. Het zullen je ouders maar zijn. Je hebt ze ook al maanden niet kunnen knuffelen en nu dit ook nog. Dan pas ben je dubbel gepakt Eus!! Die gevangenen zitten er niet voor niets. Ik begrijp dat het politiek niet hoog op de agenda staat om hun bestaan wat menselijker te maken. Eerst de veiligheid thuis en op straat maar eens op orde krijgen.



Jan Brouwer, Ede.

Column Eus II | Özcan vergeet één ding

‘Bajesboek’ (AD 3-9). We mogen het welzijn van bajesklanten niet uit het oog verliezen. Maar Özcan, je vergeet één ding, ze hoeven daar niet te zijn, ik heb mij ook altijd goed gedragen en heb de bajes nooit van binnen gezien.



Johan Arentshorst, Woerden.

Stemmen | Verplaats de verkiezingen naar de ‘vrije’ zondag

‘Coronaproof stemmen: schermen en schoon potlood’ (AD 2-9). In de maatregelen die minister Ollongren aangekondigd heeft om de komende Tweede Kamerverkiezingen coronaproof te laten verlopen, mis ik er eentje: stemmen op zondag in plaats van op woensdag. Uit mijn jarenlange ervaring als stembureaubemanningslid weet ik dat veel mensen vóór het werk, tijdens de middagpauze of ná het werk (of school) komen stemmen. De rest van de dag is het rustig. Als we op zondag zouden stemmen, wordt de drukte verspreid over de hele dag, zodat afstand houden op het stembureau gemakkelijker wordt. Mogelijk trekt het zelfs méér mensen naar het stembureau, omdat ze de hele dag de tijd hebben. Trouwens: waarom op zondag? Maak van die verkiezingswoensdag een verplichte landelijke vrije dag, dan komt ook de zondagheiliging niet in de knel en kunnen we het Feest van de Democratie echt een feest noemen.



Martin van Raay, Culemborg.

Wet | Een harde confrontatie

Een burgemeester vertelde mij ooit eens: ,,Een wet maken voor een ander is zo simpel totdat je er zelf mee wordt geconfronteerd!’’



Harm Godwaldt, Den Haag.

Wildplassen | Zelden zo’n zeldzame zeikerd gezien als Kroon

‘Oorlogsheld Marco Kroon vecht boete voor wildplassen aan’ (AD 3-9). Hij heeft wel toegegeven dat hij aan het wildplassen was tijdens carnaval in Den Bosch, maar een boete voor zijn uitermate onvolwassen gedrag volgend op dat wildplassen gaat hem dan weer te ver. Er zouden te weinig plaszuilen zijn geplaatst, dus ja, wat moet je dan? Kroon zou bovendien ook nog lijden aan een chronische urologische aandoening, waardoor hij vaker moet afwateren. Zelden zo’n zeldzame zeikerd gezien, waarvoor wederom plaats in de krant wordt ingeruimd.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Halsema | GroenLinks heeft enorme klomp boter op het hoofd

Nu Ferd Grapperhaus de corona-regels aan zijn laars heeft gelapt, wordt in Nederland volop gediscussieerd of hij nog wel geloofwaardig is, en in zijn functie kan/mag blijven. Persoonlijk vind ik het een lastige, omdat Grapperhaus als persoon integer op me overkomt. Geloofwaardig vanuit zijn functie vind ik hem evenwel niet, al dan niet tijdelijk. Dat de PVV om zijn aftreden schreeuwt, is niet verrassend. Die partij heeft het schoppen om het schoppen tot kunst verheven. Maar dat GroenLinks dezelfde mening durft te roeptoeteren, getuigt van een enorme klomp boter op het hoofd. Waar waren diezelfde linkse rakkers, toen de GroenLinks-burgemeester van Amsterdam Femke Halsema genadeloos door het ijs zakte met haar oliedomme deelname aan de BLM-demonstratie op de Dam, zonder mondkapje?



G.J. Bergwerf, Sliedrecht.



Ontwikkelingshulp | Ga ook eens nadenken, minister Sigrid Kaag

Het staat niet eens in het woordenboek van de landen waaraan we 4 tot 5 miljard euro per jaar verspillen: samenwerking. Ontwikkelingssamenwerking. Zelfs fotorolletjes worden niet meer ontwikkeld. Wat of wie valt er nog te ontwikkelen? Besteed die 5 miljard aan onze politie, zodat we ons hier weer wat meer ontspannen en veilig kunnen voelen. Niemand weet waaraan het geld wordt besteed. Wel is duidelijk dat terreurinstellingen die moorden plegen gretig gebruikmaken van Nederlandse subsidies via ontwikkelingstegenwerking. En dat is zeer kwalijk, waarvoor ik me als Nederlander schaam en waarvoor ik elk jaar moet betalen. Ga ook eens nadenken, minister Sigrid Kaag.



Peter Straub, Haastrecht.

Brief van de dag | ‘Geen interesse voor antwoorden op Kamervragen, tijd voor actie’

Dag Lisa Westerveld en Hugo de Jonge. Er zijn veel meer kinderen en jongeren voor wie geen plek te vinden is in de zorg. Wij zijn 2,5 jaar bezig geweest om de juiste zorg te vinden voor onze dochter Sanne (nu 16 jaar). Twee jaar geleden heeft zij diagnose autisme gekregen. Bij het zoeken naar de juiste zorg heeft zij tweemaal een suïcidepoging gedaan. Ze heeft een aantal keer een weekje in een crisisopvang gezeten en als daar geen plek was, stelden wij haar veilig thuis. Als ouders sta je met je rug tegen de muur en de mensen in de zorg ook. Na haar laatste poging ben ik een half jaar thuis gebleven, 24 uur per dag met haar thuis en naar therapie. We wilden intensievere therapie voor Sanne. Het autismeteam Groningen is samen met ons, drie psychologen en de directeur twee maanden bezig geweest een plekje te vinden voor Sanne. Bij de ene werd ze geweigerd vanwege haar autisme, bij de andere vanwege haar suïcidaliteit, dan weer omdat ze zelf hulp wilde. Sanne wil hulp en wil niet dood. Uiteindelijk, met hulp van de NOS, hebben we een plekje in Zwolle. Wij zijn vele problemen tegengekomen in 2,5 jaar. Dat is erger geworden door het af te schuiven op de gemeente. Zorg die zomaar stopt, instellingen die sluiten, zelfmoordpogingen die toenemen door gebrek aan juiste hulp, kostenbesparing door het verkorten van afgegeven indicaties, verkeerde of dubbele diagnoses en zo kan ik nog wel even doorgaan! Ik ben niet zozeer benieuwd naar de antwoorden op de vragen die aan de Kamer gesteld zijn, ik ben veel meer benieuwd naar de acties van de politiek. Want het is écht tijd voor actie!



Maaike Brilstra, Groningen



