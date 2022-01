Reacties op 2G-beleid: ‘Frankrijk stapt over, wanneer volgt Nederland?’

‘Het begrip ‘Gooise matras’ bestaat al tientallen jaren, maar heeft nu wel een zeer beladen betekenis’ en ‘Laat de koppeling tussen minimumloon en AOW in stand’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 18 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

2G-beleid | Volg snel het voorbeeld van die andere EU-landen

‘Frankrijk kiest voor 2G en booster’ (AD 17-1). Eigenlijk is het heel simpel. In verwoede pogingen het coronamonster te beteugelen kun je kiezen alles op slot te doen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een 2G-beleid waarbij alleen gevaccineerden of genezen mensen de vrijheid wordt terug gegeven. Bij de eerste optie raak je onevenredig hard die mensen die hun bestaan als sneeuw voor de zon zien verdwijnen; niet ideaal dus. Bij de tweede optie beloon je iedereen die de moeite heeft genomen zich middels vaccinatie en daarbovenop een booster zichzelf en anderen te beschermen. Gevaccineerden hebben zich veel te lang laten gijzelen door een minderheid die het vertikt om die prikken te laten zetten. Frankrijk stapt over op het 2G-beleid, net als Italië en Oostenrijk. Wanneer volgt Nederland?



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Voice of Holland | The Voice of Holland is niet als enige besmet

‘Heeft The Voice nog toekomst?’ (AD 17-1). Ja, volgens voormalig regisseur Bert van der Veer. Hij verwacht dat het programma kan doorgaan, nadat de dubieuze personen zijn vervangen. Is het zo simpel? Ik zal vast niet de enige zijn die nu schoon genoeg heeft van al die talentenjachten. Door de ontwikkelingen is niet alleen The Voice besmet, maar komen ook andere programma’s in een ander daglicht te staan. Bij Idols, X-Factor en Holland’s Got Talent was namelijk dezelfde kliek van personen betrokken. Het lijkt er bovendien op dat die kliek alsmaar uitdijt. Het begrip ‘Gooise matras’ bestaat al tientallen jaren, maar het krijgt nu wel een zeer beladen betekenis.



R. Kroese, Voorschoten.

Gronings gas | De inhoud van contracten was bekend bij de belofte

‘Naturlijk laten we Duitsers niet in de kou staan’ (Commentaar 17-1). Ik kan het vaak met Hans Nijenhuis eens zijn, maar in het commentaar van gisteren zit hij er naast. Groningers wonen naast de Duitsers en tanken daar. Prima mensen, die we alles gunnen. Ook ik kom er graag. Waar het om gaat is dat het kabinet-Rutte lll beloofde dat de gaskraan dichtging. Zij kenden de details van de contracten. Er is dus gelogen. Om iedereen gerust te stellen. Maar een dag na het aantreden belooft de premier ‘van alle Nederlanders’ bij een bezoek aan onze gewaardeerde oosterburen dat ze meer gas krijgen omdat Poetin niet genoeg levert en het Westen niet genoeg voorraad heeft aangelegd. De bevingen zullen aanhouden. De Groningers stonden vorige week in de kou bij het ophalen van de vergoeding, soms met rolstoelen en rollators. Daar komt de woede vandaan. Alles bij elkaar geldt: veiligheid eerst. Dan warmte. Contracten kun je afkopen. Nee, ondankbaar is de Groninger zeker niet. Wel realist. Dus sorry Hans, je mist het punt: Groningen betaalt de rekening voor beloftes van een zwalkend beleid van diverse kabinetten.



Lex Makkinje, Groningen.

Debat regeringsverklaring | Het zou een feestje van de democratie moeten zijn

Deze week legt het nieuwe kabinet de regeringsverklaring af. Als je van debatteren houdt is dat een feestje. Maar in onze Tweede Kamer is er nauwelijks sprake van debat, laat staan van een feestje. Respectloze beledigingen zullen door de zaal schallen. Het niveau ligt niet hoog. Het zou fijn zijn als onze volkvertegenwoordigers eens naar elkaar zouden luisteren, zonder oordeel. Je mag het niet eens zijn met elkaar, maar houd het beschaafd. Daar hebben we behoefte aan. Het zou ook een verademing zijn als politici hun telefoontjes zouden thuislaten. Want als je op je telefoon kijkt, luister je niet. Een echt debat draait niet om overtuigen, maar om het uitwisselen van perspectieven en het vinden van een gemeenschappelijke basis.



Gert Visser, Krimpen aan den IJssel.

Ouderen | Let op, voor je het weet ben je zelf een oudere

‘Wijs ouderen niet voor alles aan als schuldige’ (Opinie 15-1). Wat een mooi opiniestuk in het AD van zaterdag van Gusta Willems van de KBO-PCOB over de op de ouderen gerichte wijsvinger waarmee zij de schuld voor alle ongemakken van deze tijd krijgen toebedeeld. Het wordt tijd dat wijze mannen en vrouwen in Den Haag zich realiseren dat zij ooit tot deze generatie zullen behoren en dat zij ook graag willen blijven profiteren van vooruitgang en levensvreugde. Dus laat bijvoorbeeld de koppeling tussen minimumloon en AOW in stand, zodat al die ouderen, die hard hebben gewerkt en hebben betaald voor de welvaart deze ook behouden. Laat ze niet in de steek, want voordat je het weet ben je zelf oud en word je ook als ‘schuldige’ aangewezen.



Cees van Lochem, Zoetermeer.

Silvio Berlusconi | Dan kan Trump het ook niet laten lopen natuurlijk

Ik lees dat Berlusconi op zijn 85ste een gooi gaat doen naar het presidentschap. Ik ben bang dat we van Trump dan ook nog wel een poosje plezier zullen hebben.



Dick Klein, Hardinxveld Giessendam.