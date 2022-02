Reacties op aanhoudingen artiesten: ‘Laat ze hun geld uitgeven aan gedragsdeskundigen’

‘Een verplichte opname lijkt me op zijn plaats voor Lil Kleine’ en ‘We maken onszelf een zwak sportlandje’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 17 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Artiesten | Laat ze hun geld uitgeven aan gedragsdeskundigen

‘Glennis Grace op vrije voeten na drie dagen in cel’ (AD 16-2). Glennis Grace en recidivist Jorik Scholten bewijzen andermaal dat geld en bekendheid een giftige cocktail vormen waarmee vooral leeghoofden zich bij herhaling enorm voor schut zetten. Natuurlijk dienen de bekende advocaten zich weer bij bosjes aan om recht te praten wat enorm krom is. In plaats van dure advocaten zouden deze twee over het paard getilde artiesten er goed aan doen hun geld te besteden aan gedragsdeskundigen die ze wellicht enig vermogen tot reflectie kan bijbrengen. In combinatie met een gepaste straf lijkt mij dat heel veel beter dan een advocaat laten roepen dat zijn cliënt zich niet herkent in het geschetste beeld. Daarmee wordt de blamage alleen maar groter.



Harry Verheul, Alkmaar.

Artiesten II | Verplichte opname of tbs

‘Madame Tussauds haalt beeld van Lil’ Kleine weg’ (AD 16-2). Wat een ranzig en agressief persoon. Dat dit in Nederland allemaal mag. Uit niets blijkt dat hij respect heeft voor vrouwen. Een verplichte opname lijkt me op zijn plaats. Mag ook tbs zijn.



Bert Balzer, Numansdorp.

Giften politieke partijen | Misschien legaal, maar echt goed voelt het niet

‘Tweede Kamer: giften aan partijen maximaal een ton’ (AD 16-2). Gulle gevers mogen straks nog maximaal een ton schenken aan een politieke partij. Wat een klap in het gezicht moet het zijn voor die gulle gevers, die hun overtollige geld nu anders moeten besteden. Gelukkig voor hen bestaat er nog wel de gelegenheid om via stichtingen en verenigingen meer dan een ton te schenken. Dit soort berichten maakt mij argwanend. Hoe meer geld iemand schenkt, hoe groter is de kans dat die persoon (al dan niet via een stichting) invloed heeft op de standpunten van een politieke partij. Het zal allemaal wel legaal zijn, maar het voelt gewoon niet goed. Zeker niet als je bedenkt dat dit soort schenkingen ook nog eens fiscaal aftrekbaar is.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Olympische Spelen | De experts zaten er deze keer volledig naast

‘Gepruts’ (AD Sportwereld 16-2). Voorafgaand aan de Olympische Winterspelen wisten de mensen die er verstand van menen te hebben het zeker: zowel de vrouwen als de mannen zouden op het onderdeel ploegenachtervolging in Peking niets anders halen dan goud. Een mooie gelegenheid voor Irene Schouten om haar derde gouden medaille in de wacht te slepen, terwijl de ‘oudjes’ Wüst en Kramer andermaal naar olympisch goud zouden schaatsen. De experts hadden het volledig mis, slechts de bronzen medaille van de vrouwen was de schamele oogst. De mannen eindigden op een vernederende vierde plaats. Maar gelukkig weten diezelfde experts nu waarom het allemaal faliekant is misgegaan.



Peter Hoevenaars, Hellevoetsluis.

Olympische spelen II | Jammer, maar het was genieten de laatste jaren

Hockeysters die niet hard willen worden aangepakt, individuele schaatsers die geen team vormen, een schaatscoach die zichzelf belangrijker vindt dan het landenresultaat. We hebben de beste jaren achter ons liggen, we maken onszelf een zwak sportlandje. Jammer, maar ik heb de laatste 45 jaar wel genoten.



Erik Rotteveel, Wateringen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Oekraïne | Geef het land een neutrale status, net als Finland

‘Rusland zaait verwarring’ (AD 16-2). Al vanaf de jaren 90 verzet Rusland zich tegen het uitbreiden van de Navo naar zijn grenzen. Men is in 1991 overeengekomen dat het toen net herenigde Duitsland (na de ineenstorting van het communisme) lid kon blijven van de Navo. Deze overeenkomst kwam vooral tot stand door de toenmalige leiders van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland. Maar het Westen begon kort daarna met uitbreidingsplannen. Later kwam daar onder luid Russisch protest ook nog een raketschild bij in Polen en Tsjechië. Wat is er op tegen om net als Finland en Oostenrijk, Oekraïne dezelfde neutrale status te geven en dat schild te verwijderen?



Bert van Achteren, Rotterdam.

Vroeg voorjaar | Deze tekenen zijn er wel vaker, het is niet vreemd

‘Lammetjes, grutto’s en sneeuwklokjes, allemaal véél te vroeg’ (AD 16-2). Dit berichtje riekt een beetje naar het door de strot duwen van het klimaatprobleem. Sneeuwklokjes zijn er altijd in deze tijd. Schapen zijn vruchtbaar van augustus tot december en afhankelijk van wanneer ze gedekt worden, zijn er na 147 dagen lammeren. In de schaapskooi waar ik vrijwilliger ben, soms al eind januari. Dus wat verstaan we onder vroeg? De grutto ‘hoort’ eind februari Nederland binnen te vliegen. Dus graag meer van deze explosieve positieve berichten, maar zonder het onderhuidse klimaatprobleem.



Wim van Zijl, Gouderak.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.