Reacties op aankoop De Vaandeldrager: ‘Van Engelshoven verdient alsnog een rode kaart’

De Vaandeldrager | Van Engelshoven verdient alsnog een rode kaart

‘Iedereen ingeseind over koop, behalve Baudet’ (AD 29-12). Tekenend voor dit zwalkende demissionaire kabinet is de manier waarop minister Ingrid van Engelshoven heeft geblunderd bij het informeren van de Kamer over de voorgenomen koop van De Vaandeldrager van Rembrandt. In al haar wijsheid besloot deze politieke brekebeen, op basis van haar persoonlijke inschatting, dit niet eenduidig te doen. Daar waar bijna alle fractievoorzitters geïnformeerd werden, deed zij dit niet of anders bij Thierry Baudet en Geert Wilders. Het is een gotspe dat een bewindspersoon dit onderscheid durft te maken. Baudet en Wilders hebben om minder in de Kamer de kat de bel aangebonden; ik zou beiden (die mijn politieke voorkeur niet hebben) willen adviseren hier met terugwerkende kracht de rode kaart voor te trekken. De gepredikte nieuwe bestuurscultuur is een holle frase als een bewindspersoon zich deze gedraging durft te permitteren.



Harry Verheul, Alkmaar.

Criminaliteit | De overheid moet zelf eens in de spiegel kijken

‘Wij moeten onszelf allemaal de vraag stellen of we de grenzen niet kwijt zijn’ (AD 29-12). Gerrit van der Burg, de hoogste baas van het OM, oogt niet als een grapjas, maar is het wel. Jaren is er bezuinigd op politie en justitie. Tienduizenden burgers zijn slachtoffer van de toeslagenaffaire geworden, waarbij rechters en de Raad van State de falende overheid ruimhartig hielpen. En nu moeten wij onszelf de vraag stellen of we de grenzen niet kwijt zijn. Get real, zeggen de Amerikanen dan. Hier had moeten staan: ‘De overheid moet eens flink in de spiegel kijken en de burger in 2022 meer respect betuigen en vooral beter bedienen.’



Jan Tolsma, Leiden.

Criminaliteit II | Ouders zouden zelf veel meer moeten censureren

‘Tieners vaker betrokken bij moord en extreem geweld’. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je de actiefilms ziet op tv, waar horen en zien je vergaat door zo veel agressie. Het wegmaaien, doodschieten en -steken, het kan niet bloederig genoeg. Het wordt jongeren als het ware met de paplepel ingegoten en op den duur als volkomen normaal ervaren. Ouders zouden zich daarvan meer bewust moeten zijn. En een landelijke censuur zou ook niet zo gek zijn. Jonge mensen (kinderen) hebben nog weinig onderscheidingsvermogen. Dit aanzetten tot geweld is funest voor onze samenleving, want jong geleerd is oud gedaan.



Marga Thomassen, Voorhout.

Column Özcan Akyol | Met afgezaagde termen van ministers lukt het niet

‘Pak dwazen die ambulancepersoneel belagen, nu eens een keer echt aan’ (Column 29-12). Eus is boos, en terecht. Hoewel zijn verontwaardiging over geweld tegen ambulancemedewerkers een terugkerend thema is in deze tijd, is hij ook boos op de minister en de rechter. Iedere minister (Grapperhaus voorop) leert tijdens de module crisiscommunicatie ‘standvastig en serieus’ te communiceren. Dat ze daarmee inmiddels een karikatuur van zichzelf zijn geworden, leren ze op de terugkomdag. Zowel politie als OM wil best strenger straffen. Het zijn de rechters die het verhaal van verdachte zielig vinden en wéér een zoveelste kans geven. Geweld tegen hulpverleners is een mooi thema om minimumstraffen eens uit te proberen.



C. Lamens, Swifterbant.

Radio 538 | Qmusic profiteert weer

‘Dane totaal verrast door vertrek uit ochtendshow 538' (AD 29-12). Tijden veranderen, maar ik mis het 538 van Erik de Zwart en Edwin Evers. Nu wordt per direct Frank Dane vervangen door de puberale Wietze de Jager, jaren geleden nog afgedankt door concurrent Qmusic, die er al lachend met de winst vandoor ging en ook nu weer zal profiteren. Er wordt vaak gezegd dat het vertrek van Evers zorgde voor dalende luistercijfers, maar het is vooral het steeds wisselen van programmeringen met kwalitatief matige dj’s waardoor luisteraars naar de concurrentie vertrekken.



Jonas van Rijsbergen, Veldhoven.

