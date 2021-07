Reacties op aanslag op Peter R. de Vries: ‘Eigenwijze houding is hem fataal geworden’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 8 juli in de krant verschenen over onder meer de aanslag op Petre R. de Vries, de minimumprijs voor bier en wijn en rouw op het werk.

Aanslag Peter R. de Vries | De onderwereld is al jaren de baas in Amsterdam

‘Moordaanslag op Peter R. de Vries’ (AD 7-7). Het is onvoorstelbaar dat het onvoorstelbaar wordt gevonden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries in Amsterdam werd neergeschoten. De onderwereld heeft het in de hoofdstad al jaren voor het zeggen.



M. van der Kroon, Den Haag.

Aanslag Peter R. de Vries 2. | Misschien gaan we nu zien in wat voor land we leven

De eigenwijze houding van Peter R. de Vries is hem uiteindelijk dan toch fataal geworden om beveiliging te weigeren, want daar deugde niets van. Hopelijk overleeft hij dit en dan is nog maar de vraag hoe. Velen zullen zich ook inmiddels afvragen in wat voor land wij leven, waar vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat. Misschien moeten we ons eens realiseren dat hier culturen zijn gevestigd die zich totaal niets van onze rechtsstaat aantrekken en hier hun eigen regels hanteren. Er is al zo vaak gewaarschuwd dat de nieuwe onderwereld zich steeds meer vermengt met de bovenwereld en meedogenloos en niets ontziend toeslaat. Tot op heden werd het gebagatelliseerd door minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en zijn voorgangers, die óók dachten dat het allemaal wel erg mee viel. Misschien gaan die oogkleppen eens af. Maar het kan zijn dat het kalf verdronken is als men de put dempt.



Guda Bes-Foeth, Krommenie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aanslag Peter R. de Vries 3. | Schaamteloos, dat filmen

Wat gaat er in je hoofd om wanneer je een zwaargewond persoon filmt en deelt op sociale media? Het is de schaamte voorbij. Totale afvlakking van alle fatsoensnormen.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Minimumprijs bier en wijn | Er zijn grotere problemen

De overheid wil een minimumprijs voor alcohol instellen. Daar ben ik op tegen. Ik zou zeggen: los het drugsprobleem op. Of de toeslagenaffaire, help de gedupeerden in Groningen. Bij de Belastingdienst is nog genoeg te doen. Laat mij in vrijheid alcohol kopen en daarvan genieten met mate.



Tony Teuben, Rozenburg.

Volledig scherm Een nieuwe wet met betrekking tot de minimumprijs van bier en wijn is op 1 juli ingegaan. © Hollandse Hoogte / ANP

Staatsbezoek Berlijn | Met of zonder koningspaar, handelspartner waren we al

‘Duitsers vinden monarchie tof, zolang het bij de buren is’ (AD 7-7). Je kon erop wachten. Oh, de Duitsers dwepen met de Oranjes. Nu is het uiteindelijk ook een Duitse familie, vermengd met wat Argentijns bloed. En wat belangrijk is, de kleding van Máxima. De superlatieven zijn ook hier in de media niet aan te slepen. En waarom denk ik, wat een achterhaald gebeuren. Een staatsbanket, hier en daar een bezoekje, en na drie dagen weer terug. Het kost een hoop. En handelspartner waren we altijd al van Duitsland. met of zonder koningspaar. Angela Merkel ontmoeten ze vaak genoeg, maar nu was Sylvie Meis een primeur. De reclame is weer gemaakt, op naar het volgende tripje.



Pauline Borst, Rotterdam.

Veestapel | We maken vreemde keuzes

Waarom wordt er zo gemopperd op boeren? Het CDA heeft nu wel een plan, maar gaat ten koste van boeren. In het buitenland hebben ze respect voor de boer, al eeuwen. Als je de boeren wegjaagt naar bijvoorbeeld Denemarken, dan exporteren ze hun producten (duur) naar ons. En waarom mogen boeren niet exporteren? Als ik een product maak dat andere landen kopen, word ik geprezen. We slaan vreemde wegen in waarover eens moet worden nagedacht.



B. van der Linden, Emmen.

Bekijk hieronder onze video’s over de boerenprotesten:

Column Thijs Launspach | Maak vorm van rouwverlof

‘Rouw op het werk’(Column 5-7). Rouw is natuurlijke, noodzakelijke reactie op verlies. Het kost tijd en is hard werken. Om daarnaast betaald werk te doen vraagt soms te veel. Daarom zou rouwverlof gewenst zijn om te kunnen blijven functioneren. Nu is alleen de ziektewet een mogelijkheid om thuis te blijven, maar rouw is geen ziekte.



Kokkie Jonkers, Amersfoort.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.