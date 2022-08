Reacties op aanwezigheid Artsen zonder Grenzen in Ter Apel: ‘Blamage voor Nederland’

Asielbeleid | Geef vluchtelingen plek in leegstaande gebouwen

‘Artsen zonder Grenzen: ‘Zo sta je in kamp op Lesbos, zo bij azc in Ter Apel’' (AD 26-8). Wat een enorme blamage voor Nederland dat Artsen zonder Grenzen in Ter Apel aan de slag is gegaan. Het is werkelijk onvoorstelbaar en mensonterend. De regering-Rutte is de grootste veroorzaker. Jarenlang zijn opvangplaatsen gesloten, personeel is ontslagen. Regeren is toch vooruitzien? Er moet nu, en wel vandaag, een oplossing komen voor alle mensen die gedwongen zijn buiten te slapen. Er staan door het hele land nog gebouwen leeg, vooral kantoren, maar ook gebouwen op industrieterreinen. Onbegrijpelijk dat daarvan geen gebruik kan worden gemaakt. Wij Nederlanders discrimineren, in tegenstelling tot wat beweerd wordt door velen, heel erg: we maken verschil tussen vluchtelingen uit Oekraïne en uit andere oorlogslanden. Geef de plaatsen die nu nog leeg staan voor Oekraïners per direct aan andere ontheemden.

- Gerda Vogelzang, Poortugaal.