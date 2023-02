Reacties op aardbeving Turkije en Syrië: ‘De beelden achtervolgen mij de hele dag’

‘Ik ril ervan: ingestorte huizen, bebloede mensen op straat, het maakt het zó schrijend’ en ‘Dat je misschien geen mondkapje in je jaszak of tas hebt gedaan zou kunnen. Maar je maakt mij niet wijs als je in het openbaar vervoer reist en je allemaal mensen met mondkapjes ziet, dat je dan geen enkele ingeving krijgt om zelf ook je mondkapje even op te zetten’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 9 februari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.