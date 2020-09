Reacties op afgebrand kamp Moria: ‘De Grieken zien hoe hun paradijselijke eiland Lesbos vernietigd wordt’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 11 september in de krant verschenen over onder meer de kinderopvang en het afgebrande vluchtelingenkamp Moria.

Kamp Moria in brand | Al vijf jaar zien de Grieken Lesbos ten gronde gaan

Al vijf jaar wordt in Europa schande gesproken over de ontoelaatbare toestand op Lesbos. Al vijf jaar laat Europa zien hoe de politiek onmachtig en onwillig is. Al vijf jaar zien de Grieken hoe de hulporganisaties een zichzelf verrijkende industrie hebben opgebouwd. Al vijf jaar zien de Grieken dat asielzoekers meer toelage krijgen dan het gemiddelde salaris van een Griek. Al vijf jaar zien de Grieken hoe hun kerken en cultureel erfgoed en hun paradijselijke eiland Lesbos worden vernietigd. En nu? Wordt de latrine van Europa eindelijk verlost van deze verstopping? Nee dus. Ons ‘christelijke’ land kijkt weg en denkt het goed te maken met een aflaatje. En de Europese Unie? De Europese Hunnie is een naam die beter past.



Joppe de Ree, Lesbos, Griekenland.

Kamp Moria in brand 2. | Dit onderwerp hoort toch zeker op de voorpagina?

Kamp Moria, vaak betiteld als schandplek van het Europese migratiebeleid, is een ramp van buitenproportionele omvang, zegt Joanna van der Meer van stichting Bootvluchteling (AD 10-9). De krant plaatst het artikel op pagina 7 zonder verwijzing op de voorpagina. Dat vind ik een gekke keuze. Ik neem aan niet uit angst voor afhakende lezers? Net zoals de politieke partijen die bang zijn kiezers te verliezen? Nee toch?



Liesbeth de Moor, Utrecht.

Zo ziet het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos er nu uit:

Thuiswerken als norm | Vooral goed voor de baas

‘Thuiswerken als norm’ (Opinie 10-9). Veel bedrijven zijn al bezig om zaken als administratie en personeelsbeleid naar India en andere goedkope landen te verplaatsen. Niet dat dit nou zo goed gaat, maar het is wel lekker goedkoop. Maar niet iedereen heeft Skype, en tijdverschil of continudienst kennen ze niet. Bij mijn baas ging al de grap rond dat als ook de ondersteunende diensten het vanuit thuis kunnen regelen, die ook wel naar het verre buitenbos verplaatst kunnen worden. Dan hebben we hier in Nederland helemaal geen kantoren meer nodig. Goed voor de bazen, maar of de economie dat aankan, is de vraag.



Cor Broeders, Ridderkerk.

Kinderopvang | Bij personeel is snotneus helaas wél een probleem

‘Snotalarm’ (column Linda Akkermans 9-9). De kinderopvang komt hier niet of onjuist aan bod. Mensen die thuiswerken, komen hun kind graag brengen. En terecht. Want thuiswerken met kinderen bleek lastig. Daarom gingen ook wij snel open. Ook de kinderopvang werkt met de ‘beslisboom’. Ja hoor, kom maar met die snotneus. Er is alleen niet over nagedacht dat kinderen Covid-19 misschien niet snel doorgeven, maar een verkoudheid wel, razendsnel. En nu heeft de kinderopvang een groot probleem. Want de pedagogisch medewerker moet wél thuisblijven en testen met een snotneus. En het personeelstekort is bij ons nog groter dan op scholen.



Jeannette Snoek, Krimpen aan den IJssel.

De puntjes van Özcan | Nu snap ik het eindelijk

‘Puntjes op de O zijn te duur’ (AD 10-9). O, dáárom is de van oorsprong Turkse Sint naar hier gekomen. Omdat ze in Turkije niet zulke mooie chocoladeletters kunnen maken, met namen als Çagla, Şerife, Ünver en uiteraard Özcan.



Maarten van Lankvelt, Veghel.

De puntjes van Özcan 2. | Verkoop die dingen los!

Özcan Akyol overleeft het sinterklaasfeest gelukkig wel zonder chocoladeletter Ö (AD 10-9). De redenen waarom fabrikanten geen brood (of chocola) zien in het maken van letters met een umlaut, vind ik begrijpelijk. Toch denk ik dat er een simpele oplossing is. De puntjes, accenten, dakjes, tildes, schuine strepen, rondjes en haakjes kunnen los verkocht worden, zodat de gewenste letter zelf samengesteld kan worden. Zo wordt Sinterklaas nog leuker!



Ingrid Zwaan, Gorinchem.

Minder dieren | Mens hoort in dit grafiekje

‘Wereldwijd veel minder dieren’ (AD 10-9). In het grafiekje met de afname van verschillende diersoorten had de toename van de soort mens niet misstaan.



Ben Apeldoorn, Woudenberg.

Volledig scherm Afname diersoorten volgens het Living Planet Report van het WNF © Thijs Unger

Griekse eilanden oranje | Men nam zelf het risico

‘Onze vakantie verpest en een arm land gedupeerd’ (Brieven 10-9). Verontwaardigde berichten van mensen die op vakantie zijn op de Griekse eilanden. Vanaf het begin van de coronamaatregelen is gezegd dat reizen naar het buitenland op eigen risico geschiedt. Men kon dus weten dat bij het veranderen van geel naar oranje of rood de toestand verandert in een land of regio en dat men dan eventueel terug moet. Men neemt zelf een risico. Het is erg flauw om daar de regering op aan te spreken. Men zegt dat daar geen corona heerst, hoe weet men dat? En ‘aan vakantie toe’? Tja, dat zijn we allemaal, zo langzamerhand.



Ria de Hoon, IJsselstein.

Brief van de dag | ING moet beveiliging inbouwen om oudere klant te beschermen

‘Opschrijven pincode dure fout, bank vergoedt gestolen geld niet’ (AD 5-9). Er zijn heel veel ouderen die ergens in huis, zelfs in hun portemonnee, hun pincode opgeschreven hebben. En met de toenemende vergrijzing zal dit probleem alleen maar toenemen, alsmede het aantal fraudepogingen waar ouderen de dupe van (kunnen) worden. Het moet voor de ING toch niet zo moeilijk zijn om in hun systemen meer beveiligingen in te bouwen?Waarom heeft een vrouw van 88 jaar 7000 euro op haar betaalrekening staan? Had 6000 op een spaarrekening gestaan, dan was de schade 1000 euro geweest.



Bij ING moet een interne alarmbel afgaan als een oudere, stel vanaf 75 jaar, structureel een veel te hoog saldo op haar betaalrekening aanhoudt. Dan dus contact opnemen met de klant en de klant adviseren. Verder is er in twee dagen tijd twintig keer geld opgenomen. Ook hier moet natuurlijk bij de bank een interne alarmbel afgaan.



Het bedrag per keer ligt dan wel onder een veiligheidsnorm maar hier moet natuurlijk ook het aantal opnames meespelen. Bijvoorbeeld: nadat een oudere drie keer per dag een opname gedaan heeft, de pas bij de vierde keer automatisch tijdelijk blokkeren en contact opnemen met de klant.



ING mag zich (net als waarschijnlijk de meeste andere banken) met betrekking tot dit soort zaken wel een stuk actiever opstellen. En het Kifid, dat onder andere de consument moet beschermen, mag zich in deze wel wat kritischer opstellen.



Leo den Arend, Spijkenisse.

